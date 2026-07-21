প্ৰসংগ অসম এনআৰচি : আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জাননী

প্ৰসংগ অসম এনআৰচি : আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জাননী
অসম চৰকাৰ আৰু ৰাজ্যিক সমন্বয়ক কার্যালয়কে ধৰি কেন্দ্রৰ লগতে অন্যান্যসকলৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত শীর্ষ ন্যায়ালয়ে উত্তৰ বিচাৰিছে ৷
By PTI
Published : July 21, 2026 at 2:44 PM IST
নতুন দিল্লী : অসমত প্রকাশিত চূড়ান্ত ৰাষ্ট্রীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ (এনআৰচি) পৰা বাদ পৰাসকলৰ বাবে আপীল প্রক্রিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষক নির্দেশ দিবলৈ কৰা আবেদন সন্দর্ভত মঙলবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেন্দ্র আৰু অন্যান্য পক্ষৰ পৰা প্রতিক্রিয়া বিচাৰিছে ৷
অসম ৰাজ্যিক জমিয়ত উলামাই দাখিল কৰা আবেদনখন মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচী আৰু বিপুল এম পাঞ্চোলিৰ বিচাৰপীঠত শুনানিৰ বাবে আহে । আবেদনকাৰীৰ অধিবক্তাই যুক্তি দিয়ে যে ইয়াৰ দ্বাৰা মানুহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।
যিসকলক চূড়ান্ত এনআৰচিৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে আপীলৰ ব্যৱস্থা আছে যদিও একো হোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰি অধিবক্তাগৰাকীয়ে লগতে কয় যে একেধৰণৰ বিষয় উত্থাপন কৰা এখন পৃথক আবেদনো ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখত বিচাৰাধীন হৈ আছে । আনহাতে, বিচাৰপীঠে কয়, "জাননী জাৰি কৰক ।" লগতে বিচাৰপীঠে এই আবেদনখন বিচাৰাধীন আবেদনখনৰ সৈতে টেগ কৰে ।
উল্লেখ্য যে অসম চৰকাৰ আৰু ৰাজ্যিক সমন্বয়ক কার্যালয়কে ধৰি কেন্দ্রৰ লগতে অন্যান্যসকলৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত শীর্ষ ন্যায়ালয়ে উত্তৰ বিচাৰিছে ৷ অসমৰ প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিকক বৈধতা প্ৰদান কৰা শেহতীয়া চূড়ান্ত এনআৰচি ২০১৯ চনৰ ৩১ আগষ্টত প্ৰকাশ কৰা হৈছিল । ইয়াৰ লগে লগে ১৯ লাখৰো অধিক আবেদনকাৰীৰ নাগৰিকত্ব দাবীৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিছিল ।
মুঠ ৩,৩০,২৭,৬৬১ (প্ৰায় ৩.৩ কোটি) লোকে এনআৰচিত অন্তৰ্ভুক্ত হ’বলৈ আবেদন কৰিছিল । ইয়াৰে ৩,১১,২১,০০৪ (প্ৰায় ৩.১ কোটি) এনআৰচিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰু ১৯,০৬,৬৫৭ (প্ৰায় ১৯.০৬ লাখ) লোকক বাদ দিয়া হৈছে বুলি এনআৰচিৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়ক কাৰ্যালয়ৰ এক বিবৃতিত প্ৰকাশ পাইছে ।
আনহাতে, অসম ৰাজ্যিক জমিয়ত উলামাই নিজৰ আবেদনত অসমত প্ৰকাশিত চূড়ান্ত এনআৰচিত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা সকলো ব্যক্তিক ২০০৩ চনৰ নিয়মাৱলীৰ ১৩নং নিয়মত উল্লিখিত নাগৰিকত্ব আইন, ১৯৫৫ৰ ১৪এ ধাৰাত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিচয়-পত্ৰ ততালিকে প্ৰদান কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ দিয়াটো বিচাৰিছে ।
লগতে অসমত প্ৰকাশিত চূড়ান্ত এনআৰচিৰ পৰা বাদ পৰা ব্যক্তিসকলৰ বাবে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা নিৰ্দেশ বিচাৰিছে ।