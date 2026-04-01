চুৰিৰ অভিযোগত কেৰালাত প্ৰহাৰ কৰি অসমীয়াক হত্যা

চুৰিৰ অভিযোগত কেৰালাত প্ৰহাৰ কৰি অসমীয়াক হত্যা
ছয়জন লোকে প্ৰহাৰ কৰি শ্ৰমিক হিচাপে কৰ্মৰত এগৰাকী অসমীয়া লোকক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷
By PTI
Published : April 1, 2026 at 5:40 PM IST
কোচি(কেৰালা): এক দুঃখবৰ ৷ বহিঃৰাজ্যত মৃত্যু ঘটিছে এগৰাকী অসমীয়া লোকৰ ৷ বুধবাৰে পুৱা কেৰালাৰ পেৰুম্বাভুৰৰ সমীপত অসমৰ এজন লোকক ছয় সহকৰ্মীয়ে প্ৰহাৰ কৰি হত্যা কৰে বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে । সহকৰ্মীৰ ফোন চুৰি কৰাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত নিহত লোকজন অসমৰ বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে ৷
পেৰুম্বাভুৰৰ আৰক্ষীৰ এজন বিষয়াই জনোৱা মতে, ছয়জন অভিযুক্তকে সম্প্ৰতি জিম্মাত লৈ জেৰা চলাই থকা হৈছে ৷ অৱশ্যে বৰ্তমানেও সহকৰ্মী কেইজনক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাৰ লগতে বিষয়টো সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু কৰা নাই বুলি আৰক্ষীয়ে জনাইছে ।
আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, ‘‘আমি সকলো তথ্য সংগ্ৰহ কৰি আছো ।’’ আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, ভুক্তভোগীৰ বয়স ২৫ বছৰ ৷ তেওঁ আন ছয়জন অভিযুক্তৰ লগতে পেৰুম্বাভুৰৰ এটা প্লাইউড কোম্পানীত কাম কৰিছিল ।
‘‘ভুক্তভোগীক প্ৰহাৰ কৰাৰ পিছত অভিযুক্তই তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় আৰু তাতেই তেওঁৰ মৃত্যু ঘটে । চিকিৎসালয়খনে আমাক এই বিষয়ে অৱগত কৰে’’ বুলি আৰক্ষীয়ে সংবাদ মাধ্যমক সদৰী কৰিছে ৷
ঘটনা সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য লাভ কৰিবলৈ এতিয়াও বাকী ৷ কাৰণ এতিয়াও ভুক্তভোগীৰ পৰিচয় পোহৰলৈ অহা নাই ৷
