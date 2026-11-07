কেৰালামত সতীয়া সন্তানক হত্যাৰ অভিযোগত অসমৰ মহেশ্বৰক গ্ৰেপ্তাৰ

কেৰালামত সতীয়া সন্তানক হত্যাৰ অভিযোগত অসমৰ মহেশ্বৰক গ্ৰেপ্তাৰ
অসমৰ বৰবিলৰ এজন লোকক হত্যাৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ । সতীয়া সন্তানক নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ ।
Published : November 7, 2026 at 12:09 PM IST
এৰ্ণাকুলাম (কেৰালাম) : কেৰালামৰ পেৰুম্বাভুৰত এক মৰ্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হৈছে । এটি ৩ বছৰীয়া শিশুক হত্যাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে সতীয়া পিতৃক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । ধৃত লোকজন অসমৰ বৰবিলৰ মহেশ্বৰ চুতীয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে । মহেশ্বৰে পৰিয়ালৰ সৈতে চেলামাট্টম ভাল্লামৰ এটা ভাড়াঘৰত বাস কৰিছিল ।
প্ৰথম অৱস্থাত মহেশ্বৰে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু আৰক্ষীক জনোৱা মতে প্ৰথম মহলাৰ পৰা পৰি শিশুটি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল । কিন্তু শিশুটিৰ গোটেই শৰীৰত অসংখ্য আঘাতৰ চিন পোৱাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰে আৰু তদন্ত আৰম্ভ কৰে । তেতিয়াই ঘটনাৰ আচল ৰহস্য ফাদিল হয় । আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহে যে এয়া কোনো দুৰ্ঘটনা নাছিল । শিশুটিক নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল ।
তদন্তৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে জানিব পাৰিলে যে অভিযুক্তই কণমানিটোৰ মূৰটো বেৰত খুন্দিয়াই গুৰুতৰভাৱে আঘাত কৰিছিল । অভিযুক্তৰ আক্ৰমণত শিশুটো গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল আৰু প্ৰথম অৱস্থাত চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অভিযুক্তই অৱহেলা কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
চুবুৰীয়াই আৰক্ষীক জনোৱা মতে বুধবাৰৰ দিনটোত শিশুটিক বাহিৰত কোনেও দেখা পোৱা নাছিল । বৃহস্পতিবাৰে পুৱা প্ৰায় ৬ বজাত অভিযুক্তই শিশুটিক কান্ধত লৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা দেখা গৈছিল । অভিযুক্ত সতীয়া পিতৃয়ে পথচাৰীক জনাইছিল যে তেওঁ শিশুটিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ গৈছে । কণমানিটোৰ গাল আৰু কপালত গুৰুতৰ আঘাত আছিল । স্থানীয় লোকে জনোৱা মতে অভিযুক্তই পূৰ্বেও শিশুটিক নিৰ্যাতন চলাইছিল ।
ঘটনাৰ পিছতে গ্ৰাম্য আৰক্ষীৰ এটা দলে অভিযুক্তৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ বিভিন্ন তথ্য প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰে । ঘৰৰ মালিক আৰু স্থানীয় বাসিন্দাৰো ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰে । গ্ৰাম্য আৰক্ষী অধীক্ষকে জনোৱা মতে ফৰেনছিকৰ অনুসন্ধানৰ জৰিয়তে শিশুটিৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত অধিক সবিশেষ জানিব পৰা যাব ।
এৰ্ণাকুলাম জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক কে এছ সুদৰ্শনে নিজেই গোচৰটো পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে । আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বতে এটা বিশেষ তদন্তকাৰী দলে গোচৰটোৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
লগতে পঢ়ক :
পত্নীসহ পৰিয়ালৰ ৭ সদস্যক নৃশংসভাৱে হত্যা ! কেব চালকক গ্ৰেপ্তাৰ