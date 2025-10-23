মেগা ৰাইচ সন্মিলনৰ বাবে IREF ৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব অসম, মেঘালয়, তেলেংগানাৰ
৩০-৩১ অক্টোবৰত নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত অনুষ্ঠিত হ’ব বি আৰ চি ২০২৫ ৷
By ANI
Published : October 23, 2025 at 9:27 PM IST
নতুন দিল্লী: অসম, মেঘালয় আৰু তেলেংগানা চৰকাৰে আগন্তুক মেগা ইণ্ডিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ধান সন্মিলন (বি আই আৰ চি) ২০২৫ ৰ ৰাজ্যিক অংশীদাৰ হিচাপে ভাৰতীয় চাউল ৰপ্তানিকাৰক ফেডাৰেচনৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব কৰিছে ।
ৰাজ্য তিনিখনৰ অংশগ্ৰহণে বিশ্বৰ ধান খণ্ডত উদ্ভাৱন, বহনক্ষমতা আৰু কৃষক সবলীকৰণৰ প্ৰতি ভাৰতৰ ঐক্যবদ্ধ দায়বদ্ধতা আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰিব বুলি বুধবাৰে আই আৰ ই এফে এক বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰিছে ।
শ্ৰীলাল মহল গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ তথা ভাৰতীয় ধান ৰপ্তানিকাৰক ফেডাৰেচনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি প্ৰেম গাৰ্গে অসম, মেঘালয় আৰু তেলেংগানা চৰকাৰৰ সহযোগিতাৰ বাবে শলাগ লৈছে ।
৩০-৩১ অক্টোবৰত নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া বি আৰ চি ২০২৫ হৈছে ধান উদ্যোগৰ বাবে নিবেদিত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ মঞ্চ, য’ত সমগ্ৰ বিশ্বৰ নীতি নিৰ্ধাৰক, ৰপ্তানিকাৰক, গৱেষক আৰু কৃষি ব্যৱসায়ৰ নেতাসকলক একত্ৰিত কৰা হৈছে ।
প্ৰতিখন অংশগ্ৰহণকাৰী ৰাজ্যই নিজস্ব সুকীয়া কৃষি পৰিচয় দাঙি ধৰিব ৷ যেনে - অসমৰ সুগন্ধি জহা আৰু বাওধানৰ ঐতিহ্য, মেঘালয়ৰ জলবায়ু স্থিতিস্থাপক আৰু সম্প্ৰদায়ৰ দ্বাৰা পৰিচালিত খেতি আৰু তেলেংগানাৰ ধানৰ উৎপাদনশীলতাৰ প্ৰযুক্তিগত উন্নতি । এইবোৰে একেলগে ভাৰতৰ ধানৰ ভূ-প্ৰকৃতিৰ বৈচিত্ৰ্য আৰু শক্তিশালীতাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।
তিনিওখন ৰাজ্যই ভাৰতীয় ধানৰ ওপৰত কফি টেবুল বুকতো অৰিহণা যোগাব আৰু বহনক্ষম তথা সৰ্বাংগীন বৃদ্ধিৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিকল্পনা বিকশিত ভাৰত@২০৪৭ লৈ ধান খণ্ডৰ অৱদানৰ বাবে দৃষ্টিভংগী আৰু ৰোডমেপৰ সহ-লেখকত পৰিণত হ’ব ।
শ্ৰীলাল মহল গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ তথা ভাৰতীয় ধান ৰপ্তানিকাৰক সন্থাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি প্ৰেম গাৰ্গে কয়, ‘‘বি আৰ চি ২০২৫ ৰ সৈতে অসম, মেঘালয় আৰু তেলেংগানাৰ অংশীদাৰিত্বই ভাৰতৰ কৃষি ঐক্যৰ মনোভাৱক প্ৰতিফলিত কৰিছে । প্ৰতিখন ৰাজ্যই ভাৰতক ধান অৰ্থনীতিৰ বিশ্বব্যাপী নেতা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ আমাৰ দৃষ্টিভংগীত গভীৰতা, উদ্ভাৱন আৰু চৰিত্ৰ যোগ কৰে ।’’
BIRC 2025 ত অসম, মেঘালয় আৰু তেলেংগানাৰ যৌথ অংশগ্ৰহণে ভাৰতৰ ‘‘এক জাতি, এক কৃষি’’ ৰ দৃষ্টিভংগীক মূৰ্ত কৰি তুলিছে, যাৰ উদ্দেশ্য হৈছে - উৎকৃষ্টতাৰ ভাগ-বতৰা সাধনাৰে ৰাজ্য, উদ্যোগ আৰু প্ৰতিষ্ঠানসমূহক একত্ৰিত কৰা । তেওঁলোকৰ সহযোগিতাই কেনেকৈ বৈচিত্ৰময় আঞ্চলিক বিশেষজ্ঞতাই সামূহিকভাৱে ভাৰতৰ বিশ্বব্যাপী ধানৰ মহাশক্তি হিচাপে স্থিতি শক্তিশালী কৰিব পাৰে, তাক দাঙি ধৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: আছিয়ান-ভাৰত সন্মিলনত ভাৰ্চুৱেলী যোগদান কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে, কংগ্ৰেছৰ কটাক্ষ