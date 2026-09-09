কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণক সাক্ষাৎ অসম-মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণক সাক্ষাৎ অসম-মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
অসম-মেঘালয়ত উন্নয়মূলক প্রকল্পৰ গতি ত্বৰান্বিত কৰি আন্তঃগাঁথনি আৰু সামাজিক খণ্ডত নতুন বিনিয়োগৰ পথ মুকলি কৰাৰ বাবে নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ সৈতে দুই মুখ্যমন্ত্ৰী আলোচনা ৷
By ANI
Published : September 9, 2026 at 10:55 PM IST
গুৱাহাটী: অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড কে চাংমাই বুধবাৰে দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণক সাক্ষাৎ কৰি উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্য দুখনত বাহ্যিক সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্পৰ গতি ত্বৰান্বিত কৰি আন্তঃগাঁথনি আৰু সামাজিক খণ্ডত নতুন বিনিয়োগৰ পথ মুকলি কৰাৰ বাবে আলোচনাত মিলিত হয় ।
কৰ্তব্য ভৱনত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত মূলধনী ব্যয় বৃদ্ধি আৰু বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে ভৌতিক আৰু সামাজিক আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে নতুন বিনিয়োগৰ মাধ্যম সৃষ্টিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।
বৈঠকৰ পাছতে সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়,"উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত মূলধনী ব্যয় আৰু বিনিয়োগ বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্যৰে আজি মেঘালয়ৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নির্মলা সীতাৰমণৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাতে নতুন সমৃদ্ধি প্রদান কৰিলে ।"
তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে,"অসম আৰু মেঘালয়ত বাহ্যিক সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্পৰ গতি ত্বৰান্বিত কৰি আন্তঃগাঁথনি আৰু সামাজিক খণ্ডত নতুন বিনিয়োগৰ পথ মুকলি কৰাৰ বাবে আলোচনাকালত বিশেষভাৱে প্রাধান্য দিয়া হয় । বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিবাচক সঁহাৰি জনাই এই দিশত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সম্পূর্ণ সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ আশ্বাস প্রদান কৰে ।"
অসম আৰু মেঘালয়ে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন ত্বৰান্বিত কৰাৰ লগতে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিকাশত বৃদ্ধিত সহায় কৰিবলৈ অধিক বিনিয়োগ সংগঠিত কৰাৰ বাবে বৈঠকখনে তাৎপৰ্য গ্ৰহণ কৰিছে । অসম ভৱনৰ আৱাসী আয়ুক্ত কবিতা পদ্মনাভন আৰু বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে।
উল্লেখ যে, বিজেপিয়ে সঘনে দাবী কৰি আহিছে যে কেন্দ্ৰত বিজেপিৰ শাসনকালত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত যথেষ্ট উন্নতি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । ৰে'ল সেৱাৰ পৰা আদি কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ তথা উদ্যোগীকৰণৰ কথা উল্লেখ কৰিছে চৰকাৰে । পিছে উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্য দুখনত বাহ্যিক সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্পৰ গতি ত্বৰান্বিত কেনেদৰে বিকাশে উন্নয়নৰ দিশে ধাৱমান হ'ব সেয়া লক্ষ্যণীয় হ'ব ।