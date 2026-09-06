ETV Bharat / bharat

সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাই কলকাতাত বাস কৰা অট্টালিকা সংৰক্ষণৰ বাবে পদক্ষেপ ল’ব চৰকাৰে

অসম চৰকাৰৰ এটা দলে দেওবাৰে কলকাতাত কিংবদন্তি শিল্পী ভূপেন হাজৰিকাই কেইবাবছৰ ধৰি বাস কৰা অট্টালিকাটো পৰিদৰ্শন কৰে ৷

Bhupen Hazarika
সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকা (ETV Bharat Assam)
author img

By PTI

Published : September 6, 2026 at 9:28 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা: মাজত মাত্ৰ এদিন, অহা 8 ছেপ্টেম্বৰত অসমবাসীয়ে পালন কৰিব সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ শততম জন্মদিন ৷ ইতিমধ্যে বিগত বৰ্ষৰ পৰাই অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত ভাৰতৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপন হৈ আহিছে ৷ সুধাকণ্ঠৰ গৰিমা কেৱল অসমতেই সীমাবদ্ধ নাছিল ৷ ভাৰতৰ ভিন্ন প্ৰান্ত আনকি বহিঃৰাষ্ট্ৰতো আছিল তেওঁৰ সমাদৰ ৷

পশ্চিম বংগৰ সৈতেও ভূপেন হাজৰিকাৰ সম্পৰ্ক আছিল অতি নিবিড় ৷ বাংলা ভাষাত বহুকেইটা কালজয়ী গীত ৰচনা কৰি সুৰ দিয়াৰ লগতে কণ্ঠও নিগৰাইছিল তেওঁ ৷ ‘গংগা আমাৰ মা’, ‘একখানা মেঘ ভেসে এলো আকাশে’, ‘এ চহৰ প্ৰান্ত’, ‘চোখ ছল ছল কৰে ওগো মা’, ‘প্ৰতিধ্বনি শুনি আমি’, ‘আমি এক যাযাবৰ’ আদি বহুগীত তেওঁ ৰচনা কৰি গৈছে ৷

কলকাতাত এখন ঘৰো আছিল সুধাকণ্ঠৰ ৷ তেওঁ কেবাবছৰো সেই ঘৰত বসবাস কৰিছিল ৷ সেইসময়ত বংগৰ প্ৰখ্যাত সংগীত শিল্পীৰ বাবে সেই ঘৰখন আছিল এক অন্যতম আড্ডাস্থলী ৷ কিন্তু সুধাকণ্ঠৰ অবৰ্তমানত সেই ঘৰখন পৰিত্যক্তপ্ৰায় হৈ পৰে ৷

অসম চৰকাৰৰ এটা দলে দেওবাৰে কলকাতাত কিংবদন্তি শিল্পী ভূপেন হাজৰিকাই কেইবাবছৰ ধৰি বাস কৰা অট্টালিকাটো পৰিদৰ্শন কৰে ৷ তেওঁৰ স্মৃতি জীয়াই ৰাখিবলৈ সম্পত্তিৰ এটা অংশ সংৰক্ষণৰ বাবে পশ্চিম বংগ প্ৰশাসনৰ সমন্বয়ত পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ সন্দৰ্ভতো চিন্তা-চৰ্চা কৰা বুলি বিষয়াসকলে জনায় ।

প্ৰতিনিধি দলটোৰ সদস্য অসমৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব বি কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে কয় যে সুধাকণ্ঠৰ সৈতে জড়িত প্ৰথম মহলাৰ এটা কোঠা সংৰক্ষণৰ বাবে এই বিষয়টো পশ্চিম বংগ চৰকাৰ আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ ওচৰলৈ লৈ যাব পাৰে নেকি সেই বিষয়ে তেওঁলোকে বিবেচনা কৰি আছে ।

‘‘ভূপেন হাজৰিকাৰ সৈতে জড়িত এইখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান । মই ইয়ালৈ আহিছোঁ ঠাইখন চাবলৈ আৰু বিষয়টো উচ্চতম পৰ্যায়লৈ লৈ যাম, যাতে আমি ইয়াক কেনেকৈ সংস্কাৰ আৰু সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি তাৰ সন্ধান কৰিব পাৰোঁ ।’’ চক্ৰৱৰ্তীয়ে কয় ৷

ভাৰতৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ পূৰ্বেই এই অট্টালিকা পৰিদৰ্শন কৰে অসম চৰকাৰৰ দলটোৱে । কিংবদন্তি শিল্পী প্ৰথমে দক্ষিণ কলকাতাৰ টালিগঞ্জৰ ৭৭ বি গল্ফ ক্লাব ৰোডত থকা তিনিমহলীয়া ভৱনটোৰ প্ৰথম মহলাত ভাড়াতীয়া হিচাপে বাস কৰিছিল আৰু পিছত ১৯৮১ চনত ক্ৰয় কৰিছিল । নব্বৈৰ দশকৰ শেষৰ ফালে তেওঁ নিজৰ সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি মুম্বাইলৈ স্থানান্তৰিত হয় বুলি বংগত হাজৰিকাৰ উত্তৰাধিকাৰ ৰক্ষাকাৰী মঞ্চ অসম সন্থাৰ সদস্য ত্ৰিদিব শৰ্মাই কয় ।

‘‘লতা মংগেশকাৰ আৰু মান্না দে’ৰ দৰে শিল্পী আগতে ইয়ালৈ আহিছিল । এয়া কেৱল বাসগৃহ নাছিল, বৰঞ্চ হাজৰিকা কেনেকৈ সংগীতৰ একত্ৰীকৰণ আইকন আছিল তাৰ প্ৰতীক আছিল এই গৃহ । তেওঁ বহু অসমীয়া, বাংলা আৰু হিন্দী গীতৰ ৰচনা আৰু কণ্ঠদান কৰিছে ৷ এই গীতসমূহে তেওঁৰ সত্ত্বাক প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মৰ মাজ জীয়াই ৰাখিছে ।’’ পিটিআইক এইদৰে কয় শৰ্মাই ।

তেওঁ কয় যে এই সম্পত্তিৰ একাধিক মালিক আছে, যাৰ বাবে ইয়াক স্মৃতিসৌধলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কঠিন হৈ পৰিছে । ‘‘ঘৰটোত এতিয়া বসবাসকাৰী আৰু মালিক একাধিক পৰিয়াল । ইয়াৰে কোনো এজনৰো হাজৰিকাৰ সৈতে সম্পৰ্ক নাই ।’’ ত্ৰিদিব শৰ্মাই কয় ৷

তেওঁ লগতে কয় যে অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে স্মৃতিসৌধ স্থাপনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছিল যদিও পূৰ্বৰ টিএমচি চৰকাৰে সেই পদক্ষেপ আগুৱাই নিব পৰা নাছিল ৷

‘‘আমি আশা কৰোঁ পশ্চিম বংগৰ সুভেন্দু অধিকাৰী চৰকাৰে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব, যাতে কোঠাটো অধিগ্ৰহণ কৰিব পৰা যায় আৰু অসম চৰকাৰৰ সহযোগত স্মৃতিসৌধৰ পথ প্ৰশস্ত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হয় ।’’ শৰ্মাই কয় ।

একাধিক মালিক আৰু ভাড়াতীয়াৰ উপস্থিতিৰ বাবে অট্টালিকাৰ মজিয়াৰ ভিতৰলৈ যাব নোৱাৰিলে অসম চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াগৰাকী ৷ তেওঁ আশা কৰে যে ‘‘প্ৰথম মহলাৰ ড৹ হাজৰিকাৰ বহা কোঠাটো সংৰক্ষণ কৰি স্মৃতিসৌধলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ বাবে যৌথ কৌশল গ্ৰহণ কৰা হ'ব ৷’’

বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, ‘‘সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ সংগীতে ভাষিক আৰু সামাজিক সীমা অতিক্ৰম কৰিছিল । যিজন সংগীত আইকনে সদায় সংস্কৃতিক একত্ৰিত কৰিছিল, তেওঁক আমি উচিত সন্মান জনোৱাৰ প্ৰয়োজন । তেওঁ বহু ভাষাত গাইছিল, আৰু তেওঁৰ সংগীতে জাতি, ধৰ্ম আৰু বৰ্ণৰ পৰিধি ভাঙি যোৱাৰ মনোভাৱৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰিছিল ।’’

তেওঁ কয় যে ঐতিহাসিকভাৱে কলকাতা আৰু বংগ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কেন্দ্ৰ আছিল । অসম চৰকাৰৰ বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, ‘‘বাংলা সংগীতৰ এজন মহান গায়কে বাস কৰা কোঠাটো কেনেকৈ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত পৰি থাকিব পাৰে ? হাজৰিকাই বংগ আৰু ইয়াৰ জনসাধাৰণ আৰু সংস্কৃতিক ভাল পাইছিল । তেওঁৰ লাখ লাখ অনুৰাগী আছে। চহৰখনে তেওঁক যথাযথ সন্মান দিব লাগিব ।’’

এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয় যে অসম চৰকাৰে এই বিষয়টো বংগ প্ৰশাসনৰ আগত উত্থাপন কৰিব । অসমৰ বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, ‘‘বছৰটো হাজৰিকাদেৱৰ ১০০ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে, ভাৰতীয় সংগীত আৰু সংস্কৃতিলৈ তেওঁৰ অৱদান উদযাপনৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষই ধাৰাবাহিক কাৰ্যসূচীৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ অংশ হিচাপে ৬ ছেপ্টেম্বৰত কলকাতাত এক বিশেষ কনচাৰ্টৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।’’

তেওঁ কয় যে হাজৰিকাৰ কৰ্মৰাজি, বিশেষকৈ তেওঁৰ সংগীতে অসম, বংগ আৰু বহল ভাৰত উপমহাদেশৰ সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাত এক বিশেষ স্থান অব্যাহত ৰাখিছে ।

লগতে পঢ়ক: কণ্ঠশিল্পী দীপান্বিতা ডেকাৰ ফটো বিকৃত ৰূপত সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ

TAGGED:

সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকা
ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী
কলকাতা
BHUPEN HAZARIKA KOLKATA HOME
BHUPEN HAZARIKA BIRTH CENTENARY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.