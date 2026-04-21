অসমৰ বন সংকট: সংৰক্ষণ আৰু মানৱীয় সংগ্ৰামৰ জটিল বাস্তৱতা
ৰাজ্য়ৰ বনমন্ত্ৰী হিচাপে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে বিগত বিধানসভা অধিৱেশনৰ সময়ত জনোৱা মতে ৰাজ্য়জুৰি প্ৰায় ৩.৬২ লাখ হেক্টৰ বনভূমি অবৈধ দখলত আছে।
Published : April 21, 2026 at 5:40 PM IST
প্ৰণৱ কুমাৰ দাস
তেজপুৰ: চিৰসেউজ অসমৰ বনাঞ্চল ৰক্ষা প্ৰতিনিয়ত এক প্ৰত্য়াহ্বানলৈ পৰিণত হৈছে । অসমৰ বনাঞ্চল এতিয়াও এক তীব্ৰ সংঘাতৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাবে পৰিগণিত হৈছে । ৰাজ্য়ৰ বনমন্ত্ৰী হিচাপে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে বিগত বিধানসভা অধিৱেশনৰ সময়ত জনোৱামতে ৰাজ্য়জুৰি প্ৰায় ৩.৬২ লাখ হেক্টৰ বনভূমি অবৈধ দখলত আছে । এই তথ্য়ই স্পষ্ট কৰে যে ৰাজ্য়ৰ পৰিৱেশ ৰক্ষা কেৱল সংৰক্ষণৰ বিষয়েই নহয়, এয়া ভূমিৰ অধিকাৰ, অবৈধ দখল, উচ্ছেদ আদি একাধিক সমস্য়াৰে ভাৰাক্ৰান্ত।
ইয়াৰ ফলত ভাৰতৰ ভিতৰত অসমেই সৰ্বাধিক বনভূমিৰ বেদখলৰ সমস্যা থকা ৰাজ্যসমূহৰ মাজৰ অন্যতম হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । ৰাজ্য় চৰকাৰে নিজাববীয়া ব্য়ৱস্থাৰে শেহতীয়া কেইটামান বছৰত বনাঞ্চলৰ কিছু অংশ পুনৰুদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও এতিয়াও বৃহত্তৰ অংশ বেদখল হৈ আছে ।
বনভূমি দখলত বিস্তাৰ:
অসমত বনভূমিৰ দখল নতুন ঘটনা নহয় যদিও এয়া একে ধৰণৰো নহয় । দূৰৱৰ্তী পাহাৰীয়া সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নগৰসমূহৰ কাষৰ বনভূমিলৈকে বনভূমি দখলৰ সমস্যাই বিস্তাৰ লাভ কৰিছে । ভূমিৰ অভাৱ, প্ৰব্ৰজন আৰু আৰ্থিক দুৰ্বলতা আদি কাৰকে সময়ৰ সৈতে বনাঞ্চলত বসতি গঢ়ি উঠিবলৈ প্ৰেৰণা দিছে । বিশেষকৈ কিছুমান সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত এই সমস্যা অধিক স্পষ্ট ।
সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত মানুহৰ বসতি বৃদ্ধিৰ তথ্যসমূহে নগৰ বিস্তাৰ আৰু বন ধ্বংসৰ মাজত থকা সংযোগ স্পষ্ট কৰে । এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কঠোৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । শেহতীয়া বছৰত অসম চৰকাৰে বেদখলমুক্তকৰণ অভিযান তীব্ৰ কৰিছে । বন বিভাগ, আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনিক কৰ্মীৰ যৌথ অভিযান বিভিন্ন জিলাত চলোৱা হৈছে। চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি ২০২১ চনৰ পৰা ১০,০০০ হেক্টৰৰো অধিক বনভূমি মুক্ত কৰা হৈছে। গুৱাহাটীসহ গোলাঘাট আদি জিলাকে ধৰি একাধিক এলেকাত হাজাৰ হাজাৰ একৰ ভূমি পুনৰুদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।
চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা উচ্ছেদ অভিযানে জীৱ-জন্তুৰ বাসস্থান সংৰক্ষণ আৰু পৰিৱেশ পুনৰুদ্ধাৰ কৰাৰ লক্ষ্য়ত উপনীত হৈছে । ৰাজ্য়ৰ ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত বিগত ২০২৩-২৪বৰ্ষত যথেষ্ট সংখ্যক বনভূমি বেদখলমুক্ত কৰা হৈছে । অঞ্চলিক বন বিষয়া প্ৰদীপ্ত বৰুৱাই ই টিভি ভাৰতক জনোৱামতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ ভিতৰত ২০০.০৩ বৰ্গ কিল'মিটাৰ ভূমি বেদখল মুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । আনহাতে শোণিতপুৰ জিলাৰ বুঢ়া চাপৰি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলো একে সময়তে বৃহত্তৰ এলেকা বেদখলমুক্ত কৰা হৈছে । শোণিতপুৰ জিলাৰ মুঠ বন ভূমিৰ ৪৪,০৬৭ হেক্টৰ এলেকাৰ ভিতৰত ৩২,২০০ হেক্টৰ ভূমি বেদখলকাৰীৰ কবলত আছে । শোণিতপুৰ জিলাৰ পশ্চিম আঞ্চলিক বন বিষয়া বিশ্বজ্যোতি দাসে জনায় যে, ইয়াৰ ভিতৰত বেদখলৰ কবলত থকা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হৈছে বালিপাৰা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল, চেঙেলিমাৰি আৰু চাৰিদুৱাৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ।
উচ্ছেদ আৰু সংঘাত:
উল্লেখযোগ্য যে উচ্ছেদৰ সময়ত পৰিস্থিতি প্ৰায়ে জটিল ৰূপ লয়। শেহতীয়াকৈ চিৰাং জিলাৰ ৰুণীখাটা ৰেঞ্জত ৰিপু-চিৰাং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্গত এলেকাত চলোৱা উচ্ছেদ অভিযানৰ সময়ত পৰিস্থিতিয়ে হিংসাত্মক ৰূপ লৈছিল। উচ্ছেদৰ পাছৰ পৰ্যায়ত বন সংৰক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত আক্ৰমণ ঘটনা আৰু চৰকাৰী বাহন জ্বলাই দিয়া, সুৰক্ষা বাহিনীৰ লোকৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ ঘটনা তথা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে অতিৰিক্ত বাহিনী মোতায়েন কৰা ঘটনাই বনাঞ্চলৰ বেদখল আৰু সেইবোৰৰ উচ্ছেদৰ সমস্যা কিমান স্পৰ্শকাতৰ, সেয়া প্ৰকট কৰে।
চিৰাং জিলাৰ ৰিপু-চিৰাং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ১৭,০০০ হেক্টৰ ভূমিৰ ভিতৰত ১,৭১৪ হেক্টৰ ভূমি বেদখলকাৰীৰ কবলত আছে । এই কথা আঞ্চলিক বন বিষয়া কুঞ্জন বসুমতাৰীয়ে ই টিভিক সদৰী কৰে । তেওঁ লগতে জনাই যে বনাঞ্চল এলেকা বেদখলকাৰীৰ পৰা মুক্ত কৰাটো আৱশ্য়ক, কিয়নো বন এলেকাত হোৱা বেদখলে জীৱ-জন্তুৰ বিচৰণস্থলী হ্ৰাস কৰে, হাতীৰ চলালচত বাধা জন্মাই, মানুহ আৰু বন্য় জন্তুৰ সংঘাত বৃদ্ধি কৰে । এইখিনিতে উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন যে বনাঞ্চলত দীৰ্ঘ সময়ধৰি বসবাস কৰি থকা মানুহক উচ্ছেদ কৰা কাৰ্য্য়ও মানৱীয় দিশৰ পৰা চাবলৈ গ'লেও সংবেদনশীল বিষয় ।
চৰকাৰৰ হাতত পুনঃসংস্থাপনৰ বিশেষ পৰিকল্পনা নথকাৰ ফলত উচ্ছেদ অভিযানে মানুহৰ মাজত ক্ষোভ বৃদ্ধি কৰিছে । ইয়াৰ ফলত উচ্ছেদ অভিযানসমূহ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিকভাৱে স্পৰ্শকাতৰ বিষয় হৈ পৰিছে । অধিসূচিত বনাঞ্চলত বেদখল অসমত দশক দশক ধৰি চিন্তাৰ কাৰণ হৈ আহিছে । বন্যপ্ৰাণীৰ বিচৰণস্থলী অভয়াৰণ্য এলেকা, ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু অন্যান্য সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ বাবে সংশোধিত সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু বন্যপ্ৰাণী (সুৰক্ষা) আইন ১৯৭২ৰ বাবে সংশোধিত বন সংৰক্ষণ আইন ১৯৮০ থকাৰ পিছতো বেদখল কাৰ্য চলি থকাৰ ফলত এয়া এক গুৰুতৰ চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে ।
যদিও শেহতীয়া বছৰবোৰত অসম চৰকাৰে বনাঞ্চলসমূহ বেদখলকাৰীৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ বাবে কিছু প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে, তথাপি চৰকাৰী দিশটোত বিষয়টো যথেষ্ট সংবেদনশীল হৈ আগবঢ়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে ।
স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা 'আৰণ্য়ক'ৰ সচিব ডঃ বিভৱ কুমাৰ তালুকদাৰে কয় যে, বন সংৰক্ষণ কৰাটো বন সুৰক্ষা কৰ্মী, আৰক্ষী আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলৰ উমৈহতীয়া দায়িত্ব। বনাঞ্চলত হোৱা বেদখলৰ হোৱা কথা বিভাগে জনাৰ লগে লগে আইনী বিধান অনুসৰি বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰাটো নৈতিক দায়িত্ব ।
পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ:
ৰাজ্য়ত এতিয়াও লাখ লাখ হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈ থকাৰ বাবে এই সমস্যাৰ সম্পূৰ্ণ সমাধান সোনকালে সম্ভৱ নহয় বুলি বিশেষজ্ঞসকলে কয় । বনাঞ্চল এলেকা সম্পূৰ্ণভাৱে বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ বহু বছৰ বা দশকো লাগি যাব পাৰে । চৰকাৰে ইতিমধ্যে জৰীপ আৰু মেপিং ব্য়ৱস্থাৰ জৰিয়তে নতুনকৈ হোৱা বেদখল প্ৰতিৰোধৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । অনাগত দিনবোৰত বন আৰু জীৱবৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণ, ভূমি আইন কঠোৰভাৱে প্ৰয়োগ তথা উচ্ছেদ হোৱা লোকসকলৰ ন্যায্য পুনঃসংস্থাপন, এই তিনিটা কাম সমাধান নকৰিলে বেদখলক লৈ এটা চক্ৰ সদায় সক্ৰিয় হৈ থাকিব ।
লগতে পঢ়কঃ
বাঘৰ মুক্ত বিচৰণে আতংকিত কৰিছে ৰাইজক : বন বিভাগে জাৰি কৰিলে বাধা-নিষেধ
দেশত ৮০ শতাংশ বান্দৰ হ্ৰাস পাইছে : গৱেষণাত প্ৰকাশ উদ্বেগজনক তথ্য়
ৰুণীখাতা ফৰেষ্ট ৰেঞ্জ কাৰ্যালয়ত উত্তেজনা : আৰক্ষী-অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ ফ্লেগ মাৰ্চ