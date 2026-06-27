অৰুণাচলত প্ৰলয়; মাত্ৰ ১০ছেকেণ্ডৰ বাবে মৃত্যুমুখৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল মৰিগাঁৱৰ জুবেদ আলী

অৰুণাচলত প্ৰলয়; মাত্ৰ ১০ছেকেণ্ডৰ বাবে মৃত্যুমুখৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল মৰিগাঁৱৰ জুবেদ আলী
প্ৰবল বৰষুণৰ ফলত অৰুণাচলৰ বিভিন্ন এলেকাত ভয়াৱহ বানৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে বহু ধন-জনৰো ক্ষতি হৈছে ৷
Published : June 27, 2026 at 1:17 PM IST
লাহৰীঘাট : বিগত কেবাদিন ধৰি অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰকৃতিয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ ইতিমধ্যে প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱত অৰুণাচলৰ য়াজালী এলেকাত বহু ক্ষয়-ক্ষতি কৰিছে ৷ ২৩-২৪ জুনত অৰুণাচল প্ৰদেশত নীপকোৰ বান্ধৰ গেট খুলি দিয়াৰ ফলত নামি অহা পানীৰ প্ৰচণ্ড ধলে নামনি অংশ ব্য়াপক ক্ষতিসাধন কৰিছিল ৷
আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো যে এই ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিত নীপকোত কৰ্মৰত অসমৰ এগৰাকী ব্য়ক্তিয়ে ধ্বংসাৱশেষৰ মাজত অলৌকিকভাৱে নিজৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ এই ব্য়ক্তিজন হৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ জুবেদ আলী ৷
নীপকো(NEEPCO)ৰ ৪৩ নং কলনিত দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰ্মৰত জুবেদ আলীৰ বাবে উক্ত দিনটো সাধাৰণ পুৱাৰ দৰেই আছিল । কিন্তু হঠাতে সৃষ্টি হোৱা বিপৰ্যয়ে সকলো উলট-পালট কৰি দিলে । পুৱা শুই থকা অৱস্থাতেই তেওঁ পানীৰ ভয়ানক শব্দ শুনে ৷ তাৰ পাছতে অলপো সময় নষ্ট নকৰি বিছনাৰ পৰা উঠি বাহিৰলৈ দৌৰি যায় ৷
তেওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই অহা মাত্ৰ দহ ছেকেণ্ডৰ ব্যৱধানতে সকলো থানবান হৈ যায় ৷ পানীৰ তীব্ৰতা ইমানেই বেছি আছিল যে মুহূৰ্ততে তেওঁ থকা ঘৰটো উটুৱাই নিয়ে ৷ হাতত থকা মোবাইল ফোনটোৰ বাহিৰে আন একো বস্তুৱে তেওঁৰ লগত নাই ৷
ইটিভি ভাৰতৰ আগত জুবেদ আলীয়ে কয়, ‘‘কেইছেকেণ্ড মানৰ ব্য়ৱধানত মোৰ প্ৰাণটো বাচিল ৷ মোৰ সকলো বস্তু পানীৰ ধলে উটুৱাই নিছে ৷ পিন্ধিবলৈ কাপোৰ-কানি এখনো নাই ৷ ডিপাৰ্টমেণ্ট(বিভাগ)ৰ মানুহে মোক বহুত সহায় কৰিছে ৷ তাৰ বাবে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো ৷’’
উল্লেখ্য যে, জুবেদ আলী নিপকোত বহু বছৰ ধৰি কাম কৰি আছে । তেওঁ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ মাত্ৰ ৬ মাহ বাকী আছে । অহা জানুৱাৰী ২০২৭ ত তেওঁ অৱসৰ ল’ব । কিন্তু এই অপ্ৰত্যাশিত দুৰ্ঘটনাই সকলো পৰিকল্পনা তছনছ কৰি দিলে । তেওঁ হৈছে পৰিয়ালটোৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী ব্যক্তি ।
মৰিগাঁৱত থকা জুবেদ আলীৰ পত্নী, সন্তান আৰু আত্মীয়-স্বজনে এই খবৰটো লাভ কৰাৰ পাছতে চিন্তিত হৈ পৰিছিল যদিও বৰ্তমান তেওঁ নিৰাপদ বুলি জানিব পাৰি শান্তি লাভ কৰিছে৷