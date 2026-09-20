অসমৰ কৃষকৰ বাবে আগৰ খেতিয়ে প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা কঢ়িয়াই আনিছে : মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা

অসমৰ কৃষকৰ বাবে আগৰ খেতিয়ে প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা কঢ়িয়াই আনিছে : মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা
অসমৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ বিশেষ গুণৰ আদা আৰু হালধীৰ ৰপ্তানিয়ে বিশেষ বজাৰ দখলৰ সম্ভাৱনাও আছে ৷
By ANI
Published : September 20, 2026 at 4:10 PM IST
নতুন দিল্লী : শনিবাৰৰ পৰা নতুন দিল্লীত চলি থকা 'বিকশিত ভাৰত'ৰ দিশে দেশৰ যাত্ৰাত বিত্তীয় যোগান' (Financing India's Journey towards 'Viksit Bharat') শীর্ষক সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰে অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ৷ এই অনুষ্ঠানত অংশ লৈ তেওঁ কেইবাটাও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ৷
অসমৰ সামগ্ৰিক অৰ্থব্যৱস্থা, উন্নয়নৰ পৰিকল্পনা আদিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰাৰ লগতে অসমৰ কৃষি ক্ষেত্ৰত আমোল পৰিৱৰ্তনৰ ইংগিত প্ৰদান কৰে মন্ত্ৰী বৰুৱাই ৷ বিশেষকৈ কৃষিৰ ব্যৱসায়ভিত্তিক দৃষ্টিভংগী, ঋণ আৰু বজাৰৰ সম্পূৰ্ণ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে যাতে কৃষকৰ আয় বৃদ্ধি কৰিব পাৰি তাৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব ৷
কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ উপস্থিতিত মন্ত্ৰী বৰুৱাই অসমৰ কৃষিখণ্ডৰ বিত্তীয় সাহায্য বিষয়ৰ লগতে অসমৰ সম্ভাৱনীয় বিত্তীয় কাঠামোৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।
এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে ভাৰতৰ প্ৰায় ৪০-৪৬ শতাংশ কৃষি আৰু সংশ্লিষ্ট কাম-কাজত নিয়োজিত ৷ আনহাতে এই খণ্ডই জিডিপিত প্ৰায় ১৮ শতাংশ অৰিহণা যোগায় ৷ যিয়ে উৎপাদনশীলতা, মূল্য সংযোজন, বজাৰত প্ৰৱেশ আৰু কৃষিৰ আয় শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
মন্ত্ৰী বৰুৱাই উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কয় যে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ভিন্ন শস্য উৎপাদন পদ্ধতি পৃথক আৰু অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বানমূলক আৰু ভৌগোলিক অৱস্থিতিৰ বাবে পৰ্যাপ্তভাবে বিত্তীয় সহায় নাপায় ৷
Participated in the second day of the two-day conference in New Delhi on “Financing India’s Journey towards ‘Viksit Bharat’” and addressed the gathering.— Jayanta Mallabaruah (@jayanta_malla) September 19, 2026
In the presence of the Hon’ble Union Finance Minister and Finance Ministers from the States and Union Territories, I… pic.twitter.com/HoD61NK3VF
তেওঁ কয়, “একেই ধৰণৰ আৰ্থিক আৰু কৃষি কাঠামোৰে সকলো ৰাজ্যৰ নিৰ্দিষ্ট প্ৰয়োজনীয়তা সদায় পূৰণ নকৰে। সহায়ৰ ব্যৱস্থা প্ৰস্তুত কৰোতে আঞ্চলিক উৎপাদন ধৰণ আৰু স্থানীয় বাস্তৱতা বিবেচনা কৰাটো প্ৰয়োজন ।”
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উৎপাদন আৰু প্ৰাথমিক প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সংৰক্ষণ, বিপণন আৰু ৰপ্তানিলৈকে সম্পূৰ্ণ কৃষি মূল্য শৃংখলৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিবলৈ আহ্বান জনায় ৷ যাতে কৃষকসকলে উন্নত আৰু অধিক ভৱিষ্যদ্বাণীযোগ্য লাভ নিশ্চিত কৰিব পাৰে ।
মন্ত্ৰী মল্লবাৰুৱাই কৃষি ঋণৰ ক্ষেত্ৰতো বৈষম্যৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে অধিক সৰ্বাংগীন বিত্তীয় পন্থাৰ বাবে আহ্বান জনাযই কেন্দ্ৰক । পট্টাধাৰী কৃষক, চৰকাৰী ভূমিৰ খেতিয়ক, বন অধিকাৰ আইনৰ হিতাধিকাৰী আৰু ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে ভূমিৰ পট্টা সম্পৰ্কীয় বাধাৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠানিক ঋণ লাভৰ ক্ষেত্ৰত সন্মুখীন হোৱা অসুবিধাৰ কথাও উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
তেওঁ কয় যে অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত কৃষক আইডি বিতৰণ আৰম্ভ হৈছে, যাৰ ফলত পট্টাধাৰী কৃষক আৰু অন্যান্য খেতিয়কসকলৰ বাবে অধিক লক্ষ্যভিত্তিক প্ৰতিষ্ঠানিক সহায়ৰ সুবিধা হ’ব পাৰে ৷ যাৰ বাবে অসমৰ কৃষিখণ্ডৰ বিকেন্দ্ৰীকৃত প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰু মূল্য সংযোজন আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
শীতলীকৰণ, গুদাম, পৰিবহণ আৰু বিপণন আন্তঃগাঁথনি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈয়েই আছে যদিও তেওঁ কয় যে শস্য চপোৱাৰ দুই পৰা পাঁচ দিনৰ ভিতৰত বেয়া হ'ব পৰা সামগ্ৰীৰ বাবে স্থানীয় প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ সুবিধা বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ । এনে আন্তঃগাঁথনিয়ে শস্য় চপোৱাৰ পিছৰ লোকচানৰ হাৰ হ্ৰাস কৰিব পাৰে আৰু কৃষক আৰু কৃষক ৰাইজে তেওঁলোকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা মূল্যৰ অধিক অংশ ধৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'ব ৷
সাঁচি খেতিৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "অসমৰ আগৰ খেতিৰ দ্বাৰা কৃষকৰ যথেষ্ট উপকৃত হোৱাৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ সুশৃংখলিত নিয়ন্ত্ৰণমূলক নিষ্পত্তি, গুণগত পৰীক্ষণৰ সুবিধা, স্থানীয় প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আন্তঃগাঁথনি আৰু শক্তিশালী ৰপ্তানিৰ ব্যৱস্থাৰে যাতে এটা উপযুক্ত আগৰ কাঠৰ মূল্য শৃংখল গঢ়ি তুলিব পাৰে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে ৷"
তেওঁ কয়,"অসমৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ বিশেষ গুণৰ আদা আৰু হালধীৰ ৰপ্তানিও সম্ভাৱনাও আছে ৷ বিশেষ ৰপ্তানি সংযোগ আৰু পৰিকাঠামোৰ আৱশ্যকতা আছে ৷ অসমৰ কাজি নেমু, ভোট জলকীয়া আৰু ভিন্ন প্ৰাকাৰৰ চাউল, যিয়ে কৃষকসকলক যথেষ্ট লাভান্বিত কৰিব পাৰে আৰু বজাৰত সুযোগ বঢ়োৱাত সহায় কৰিব পাৰে ।"
লগতে পঢ়ক: মৌৰ পৰা ৱাইন প্ৰস্তুত কৰি সোৱাদ দিছে ভোট জলকীয়া আৰু চাহৰ : গুৱাহাটীৰ দুই যুৱকৰ বিশেষ সাফল্য