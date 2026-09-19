জাগীৰোডৰ টাটা ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পক সফল কৰিবলৈ বিনিয়োগকাৰীক সহযোগৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

জাগীৰোডৰ টাটা ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পক সফল কৰিবলৈ বিনিয়োগকাৰীক সহযোগৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত ছেমিকন ইণ্ডিয়া ২০২৬ আৰু বিকশিত ভাৰতৰ দিশত ভাৰতৰ যাত্ৰাত বিত্তীয় সাহায্য শীৰ্ষক সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
By ANI
Published : September 19, 2026 at 2:49 PM IST
নতুন দিল্লী : অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিনিয়োগকাৰী আৰু উদ্যোগৰ অংশীদাৰসকলক অসমৰ অৰ্ধপৰিবাহী পৰিৱেশ তন্ত্ৰত (Semiconductor Ecosystem) উদীয়মান সুযোগসমূহৰ সন্ধান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । বিশেষকৈ চলিত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰত আৰম্ভ হ'বলগীয়া জাগীৰোডৰ টাটা ইলেক্ট্ৰনিকছৰ অৰ্ধপৰিবাহী উদ্যোগৰ সমাবেশ, পৰীক্ষণ আৰু পেকেজিং সুবিধাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'বলৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছে ।
শেহতীয়াকৈ নতুন দিল্লীৰ যশোভূমিত অনুষ্ঠিত ছেমিকন ইণ্ডিয়া ২০২৬ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উদ্যোগপতি আৰু অন্যান্য অংশীদাৰসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে । সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে সক্ষমকৰণ নীতি, প্ৰতিষ্ঠানিক সমৰ্থন আৰু বিনিয়োগকাৰী অনুকূল কাঠামোৰ জৰিয়তে জাগীৰোডৰ টাটা ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ সফলতাৰ বাবে সকলো প্ৰচেষ্টা চলাইছে ।
Joined my esteemed colleagues for a productive session on “Financing India’s Journey Towards Viksit Bharat,” chaired by Hon’ble Finance Minister Smt @nsitharaman ji.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 18, 2026
A meaningful step towards stronger Centre-State coordination to realise our shared vision of a Viksit Bharat. pic.twitter.com/tJ6uikC1cW
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে অৰ্ধপৰিবাহী পৰিৱেশ তন্ত্ৰ দ্ৰুতগতিত সম্প্ৰসাৰিত হৈছে । যাৰ ফলত উদ্ভাৱন, বিনিয়োগ আৰু অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধিৰ নতুন পথ মুকলি হৈছে । তেওঁ কয় যে এই খণ্ডটো এতিয়া চিপ ডিজাইন আৰু এছেম্বলিত সীমাবদ্ধ থকা নাই । ফেব্ৰিকেশন, উন্নত পেকেজিং, সঁজুলি, সামগ্ৰী, গৱেষণা আৰু প্ৰতিভা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰতো সম্প্ৰসাৰণ ঘটিছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অনুষ্ঠানত কয় যে জাগীৰোডৰ টাটা ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পটো এবাৰ কাৰ্যক্ষম হ'লে দিনটোত ৪.৮ কোটি চিপ উৎপাদন কৰাৰ ক্ষমতা থাকিব আৰু প্ৰায় ২৭ হাজাৰ প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষ নিয়োগৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিব । তেওঁ লগতে কয় যে এই প্ৰকল্পই অসমৰ লগতে ভাৰতকো অৰ্ধপৰিবাহী (ছেমিকণ্ডাক্টৰ) আৰু ইলেক্ট্ৰনিকছ নিৰ্মাণৰ প্ৰধান কেন্দ্ৰ হিচাপে স্থান দিয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব বুলি প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।
অসমৰ কৌশলগত ভৌগোলিক অৱস্থানৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে দক্ষিণ-পূব এছিয়া আৰু আছিয়ান গ্ৰাহক বজাৰৰ দুৱাৰমুখ হিচাপে ৰাজ্যখনে এক অনন্য সুবিধা লাভ কৰিছে ।
সঠিক পৰিৱেশ তন্ত্ৰ আৰু বিনিয়োগৰ দ্বাৰা অসমে চিপ ডিজাইন, ফেব্ৰিকেশন, পেকেজিং আৰু পৰীক্ষণক সামৰি সম্পূৰ্ণ সফল ছেমিকণ্ডাক্টৰ উদ্যোগ গঢ়ি তুলিব পাৰিব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
At the Semicon India 2026 Conclave where the future of India's semiconductor history is being showcased and Assam proudly is part of it.@SemiconIndia @GoI_MeitY pic.twitter.com/nIAv5KZb8c— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 18, 2026
অসমক বিনিয়োগ আৰু দীৰ্ঘম্যাদী উন্নয়নৰ বাবে পছন্দৰ গন্তব্যস্থান হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে বিনিয়োগকাৰী অনুকূল পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় নীতি আৰু প্ৰতিষ্ঠানিক সহায় আগবঢ়াবলৈ কাম কৰি আছে বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে ।
এক্সৰ এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত ভাৰতৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ অভিযান নতুন পৰ্যায়ত প্ৰৱেশ কৰিছে । ছেমিকন ইণ্ডিয়া ২০২৬ৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "এই অনুষ্ঠানত ভাৰতৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ উদ্যোগৰ ভৱিষ্যৎ দেখুওৱা হৈছে আৰু অসম গৌৰৱেৰে ইয়াৰ অংশ হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "সামৰ্থ্য গঢ়ি তোলাৰ পৰা বিশ্বব্যাপী প্ৰতিযোগিতামূলক অৰ্ধপৰিবাহী পৰিৱেশ তন্ত্ৰ সৃষ্টিলৈকে ভাৰতে প্ৰযুক্তিৰ পৰিৱেশত নিজৰ স্থান ক্ৰমাগতভাৱে শক্তিশালী কৰি আছে ।" তেওঁ এই উন্নয়নক এটা শক্তিশালী, আত্মনিৰ্ভৰশীল আৰু প্ৰযুক্তি-চালিত ভাৰতৰ দিশত এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বুলি অভিহিত কৰে ।
এই অনুষ্ঠানৰ লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত 'বিকশিত ভাৰতৰ দিশত ভাৰতৰ যাত্ৰাত বিত্তীয় সাহায্য' শীৰ্ষক দুদিনীয়া সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰে।
বিত্ত মন্ত্ৰালয় আৰু ভাৰত চৰকাৰে আয়োজন কৰা এই সন্মিলনত শুকুৰবাৰে কেইবাখনো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী, বিত্ত মন্ত্ৰী আৰু জ্যেষ্ঠ প্ৰতিনিধি উপস্থিত থাকে । য'ত বিকাশিত ভাৰত ২০৪৭ৰ দিশত গঢ় দিয়া মূল বিত্তীয় আৰু নীতিগত অগ্ৰাধিকাৰসমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয় ।
কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত এই সন্মিলনত বিত্তীয় প্ৰত্যাহ্বান, ৰাজহুৱা বিনিয়োগ, ব্যক্তিগত মূলধন সংগ্ৰহ আৰু কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ মাজত নীতিগত পৰিপূৰকতাৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয় ।
এই অনুষ্ঠানত অসমৰ বহনক্ষম আৰু সৰ্বাংগীন উন্নয়নক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে অৰ্থনৈতিক বিকাশ, কৃষি ৰূপান্তৰ আৰু নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে অসমৰ বাবে বিত্তীয় পথ চিনাক্ত কৰাৰ সুযোগো প্ৰদান কৰা হয় ।
সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "বিত্ত মন্ত্ৰী সীতাৰমণৰ অধ্যক্ষতাত 'বিকশিত ভাৰতৰ যাত্ৰাত বিত্তীয় সাহায্য' শীৰ্ষক এক উৎপাদনশীল অধিবেশনত মোৰ সহকৰ্মীসকলৰ সৈতে যোগদান কৰিলোঁ । বিকশিক ভাৰতৰ আমাৰ ভাগ-বতৰা দৃষ্টিভংগী বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ কেন্দ্ৰ-ৰাজ্যৰ অধিক শক্তিশালী সমন্বয়ৰ দিশত এক অৰ্থপূৰ্ণ পদক্ষেপ ।"
এই সন্মিলনত বিকশিত ভাৰত ২০৪৭ৰ যাত্ৰাত বিত্তীয় সাহায্যৰ বাবে ৰাজহুৱা বিনিয়োগ বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত পুঁজি সংগ্ৰহ আৰু কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যসমূহৰ মাজত বিত্তীয় সমন্বয় শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰয়োজন বুলি উল্লেখ কৰা হয় ।
অর্থনৈতিক পৰিক্রমা বিভাগৰ সচিব অনুৰাধা ঠাকুৰে এই কথাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যে ভাৰতৰ বাবে প্ৰস্তাৱিত এই লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ কেৱল চৰকাৰী বাজেটৰ জৰিয়তে সম্ভৱ নহয় আৰু বিনিয়োগৰ ব্যৱধান দূৰ কৰাত ব্যক্তিগত বিত্তীয় সাহায্যই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ল'ব লাগিব ৷
পঞ্চদশ বিত্ত আয়োগৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ এন কে সিঙে দীৰ্ঘম্যাদী অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধিৰ বাবে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে বিত্তীয় সাহায্য প্ৰদান কৰিবলৈ ভাৰতৰ মুঠ ঘৰুৱা সঞ্চয়ৰ হাৰ প্ৰায় ৩৪ শতাংশৰ পৰা জিডিপিৰ ৩৮-৪০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে । বিনিয়োগৰ পৰা সৰ্বাধিক লাভৰ বাবে বৃদ্ধি পোৱা মূলধন-উৎপাদন অনুপাত (আইচিঅ'আৰ) প্ৰায় ৫ৰ পৰা ৪.৫লৈ উন্নত কৰাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
আলোচনাৰ সময়ত বিত্তীয় স্থিতি শক্তিশালী কৰা, ৰাজহ বৃদ্ধি কৰা আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত বিত্তীয় অনুশাসন বজাই ৰখাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় । ঋণৰ বহনক্ষমতা, ৰাজ্য নিৰ্দিষ্ট মূল্যায়নৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ লগতে ২০৩০-৩১ চনৰ ভিতৰত প্ৰায় ৮৪ শতাংশৰ পৰা সাধাৰণ চৰকাৰী ঋণ ৭৩.১ শতাংশলৈ হ্ৰাস পোৱাৰ পৰিকল্পনাৰ কথাও আলোচনা কৰা হয় ।
লগতে পঢ়ক :
আছিয়ান(ASEAN)ৰ দুৱাৰমুখ অসম উন্নয়ণৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা ৰাজ্য-মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা