নিৰ্বাচন খেলিবলৈ ৰাহুল গান্ধীক বাংলাদেশলৈ পঠিয়াম : মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

নিৰ্বাচন খেলিবলৈ ৰাহুল গান্ধীক বাংলাদেশলৈ পঠিয়াম : মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ নাম কৰ্তন কৰাৰ বাবে কাৰোবাৰ মন বেয়া, নিৰ্বাচনত জয়ী নোহোৱাৰ বাবে ৰাহুলে কান্দিছে- মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা
Published : November 4, 2026 at 4:08 PM IST
পূৰ্ণিয়া(বিহাৰ) : অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুধবাৰে বিহাৰৰ পূৰ্ণিয়াত বিজেপিয়ে আয়োজন কৰা 'গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰক-অৰাজকতা দূৰ কৰক' শীৰ্ষক পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ উক্ত সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই শেহতীয়াকৈ ইণ্ডিয়া ব্লকে এছআইআৰ বিৰুদ্ধে আৰু দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদৰ প্ৰসংগত সৰৱ হৈ পৰে ৷
কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়,"বাবৰ, ঔৰংজেৱৰ দৰে অনুপ্ৰৱেশকাৰীক চিনাক্তকৰণ আৰু ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ নাম কৰ্তন কৰা প্ৰক্ৰিয়াৰ বিৰোধিতা কৰি অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলক সুৰক্ষা দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে কংগ্ৰেছে । নিৰ্বাচনত পৰাজয়ৰ পাছত ৰাহুল গান্ধীয়ে কান্দিছে ৷ চিন্তা নকৰিব ৰাহুল গান্ধী, আমি আপোনাক বাংলাদেশলৈ পঠিয়াই দিম ৷"
তেওঁ কয়, "এছআইআৰৰ দ্বাৰা ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ নাম কৰ্তন কৰা হৈছে ৷ তেনেস্থলত এই প্ৰক্ৰিয়াটো ভোট চুৰি নে দিল চুৰি ? অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ নাম কৰ্তনৰ বাবে মন বেয়া, কান্দিছে ৷ ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰতত নিৰ্বাচন জিকিব নোৱাৰে, সেয়ে ৰাহুলক বাংলাদেশত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ পঠিয়াম ৷ তেতিয়া আমাৰ তেওঁলৈ আশীৰ্বাদ থাকিব ৷"
कांग्रेसियों को America से एक बड़ा assignment मिलेगा । कैसे वहाँ हारे हुए पार्टी Vote Chori का campaign शुरू कर सके । https://t.co/nZYjj6Kw3e— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 4, 2026
ইভিএমৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়,"যেতিয়া কংগ্ৰেছে একেটা ইভিএমেৰে জিক আহে, তেতিয়া সেয়া ভোট চুৰি নহয়। ৰাহুল গান্ধী, প্ৰিয়ংকা ভাদ্ৰাই নিৰ্বাচনত জয়ী হয়, তেতিয়া সেয়া ভোট চুৰি নহয় । কেৰালা আৰু তেলেংগানাত চৰকাৰ গঠন কৰিলে ভোট চুৰি নহয়, কিন্তু বিজেপিয়ে জিকিলেই ভোট চুৰি হৈ যায় । ৰাহুল গান্ধীয়ে দুয়োখন হাতেৰে লাডু লৈ চলিব বিচাৰে ।"
অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"ৰাহুল গান্ধীয়ে ভগৱান ৰামৰ শৰণাপন্ন হ’ব লাগে। যদি ৰাহুল গান্ধী কাইলৈ পুৱাই ৰাম মন্দিৰলৈ যায়, তেন্তে দেশৰ দহ লাখ সনাতনী লোকে হয়তো তেওঁক ভোট দিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰে।"
Note: Its been 1,017 days since the Pran Pratishtha. And Rahul Gandhi has still not found the time to visit राम लल्ला Fear of vote बैंक chori? https://t.co/uGICuTMWkF— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 4, 2026
আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মধ্যৱৰ্তীকালীন নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"আমেৰিকাৰ নিৰ্বাচনত ট্ৰাম্প হাৰিছে ৷ পুৱাই ট্ৰাম্পে ৰাহুল গান্ধীলৈ ফোন কৰি সুধিছে ইয়াত(আমেৰিকা)ত কেনেকৈ ভোট চুৰিৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিব পাৰি ? ৰাহুল গান্ধী নিৰ্বাচনত পৰাজয়ৰ প্ৰতীক হৈ পৰিছে ৷ ৰাজনীতি শিকিব বিচাৰিছে যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পৰা শিকিবলৈ চেষ্টা কৰক ৷ যেতিয়ালৈকে দেশত হিন্দু সনাতনী থাকিব তেতিয়ালৈকে বিজেপিৰ ৰাজ থাকিব ৷"
লগতে পঢ়ক: প্ৰতীকী সদনতহে ৰাহুল, প্ৰকৃত সদনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই