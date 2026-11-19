ভাইব্ৰেণ্ট গুজৰাট গ্ল’বেল ছামিট ২০২৭ লৈ আমন্ত্ৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক, অংশীদাৰ ৰাজ্য হিচাপে যোগদান কৰিব অসমে
২০২৭ চনৰ জানুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ভাইব্ৰেণ্ট গুজৰাট গ্ল’বেল ছামিট ২০২৭ত অসমৰ অংশগ্ৰহণৰ সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় ।
Published : November 19, 2026 at 8:45 PM IST
গান্ধীনগৰ: গুজৰাটত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ভাইব্ৰেণ্ট গুজৰাট গ্ল’বেল ছামিট ২০২৭ত অংশগ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ৷ গুজৰাট চৰকাৰৰ খাদী, কুটিৰ আৰু গ্ৰাম্য উদ্যোগৰ মন্ত্ৰী নৰেশভাই পেটেলে বৃহস্পতিবাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাক্ষাৎ কৰি এই সন্মিলনৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনায় ।
এই বৈঠকত গুজৰাট এনাৰ্জি লিমিটেডৰ পৰিচালন সঞ্চালক অৱন্তিকা সিংকে ধৰি প্ৰতিনিধি দলটোৰ অন্যান্য সদস্যসকলো উপস্থিত থাকে । অৱন্তিকা সিঙে অসম চৰকাৰৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ সৈতে সুকীয়া বৈঠকতো মিলিত হয় ।
PHOTO | Strengthening economic ties between Gujarat and Assam, Gujarat Minister for Tribal Development, Khadi, Cottage and Village Industries, Nareshbhai Patel, met Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and extended an invitation to attend the Vibrant Gujarat Global Summit 2027. Assam will participate in the summit as a Partner State, showcasing its industrial and investment opportunities. Discussions also focused on strengthening industrial cooperation, exploring mutual investment opportunities and deepening inter-state partnerships between the two states. The summit will be held from January 10 to 12, 2027, at Mahatma Mandir, Gandhinagar. (Source: Third Party)— Press Trust of India (@PTI_News) November 19, 2026
আলোচনাৰ সময়ত প্ৰতিনিধি দলটোৱে অসমৰ নেতৃত্বক তেল আৰু গেছ খণ্ডত গুজৰাটে লাভ কৰা উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতিৰ বিষয়ে অৱগত কৰে । আলোচনাত দুয়োখন ৰাজ্যৰ মাজত ঔদ্যোগিক সহযোগিতা, পাৰস্পৰিক বিনিয়োগৰ সুযোগ আৰু ঘনিষ্ঠ আন্তঃৰাজ্যিক অংশীদাৰিত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।
২০২৭ চনৰ জানুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ভাইব্ৰেণ্ট গুজৰাট গ্ল’বেল ছামিট ২০২৭ত অসমৰ অংশগ্ৰহণৰ সন্দৰ্ভতো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় । অসমে অংশীদাৰ ৰাজ্য হিচাপে শীৰ্ষ সন্মিলনত যোগদান কৰিব । এই বিশ্বব্যাপী মঞ্চত অসমে নিজৰ উদ্যোগ আৰু বিস্তৃত বিনিয়োগৰ সুযোগ প্ৰদৰ্শন কৰিব । ইয়াৰ উপৰিও গুজৰাটৰ সৈতে অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে নতুন অংশীদাৰিত্বৰ সন্ধান কৰিব ।
এই বৈঠক গুজৰাট আৰু অসমৰ মাজত সহযোগিতা গভীৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও বৈঠকত বাণিজ্য, ঔদ্যোগিক উন্নয়ন আৰু বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰতো নতুন সুযোগ মুকলি কৰা হয়, যাতে এই খণ্ডসমূহৰ মাজৰ সহযোগিতাক উৎসাহিত কৰিব পাৰি ।
गुजरात सरकार के माननीय मंत्री @NareshPatelBJP जी से आज लोकसेवा भवन में आत्मीय भेंट हुई। उन्होंने गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री @Bhupendrapbjp जी की ओर से मुझे Vibrant Gujarat Global Summit 2027 में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया। इस स्नेहपूर्ण निमंत्रण के लिए हार्दिक आभार।— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 18, 2026
২০২৭ চনৰ ১০ জানুৱাৰীৰ পৰা ১২ জানুৱাৰীলৈ গান্ধীনগৰৰ মহাত্মা মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হ’ব ভাইব্ৰেণ্ট গুজৰাট গ্ল’বেল ছামিট ২০২৭ । এই সন্মিলনত বিশ্বৰ বহু ৰাষ্ট্ৰৰ বিনিয়োগকাৰী, উদ্যোগপতি, নীতি নিৰ্ধাৰক আৰু বিভিন্ন খণ্ডৰ নেতাসকল একত্ৰিত হ’ব । এই সন্মিলনৰ লক্ষ্য হৈছে বিনিয়োগ, ঔদ্যোগিক বিকাশ, উদ্ভাৱন আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতাৰ বাবে নতুন সুযোগ সৃষ্টি কৰা ।
লগতে পঢ়ক: নতুন দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীৰে বৈঠক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, অসমৰ উন্নয়ন সন্দৰ্ভত আলোচনা