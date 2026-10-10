চিজেপি আৰু বিৰোধীয়ে প্ৰতিবাদৰ নামত ভেকো-ভাওনা কৰি আছে : হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

চিজেপি আৰু বিৰোধীয়ে প্ৰতিবাদৰ নামত ভেকো-ভাওনা কৰি আছে : হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হৰিদ্বাৰৰ নাৰায়ণী শিলা মন্দিৰত পূজা আগবঢ়ালে । নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখা বিৰোধী আৰু চিজেপিক তীব্ৰ সমালোচনা ।
Published : October 10, 2026 at 2:30 PM IST
হৰিদ্বাৰ (উত্তৰাখণ্ড) : দেশজুৰি এছআইআৰ বাতিল আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । ৰাজধানী নতুন দিল্লীকে ধৰি দেশৰ বিভিন্ন স্থানত বিৰোধী দল আৰু ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে ।
অৱশ্যে বিজেপিয়ে এই প্ৰতিবাদক ভিত্তিহীন বুলি দাবী কৰি আহিছে । তাৰ মাজতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনে প্ৰতিবাদক 'ভেকো-ভাওনা' আখ্যা দিছে । হৰিদ্বাৰলৈ এক ধৰ্মীয় ভ্ৰমণৰ উদ্দেশ্যে যোৱা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখা দেশৰ বিৰোধী দল আৰু চিজেপিক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ।
हमारे सभी पितरों और पूर्वजों का आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे और उन्हें श्रीहरि विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त हो, महालया अमावस्या पर मेरी यही प्रार्थना है। आज हरिद्वार में अपने पितरों का तर्पण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। https://t.co/N0KiXtGpey— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 10, 2026
বিৰোধী এতিয়া হতাশগ্ৰস্ত
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দাবী কৰে যে বাৰে বাৰে নিৰ্বাচনত পৰাজিত হোৱাৰ বাবে বিৰোধী নেতাসকল হতাশ হৈ পৰিছে । এতিয়া হতাশগ্ৰস্ত বিৰোধীয়ে প্ৰতিবাদৰ নামত ভেকো-ভাওনা কৰি আছে । ৰাহুল গান্ধী সম্পৰ্কত সাংবাদিক প্ৰশ্ন কৰাৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "যেতিয়া তেওঁ চন্দ্ৰযান আৰু মংগলযানত যাত্ৰা কৰিব তেতিয়া মোক তেওঁৰ কথা সুধিব ।"
চিজেপিক আক্ৰমণ
ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেশজুৰি জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীকো (চিজেপি) আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় । তেওঁ কয় যে নিজকে পঁইতাচোৰা বুলি কোৱাসকলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব নালাগে ।
আজি যিসকলে যুৱ শক্তি বুলি কয় তেওঁলোকৰ বিষয়েহে আলোচনা কৰিব লাগে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে । তেওঁ লগতে কয় যে নিজকে পঁইতাচোৰা বুলি কোৱাসকলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি একো লাভ নাই ।
দিল্লীত প্ৰতিবাদ নহয় ভেকো-ভাওনা হৈ আছে
ইফালে দিল্লীত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণৰ দাবীত চিজেপিয়ে কৰা প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে জনসাধাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে আছে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে ১৪০ কোটি জনতাৰ ভিতৰত অতি কম সংখ্যক লোকে এই প্ৰতিবাদৰ বাবে দিল্লীলৈ গৈছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "দিল্লীৰ প্ৰতিবাদত অংশ লোৱা লোকতকৈ ১০০ গুণ বেছি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে আছে । আজি অসম আৰু পশ্চিমবংগত ধাৰাবাহিকভাৱে উপ-নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰি আছে । এইসকল লোকে চৰকাৰক ব্লেকমেইল কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে, য'ত তেওঁলোক কেতিয়াও সফল হ'ব নোৱাৰে । বিৰোধীৰ অভিযোগক লৈ চৰকাৰে ভয় নকৰে ।"
প্ৰতিবাদকাৰীক শ'লঠেকত পেলাবলৈ চৰকাৰে চেষ্টা কৰা বুলি বিৰোধীয়ে উত্থাপন কৰা অভিযোগ সন্দৰ্ভত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে দিল্লীত এইকাৰণে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে যাতে লোকসকলে তালৈ গৈ ভেকো-ভাওনা কৰিব নোৱাৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "বিৰোধীয়ে এটাও নিৰ্বাচন জয়ী হ'ব পৰা নাই । ধাৰাবাহিকভাৱে নিৰ্বাচনত পৰাজিত হৈ আছে । যাৰ বাবে হতাশগ্ৰস্ত বিৰোধীৰ নেতাসকলে প্ৰতিবাদৰ নামত ভেকো-ভাওনা কৰি আছে । কিন্তু ৰাইজে তেওঁলোকৰ নাটক বুজি পাইছে ।"
ৰাহুল গান্ধীয়ে চমৎকাৰ কৰিলে প্ৰশ্ন কৰিব
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাহুল গান্ধীকো তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । বিৰোধীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতিক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ যোৱা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "ৰাষ্ট্ৰপতিক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ যিকোনো লোক যাব পাৰে । তেনেদৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈও প্ৰতিদিনে হাজাৰ হাজাৰ লোক যায় । যেতিয়া ৰাহুল গান্ধী চন্দ্ৰযান আৰু মংগলযানত যাত্ৰা কৰিব তেতিয়া মোক ৰাহুল গান্ধীৰ চমৎকাৰৰ বিষয়ে সুধিব ।"
নাৰায়ণী শিলা মন্দিৰত পূজা ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ
উল্লেখ্য যে শনিবাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হৰিদ্বাৰৰ প্ৰখ্যাত নাৰায়ণী শিলা মন্দিৰ পৰিদৰ্শন কৰি পূজা আগবঢ়ায় । তেওঁ মন্দিৰত পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতি অনুসৰি পূজা কৰে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে তেওঁ বিগত ১২ বছৰ ধৰি নাৰায়ণী শিলা মন্দিৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ গৈ আছে । সেই স্থান ভ্ৰমণ কৰি তেওঁ পৰম শান্তি পাই বুলিও উল্লেখ কৰে ।
লগতে পঢ়ক :
উপ-নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ পৰাজয়ৰ কাৰণ কি ? ব্যাখ্যা কৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে