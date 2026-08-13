এফচিআৰএ সংশোধনী বিধেয়ক যুটীয়া সংসদীয় সমিতিলৈ প্ৰেৰণ : অসম খ্ৰীষ্টান মঞ্চৰ আদৰণি
এই পদক্ষেপে বিস্তৃত বিচাৰ-পৰামৰ্শ আৰু আলোচনাৰ পথ মুকলি কৰিব বুলি মঞ্চই উল্লেখ কৰে । মঞ্চখনে চৰকাৰৰ প্ৰতিও কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে ৷
By ANI
Published : August 13, 2026 at 6:04 PM IST
গুৱাহাটী: বিদেশী অংশদান (নিয়ন্ত্ৰণ) সংশোধনী বিধেয়ক, ২০২৬ৰ বিশদ তদন্তৰ বাবে যুটীয়া সংসদীয় সমিতিলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ৷ এই সিদ্ধান্তক বৃহস্পতিবাৰে অসম খ্ৰীষ্টান মঞ্চই আদৰণি জনায় । এই পদক্ষেপে বিস্তৃত বিচাৰ-পৰামৰ্শ আৰু আলোচনাৰ পথ মুকলি কৰিব বুলি মঞ্চই মন্তব্য় কৰে ।
মঞ্চখনে চৰকাৰৰ প্ৰতিও কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি কয় যে এই সিদ্ধান্তই বেচৰকাৰী সংস্থা, সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায় আৰু অন্যান্য নাগৰিক সমাজৰ অংশীদাৰসকলৰ সমস্যাসমূহ জানিবলৈ চৰকাৰে কৰা আগ্ৰহক প্ৰকাশ কৰিছে ।
অসম খ্ৰীষ্টান মঞ্চৰ মুখপাত্ৰ এলেন ব্ৰুকছে কয়, ‘‘এই প্ৰক্ৰিয়াটোক বৃহত্তৰ আলোচনা আৰু যোগাযোগৰ দিশত পৰিচালিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ কৃপাময় ভূমিকাৰ বাবে আমিও ঈশ্বৰক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছো । এই গণতান্ত্ৰিক আৰু পৰামৰ্শমূলক পদক্ষেপে প্ৰমাণ কৰে যে চৰকাৰে বেচৰকাৰী সংস্থা, সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায় আৰু অন্যান্য নাগৰিক সমাজৰ অংশীদাৰসকলৰ সমস্যাসমূহ শুনিবলৈ ইচ্ছুক ।’’
ব্ৰুকছে লগতে কয় যে প্ৰস্তাৱিত আইনখনৰ তদন্তৰ সময়ত গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয় আৰু জেপিচিৰ সৈতে হ’বলগীয়া গঠনমূলক আলোচনাৰ বাবে মঞ্চ আগ্ৰহী । তেওঁ কয় যে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেৱা, সামাজিক উন্নয়ন আৰু দাতব্য পদক্ষেপকে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কাম কৰা মঞ্চখনে দেশৰ প্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহণা যোগাবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ৷
‘‘আমি এক সুষম আইনী কাঠামো সৃষ্টিৰ বাবে আলোচনা আৰু সহযোগিতাৰ মনোভাৱেৰে কাম কৰিবলৈ সাজু ৷ যিটোৱে প্ৰাকৃতিক ন্যায়ক ৰক্ষা কৰাৰ লগতে প্ৰকৃত নাগৰিক সমাজৰ সংগঠনসমূহক জাতি আৰু ইয়াৰ নাগৰিকসকলৰ প্ৰতি বাধা নোহোৱাকৈ সেৱা আগবঢ়াই নিবলৈ সক্ষম কৰি তোলে’’ বুলি ব্ৰুকছে কয় ৷
তেওঁ পুনৰ কয় যে মঞ্চখনে চৰকাৰ আৰু অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীদাৰসকলৰ সৈতে স্বচ্ছ, জবাবদিহি আৰু দায়িত্বশীলভাৱে জড়িত হ’বলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ । ‘‘যুটীয়া সংসদীয় সমিতিৰ আলোচনাসমূহ প্ৰজ্ঞা, নিৰপেক্ষতা আৰু জনস্বাৰ্থৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হওক, আমি তাৰেই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ’’ - তেওঁ কয় ৷
লগতে পঢ়ক: পঞ্জাবৰ প্ৰাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবীৰ সিং বাদলৰ ওপৰত প্ৰাণঘাতী আক্ৰমণ