প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে অপৰাধমূলক আইন ৰূপায়ণ: দেশৰ ভিতৰত শীৰ্ষত অসমসহ ৫ ৰাজ্য

প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে অপৰাধমূলক আইন ৰূপায়ণ: দেশৰ ভিতৰত শীৰ্ষত অসমসহ ৫ ৰাজ্য
২০২৪ চনৰ পৰা ২০২৬ চনৰ ভিতৰত কাৰ্যকৰীকৰণৰ সূচকসমূহে নিয়মসমূহৰ সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ, ডিজিটেল পদ্ধতি গ্ৰহণ আৰু ফৰেনছিক ক্ষমতাৰ উন্নীতকৰণৰ দিশবোৰ প্ৰতিফলিত কৰে ।
Published : June 30, 2026 at 7:33 PM IST
নতুন দিল্লী: ভাৰতৰ তিনিখন নতুন অপৰাধমূলক আইন ৰূপায়ণৰ বাবে ডিজিটেল প্ৰযুক্তি গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত অসম, চণ্ডীগড়, গোৱা, হাৰিয়ানা আৰু পঞ্জাব দেশৰ শীৰ্ষত আছে । এই আইনসমূহ ৰূপায়ণৰ দুবছৰ পিছত মঙলবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা এক সমীক্ষাত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে ।
তিনিখন অপৰাধমূলক আইন ৰূপায়ণৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত এগৰাকী চৰকাৰী জ্যেষ্ঠ বিষয়াই মঙলবাৰে নতুন দিল্লীত কয়, "এই পাঁচখন ৰাজ্যই অতি ভাল কাম কৰিছে । অৱশ্যে বাকীবোৰ ৰাজ্যয়ো একেদৰে এই কাম কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাইছে ।"
উল্লেখ্য যে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পূৰ্বৰ আইপিচিক ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩ (বিএনএছ), চিআৰপিচিক ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা, ২০২৩ (বিএনএছএছ) আৰু ভাৰতীয় প্ৰমাণ আইনখনক ভাৰতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, ২০২৩ (বিএছএ)লৈ পৰিৱৰ্তন কৰিছে । এফআইআৰ দাখিল কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমগ্ৰ অপৰাধমূলক ন্যায় ব্যৱস্থাক সম্পূৰ্ণ ডিজিটেল কৰাটো নিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই পৰিৱৰ্তন সাধন কৰা হৈছে ।
শেহতীয়াভাৱে প্ৰকাশিত ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চল ন্যায় সংহিতা ৰেংকিঙে ২০২৫ চনৰ নৱেম্বৰৰ পৰা ২০২৬ চনৰ জুন মাহৰ ভিতৰত ভাৰতৰ নতুন অপৰাধমূলক আইন ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অগ্ৰগতিৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে । ইয়াত ৰাষ্ট্ৰীয় স্ক’ৰ ৪৬.৪৭ শতাংশৰ পৰা ৭০.০৬ শতাংশলৈ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । এইক্ষেত্ৰত প্ৰায় ২৪ শতাংশ উন্নতি হৈছে ।
প্ৰাপ্ত তথ্য মতে, আটাইতকৈ বেছি সংস্কাৰ সাধন হৈছে কাৰ্যকৰীকৰণ দক্ষতাৰ (operational efficiency) ক্ষেত্ৰত । এই ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ লাভ দেখা গৈছে, যাৰ অংশ হৈছে সামগ্ৰিক স্ক’ৰৰ ৪৫ শতাংশ । ই ২০২৫ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত ১৪.৭৯ শতাংশৰ পৰা ২০২৬ চনৰ জুন মাহত ২৫.৪২ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ দ্বাৰা এইটো প্ৰতীয়মান হয় যে তদন্তৰ সময়সীমা, অভিযোগনামা দাখিল, বিধিগত সময়সীমা মানি চলা আৰু সামগ্ৰিকভাৱে আৰক্ষীৰ কাম-কাজৰ প্ৰদৰ্শনৰ ক্ষেত্ৰত লক্ষণীয় উন্নতিৰ ইংগিত বহন কৰিছে ।
আইচিটি প্ৰয়োগো উল্লেখনীয় বৃদ্ধি হৈছে । এই ক্ষেত্ৰত ৰেংকিঙত ইয়াৰ অৱদান হৈছে ২৫ শতাংশ । ই ১০.৫৫ শতাংশৰ পৰা ১৭.২০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ দ্বাৰা ই-সাক্ষ্য, ইলেক্ট্ৰ'নিক প্ৰমাণ ব্যৱস্থাপনা আৰু প্ৰযুক্তি-চালিত আৰক্ষী ব্যৱস্থাৰ দৰে ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম দ্ৰুততাৰে গ্ৰহণ কৰাটো প্ৰতিফলিত হৈছে ।
আনহাতে, ৰেংকিঙত ২০ শতাংশ অৱদান আগবঢ়োৱা প্ৰশাসনিক সংস্কাৰ ১৪.৭১ শতাংশৰ পৰা ১৮.৯৬ শতাংশলৈ উন্নতি হৈছে । ই উন্নত প্ৰাতিষ্ঠানিক প্ৰস্তুতি, মানক পৰিচালনা পদ্ধতি (standard operating procedures) ৰূপায়ণ আৰু প্ৰশাসনীয় সংস্কাৰৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে ।
১০ শতাংশ অৱদান থকা সংহতি উপাদান (integration component) ৬.৪২ শতাংশৰ পৰা ৮.৪৮ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে । ই আৰক্ষী, ফৰেনছিক পৰীক্ষাগাৰ, বিচাৰ সংস্থা আৰু আদালতৰ মাজত উন্নত সমন্বয়ক দৰ্শাইছে ।
অৱশ্যে ৭০.০৬ শতাংশ ৰাষ্ট্ৰীয় স্ক'ৰে যথেষ্ট অগ্ৰগতিৰ ইংগিত প্ৰদান কৰে যদিও ই সকলো ন্যায়িক অধিকাৰ ক্ষেত্ৰতে সম্পূৰ্ণ প্ৰয়োগ আৰু সমতাপূৰ্ণভাৱে ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত স্থায়ী প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথাও আঙুলিয়াই দিয়ে ।
বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয়, "আমি আশাবাদী যে চলিত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত সকলো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলে এই প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰসৰ হ'ব ।"
বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয় যে নতুন অপৰাধমূলক আইন তিনিখনৰ লক্ষ্য ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াক কেৱল ব্যয়সাধ্য, সুলভ আৰু সহজলভ্য কৰাটোৱেই নহয়, বৰঞ্চ ইয়াক সহজ, সামঞ্জস্যপূৰ্ণ আৰু স্বচ্ছ কৰি তোলাও ।
চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি, নতুন অপৰাধমূলক ন্যায়ৰ আন্তঃগাঁথনি ৰূপায়ণত আৰক্ষীৰ ভূমিকা, তদন্ত আৰু ফৰেনছিকৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ সূচকসমূহৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অগ্ৰগতি হৈছে । ২০২৪ আৰু ২০২৬ চনৰ ভিতৰত ইয়াৰ প্ৰদৰ্শনৰ প্ৰভেদ সৃষ্টি কৰা নতুন তথ্যই কাৰ্যদক্ষতা, নিয়মৰ পালন আৰু প্ৰযুক্তি গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত লক্ষণীয় উন্নতি প্ৰদৰ্শ কৰিছে ।
তথ্য অনুসৰি, মুঠ এফআইআৰ পঞ্জীয়ন ২০২৪ চনত ১৭.৯০ লাখৰ পৰা ২০২৬ চনত ৭৪.৪১ লাখলৈ বৃদ্ধি পাইছে । যিটো চাৰিগুণতকৈও অধিক বৃদ্ধি পাইছে । আনহাতে, দাখিল কৰা অভিযোগনামাৰ সংখ্যা ১৫.৯২ লাখৰ পৰা ৫৯.৭১ লাখলৈ বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ পৰা এইটো প্ৰতীয়মান হয় যে গোচৰ প্ৰক্ৰিয়া যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে ।
তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে তদন্তৰ সময়োপযোগিতাও লক্ষণীয়ভাৱে উন্নত হৈছে ।
৬০ দিনৰ চাৰ্জশ্বীট কম্প্লায়েন্স ২০২৪ চনৰ ৫০.৯২ শতাংশৰ পৰা বৃদ্ধি হৈ ২০২৬ চনত ৬৭.২৬ শতাংশ হোৱাৰ বিপৰীতে এই সময়ছোৱাত ৯০ দিনৰ চাৰ্জশ্বীট কম্প্লায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত এই বৃদ্ধি আৰু অধিক হোৱা দেখা গৈছে । এই একে সময়ছোৱাত ই ৩৯.৫৬ শতাংশৰ পৰা ৬০.৯৫ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
আদালতত এফআইআৰৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ অনুপাত ৩৯.০১ শতাংশ বৃদ্ধি হৈ ৪৫.৯৯ শতাংশ হৈছে, যিয়ে ন্যায়িক সংহতিৰ প্ৰতিফলন ঘটায় ।
একেদৰে যৌন অপৰাধৰ বাবে তদন্ত অনুসৰণ ব্যৱস্থাৰ (আইটিএছএছঅ’) নিয়ম অনুসৰণ ৬৫ শতাংশৰ পৰা ৭৬.২৯ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে, যিয়ে ডিজিটেল কাৰ্যব্যৱস্থাৰ উন্নত ব্যৱহাৰৰ দিশটোক উজলাই তুলিছে ।
বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয়, "প্ৰযুক্তিগতভাৱে সক্ষম আৰক্ষী ব্যৱস্থাই উল্লেখযোগ্য সম্প্ৰসাৰণৰ সাক্ষী হৈছে ।"
শূন্য-এফআইআৰ পঞ্জীয়ন ২০২৪ চনত ১২,৮২১ৰ পৰা ২০২৬ চনত ৬৩,৫৭২লৈ বৃদ্ধি পাইছে । ই-সাক্ষ্য ডিজিটেল প্ৰমাণ প্লেটফৰ্মৰ অধীনত ক'ভাৰেজ ২৩.০৭ শতাংশৰ পৰা ৪৮.৭৮ শতাংশলৈ দুগুণতকৈও অধিক বৃদ্ধি পাইছে । আনহাতে, সাক্ষ্য আইডিৰ সংখ্যা ৫.৫৭ লাখৰ পৰা ৪৬.৫০ লাখলৈ বৃদ্ধিৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে । ই ডিজিটেল প্ৰমাণ ব্যৱস্থাক দ্ৰুততাৰে গ্ৰহণ কৰাটো প্ৰমাণ কৰিছে ।
বিষয়াগৰাকীয়ে জনোৱা মতে, "ফৰেনছিক পৰিৱেশতন্ত্ৰও যথেষ্ট শক্তিশালী হোৱা তথ্য লাভ কৰা হৈছে । মোবাইল ফৰেনছিক ভেনৰ সংখ্যা ৫০ খনৰ পৰা ৭০০ খনলৈ ১৪ গুণ বৃদ্ধি পাইছে । ডিএনএ ফৰেনছিক লেব'ৰেটৰী ২৮টাৰ পৰা ৩০টালৈ উন্নীত হৈছে । আনহাতে, চাইবাৰ ফৰেনছিক লেব'ৰেটৰী ২৭টাৰ পৰা ২৮টালৈ বৃদ্ধি পাইছে ।"
চলিত অপৰাধমূলক ন্যায় সংস্কাৰে তদন্তৰ সময়সীমা উন্নত কৰিছে, ডিজিটেল প্ৰমাণ সংগ্ৰহৰ পৰিসৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে, ফৰেনছিক আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী কৰিছে আৰু সমগ্ৰ দেশতে আইন প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত সামগ্ৰিক দক্ষতা বৃদ্ধি কৰিছে বুলি বিষয়াগৰাকীয়ে কয় ।
নতুন অপৰাধমূলক আইনসমূহ কাৰ্যকৰী কৰাৰ প্ৰস্তুতিৰ অংশ হিচাপে কেন্দ্ৰই দেশজোৰা সামৰ্থ্য বিকাশ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে । ইয়াত সমগ্ৰ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলসমূহত ১৬.০৮ লাখৰো অধিক কৰ্মীক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে । প্ৰশিক্ষিত কৰ্মশক্তিৰ ভিতৰত ১৫.৩০ লাখ আৰক্ষী কৰ্মী, ৪৩,৯৪১ জন কাৰাগাৰ বিষয়া, ৩,০৩৬ জন ফৰেনছিক বিষয়া, ১৮,৮৮৪ জন ন্যায়িক বিষয়া আৰু ১২,১০০ জন চৰকাৰী অধিবক্তা আছে । ই সমগ্ৰ অপৰাধমূলক ন্যায় ব্যৱস্থাৰ সমন্বিত প্ৰচেষ্টাক প্ৰতিফলিত কৰে ।