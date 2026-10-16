বেংগালুৰুত 'অসম ভৱন' উদ্বোধন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই
৭১ কোটিৰো অধিক ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে চাৰিমহলীয়া অসম ভৱনটো ৷
Published : October 16, 2026 at 4:42 PM IST
হায়দৰাবাদ : প্ৰবাসী অসমীয়াৰ সুবিধাৰ বাবে শুকুৰবাৰে বেংগালুৰুত নৱ-নিৰ্মিত 'অসম ভৱন' উদ্বোধন কৰিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ দূৰত থাকিলেও প্ৰবাসী অসমীয়াই যাতে আশ্ৰয়, সহায় আৰু আপোনত্ব যাতে লাভ কৰে তাৰ বাবে শুকুৰবাৰে বেংগালুৰুত 'অসম ভৱন'টো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উদ্বোধন কৰে ৷
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত কয়, "১৬,০০০ বৰ্গ মিটাৰ ভূমিত নিৰ্মাণ কৰা অসম ভৱনটো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভৱন হিচাবে বিবেচিত হৈছে ৷ শিক্ষাৰ্থী, ৰোগী আদিৰ সুবিধৰা বাবে বহু প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেৰে প্ৰায় ৭১ কোটিৰো অধিক ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই চাৰিমহলীয়া ভৱনটো ৷"
A beautiful new space built with care and purpose. I inaugurated the new Assam House in Bengaluru today, a modern facility spread across 16,000 sq. m. and built at a cost of over ₹71 cr. A student pursuing their dreams, a family seeking medical care or a professional away from home, this space is designed to offer comfort, care and a sense of belonging for our people.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 16, 2026
তেওঁ কয়,"২০০৮ চনত প্ৰথমে এই ভৱনটো নিৰ্মাণৰ অনুমোদন লাভ কৰিছিলো যদিও কৰ্ণাটকৰ ৰাজহ বিভাগৰ কিছু খেলি-মেলি হোৱা ২০১৬ চনত সম্পূৰ্ণৰূপে বাতিল হৈছিল ৷ ২০১৮ চনত সকলো সমস্যা সমাধান কৰি ২০২২ চনত অসম ভৱন নিৰ্মাণৰ কাম অৰম্ভ কৰিছিলো ৷"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "ইয়াত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী, মন্ত্ৰী-বিধায়কৰ বাবেও আবাস নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ ২৬ টা মিনি শ্বুট, ৩৬ টা দুজনীয়া কোঠা, পাঁচটা সন্মিলন কক্ষ আছে ৷ পুথিভঁৰাল, অতিথিসকলে অহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পৰা এটা ৰূম আছে ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "বৰ্তমান দিল্লীত দুটা, চেন্নাই, মুম্বাই, কলকাতা, শ্বিলং আৰু ভেল্লোৰত এটাকৈ অসম ভৱন আছে ৷ দিল্লীত দুটাকৈ স্থানত নতুনকৈ অসম ভৱন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু নৱেম্বৰ, ডিচেম্বৰ মাহত দুয়োটা ভৱনেই মুকলি কৰা হ'ব ৷ একেদৰে মুম্বাই আৰু কলকাতাতো একোটাকৈ অসম ভৱন নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে ৷ আগন্তুক দিনত গুজৰাটৰ আহেমেদাবাদ, মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনে, বিহাৰৰ গয়াত অসম ভৱন নিৰ্মাণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ৷"
লগতে পঢ়ক: প্ৰতিবাদ-বিক্ষোভৰ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰা সাংবাদিকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি প্ৰেছ কাউন্সিল অৱ ইণ্ডিয়াৰ