২৫ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ’ব অসম–অৰুণাচল সীমান্তৰ চুক্তিবদ্ধ অংশৰ জৰীপ
আংশিক সময়সূচী অনুসৰি চাৰ্ভে অৱ ইণ্ডিয়াই তিনিচুকীয়া জিলাৰ অন্তৰ্গত তিনিটা চুক্তিবদ্ধ অংশত জৰীপ আৰু সীমা নিৰ্ধাৰণৰ কাম হাতত ল’ব ।
By ANI
Published : November 20, 2026 at 7:18 AM IST
শদিয়া: অসম-অৰুণাচলৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ সন্দৰ্ভত শদিয়াত দুয়োটা পক্ষৰ মাজত বৃহস্পতিবাৰে এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৷ চাৰ্ভে অৱ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰস্তাৱিত জৰীপৰ কচৰৎ আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে নামছাইৰ গোল্ডেন পাগোডাত অসম–অৰুণাচল প্ৰদেশ আন্তঃৰাজ্যিক সীমাৰ চুক্তিবদ্ধ অংশৰ জৰীপ আৰু সীমা নিৰ্ধাৰণৰ ওপৰত এখন প্ৰস্তুতিমূলক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।
এই বৈঠকত তিনিচুকীয়াৰ জিলা আয়ুক্ত সুমিত সত্তাৱান, শদিয়া সম-জিলাৰ আয়ুক্ত সিন্ধু এন ৰাঘৱনৰ লগতে অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়া আৰু অন্যান্য বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে । আংশিক সময়সূচী অনুসৰি চাৰ্ভে অৱ ইণ্ডিয়াই তিনিচুকীয়া জিলাৰ অন্তৰ্গত তিনিটা চুক্তিবদ্ধ অংশত জৰীপ আৰু সীমা নিৰ্ধাৰণৰ কাম হাতত ল’ব । এই তিনিটা অংশ হৈছে নামচাই–তিনিচুকীয়া, নামনি দিবাং উপত্যকা–তিনিচুকীয়া (পাৰবুকৰ পৰা পাগলামলৈ) আৰু লোহিত–তিনিচুকীয়া ।
বৈঠকত জৰীপ প্ৰক্ৰিয়া সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় প্ৰশাসনিক, লজিষ্টিক আৰু নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয় । ইয়াত অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত, চক্ৰ বিষয়া, ভূমি ৰাজহ সহায়ক, জি আই এছ সহায়ক আৰু বন বিষয়া নিয়োগকে ধৰি দুয়োখন ৰাজ্যৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ মাজত সমন্বিত প্ৰচেষ্টাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।
জৰীপৰ স্থান চিনাক্তকৰণৰ সুবিধাৰ বাবে সংশ্লিষ্ট গাঁও প্ৰধান আৰু স্থানীয় প্ৰতিনিধিসকলৰ অংশগ্ৰহণ আৰু সহযোগিতাও সুনিশ্চিত কৰা হ’ব । জৰীপৰ দলসমূহৰ সুৰক্ষা আৰু অনুশীলন নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে সম্পন্ন কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ য’তেই প্ৰয়োজন হ’ব তাতেই ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনী (এছডিআৰএফ)ৰ সৈতে আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীক নিয়োগ কৰা হ’ব । লগতে জিলা প্ৰশাসনে চাৰ্ভে অৱ ইণ্ডিয়াৰ দলটোক থকাৰ ব্যৱস্থা আৰু ক্ষেত্ৰ পৰ্যায়ৰ সাহায্যকে ধৰি প্ৰয়োজনীয় সহায় আগবঢ়াব ।
চিনাক্তকৃত খণ্ডসমূহৰ জৰীপৰ কাম ২০২৬ চনৰ ২৫ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কথা । জৰীপ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত সীমাত খুঁটা স্থাপনৰ কাম হাতত লোৱা হ’ব ৷ ২০২৭ চনৰ ৩১ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত চিনাক্তকৃত খণ্ডসমূহত কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
ইফালে অহা ২১ আৰু ২২ নৱেম্বৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অৰুণাচল প্ৰদেশ ভ্ৰমণ কৰিব ৷ এই ভ্ৰমণৰ সময়ত তেওঁ কেইবাটাও চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷ তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পসমূহ পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ’ব ।
২১ নৱেম্বৰৰ পুৱা ১০ বজাত ইটানগৰৰ বান্দৰদেৱাৰ আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ একাডেমীৰ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰক্ষীৰ প্ৰেচিডেণ্টছ কালাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব অমিত শ্বাহে । বিয়লি ২:৩০ বজাত তেওঁ ইটানগৰৰ লোকভৱনত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বৃহৎ উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পসমূহৰ ওপৰত এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকত অধ্যক্ষতা কৰিব । ইয়াৰ পিছতে বিয়লি ৩:৩০ বজাত আন এক পৰ্যালোচনা বৈঠকত গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয় আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হ’ব ।
লগতে পঢ়ক: অসম-অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমা বিবাদৰ শীঘ্ৰেই অন্ত পৰিব : অতুল বৰা