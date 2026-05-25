বিদ্যালয় শিক্ষাত দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন অসমৰ : পিজিআইৰ প্ৰতিবেদনত পালে প্ৰকাশ

বিদ্যালয় শিক্ষাত দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন অসমৰ : পিজিআইৰ প্ৰতিবেদনত পালে প্ৰকাশ
এই ফলাফলে অসমৰ শৈক্ষিক খণ্ডৰ উন্নয়নক সূচাইছে ৷ এই তালিকাৰ সৰ্বনিম্ন স্থানত আছে মেঘালয় ৷
Published : May 25, 2026 at 11:09 PM IST
গুৱাহাটী: কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ ২০২৪-২৫ বৰ্ষৰ পাৰফৰমেন্স গ্ৰেডিং ইনডেক্স চমুকৈ পিজিআই ২.০ ৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ ৷ এই প্ৰতিবেদনে অসমবাসীলৈ সুখৰ খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে ৷ প্ৰকাশিত প্ৰতিবেদন অনুসৰি, বিদ্যালয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দাঙি ধৰা প্ৰদৰ্শনৰ বাবে অসমে শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰতিপন্ন কৰিছে ৷ এই ফলাফলে অসমৰ শৈক্ষিক খণ্ডৰ উন্নয়নক সূচাইছে ৷
আনহাতে, এই তালিকাৰ সৰ্বনিম্ন স্থানত আছে মেঘালয় ৷ প্ৰতিবেদনখনে কিছুমান উল্লেখনীয় পৰিঘটনাক সামৰি আঞ্চলিক বৈষম্যসমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা দেখা গৈছে ৷ য’ত শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো সুস্থিৰ হৈ থকাৰ পিছতো ফলাফল শূন্য আৰু শাসনৰ ক্ষেত্ৰত স্থায়ী অভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে ।
|২০২৩-২৪ বৰ্ষ
|২০২৪-২৫ বৰ্ষ
|পৰিৱৰ্তন
|৫১১.৫ পইণ্ট, ২০২৩-২৪ গ্ৰেড: আকাংশী - ২
|৫৯৩.৬ পইণ্ট, ২০২৪-২৫ গ্ৰেড: প্ৰচেষ্টা - ৩
|+৮২.১ পইণ্টৰ অগ্ৰগতি
৩৬ খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ভিতৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ২৭ নং স্থান (২০২৩-২৪)
|৩৬খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ভিতৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত দ্বাদশ স্থান (২০২৪-২৫)
|১৫ টা স্থানৰ অগ্ৰগতি, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সৰ্বাধিক উন্নত ৰাজ্য
সামগ্ৰিক দৃষ্টিভংগী: এবছৰত আকাংশী-২ৰ পৰা প্ৰচেষ্ঠা-৩ লৈ অসমৰ যাত্ৰা
অসমে ১০০০ৰ ভিতৰত ৫৯৩.৬ নম্বৰ লাভ কৰি গ্ৰেড-৩ ত অন্তৰ্ভূক্তিৰে দেশৰ ভিতৰতে শীৰ্ষস্থান লাভ কৰে ৷ ২০২৩-২৪ চনত ৰাজ্যখনে ৫১১.৫ নম্বৰ লাভ কৰিছিল ৷ এই খবৰে সমগ্ৰ অসমবাসীক আনন্দিত কৰি তুলিছে ৷ বিপৰীতে মেঘালয়ে মাত্ৰ ৪৪৮ নম্বৰ লাভ কৰি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সৰ্বাধিক দুৰ্বল প্ৰদৰ্শন কৰা ৰাজ্যত পৰিগণিত হয় । ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত মেঘালয়ে একমাত্ৰ ৰাজ্য, যিয়ে এই তালিকাৰ শেষত উপনীত হৈছে ৷ দুয়োখন চুবুৰীয়া ৰাজ্য়ৰ এই ফলাফলে স্বাভাৱিকতে শৈক্ষিক মহলৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ৷
উল্লেখ্য যে, প্ৰতিবেদনখনে উত্তৰ-পূবৰ অধিকাংশ ৰাজ্যতে প্ৰৱেশ আৰু সমতা সূচকৰ উন্নতিৰ পিছতো শাসন, আন্তঃগাঁথনি, শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ আৰু শিক্ষণ ফলাফলৰ ক্ষেত্ৰত স্পষ্ট আঞ্চলিক বৈষম্যৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিছে ।
অসমে মহাৰাষ্ট্ৰ, চণ্ডীগড়, ওড়িশাৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আগশাৰীৰ ৰাজ্যসমূহৰ সমান্তৰালকৈ স্থান লাভ কৰি গ্ৰেড-৩ ৰেটিং লাভ কৰে । ইফালে, মেঘালয়ে শাসন ব্যৱস্থা শাখাত ১৩০ৰ ভিতৰত মাত্ৰ ৪০.৫ নম্বৰহে লাভ কৰে ।
ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ১৫ টা স্থানৰ অগ্ৰগতি
২০২৩-২৪ চনত অসমে লাভ কৰিছিল ৫১১.৫ পইণ্ট ৷ ২০২৪-২৫ চনত এই পইণ্ট ৫৯৩.৬ লৈ বৃদ্ধি পায় । যাৰ ফলত ৩৬ খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ভিতৰত অসমে ২৭ নং স্থানৰ পৰা দ্বাদশ স্থানত উপনীত হয় ৷ অৰ্থাৎ প্ৰায় ১৫ টা স্থানৰ অগ্ৰগতি ঘটে ৰাজ্যখনৰ ৷
গুজৰাট, হাৰিয়ানা, তামিলনাডু, ৰাজস্থান আৰু পশ্চিমবংগৰ দৰে দেশৰ আগশাৰীৰ ৰাজ্যসমূহক অতিক্ৰম কৰি অসমে তালিকাৰ শীৰ্ষত উপনীত হৈছে ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা বহুক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ শাসন প্ৰক্ৰিয়াত ব্যাপক অগ্ৰগতিৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে, য’ত অসমে উত্তম-৩ শ্ৰেণীত উপনীত হৈছে ৷ চণ্ডীগড়, মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু ওড়িশাৰ লগতে এই পৰ্যায়ত উপনীত হোৱা দেশৰ মাত্ৰ চাৰিখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ভিতৰত অন্যতম হৈ পৰিছে অসম ।
খণ্ডভিত্তিক প্ৰদৰ্শন : অসমে কোনবোৰ ক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা দেখুৱালে ?
পিজিআই ২.০ য়ে ছটাকৈ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যসমূহৰ মূল্যায়ন কৰে, য’ত থাকে মুঠ ১০০০ পইণ্ট ৷ ২০২৪-২৫ চনত একাধিক ক্ষেত্ৰত অসমৰ অগ্ৰগতি পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ ইয়ে বিচ্ছিন্ন অঞ্চলত অগ্ৰগতিৰ পৰিৱৰ্তে গাঁথনিগত আৰু ব্যৱস্থাগত পৰিৱৰ্তনৰ ইংগিত প্ৰদান কৰে ।এক্সেছ
খণ্ডসমূহ
|২০২৪-২৫ বৰ্ষত লাভ কৰা মূল্যায়ন
|২০২৪-২৫ বৰ্ষত লাভ কৰা গ্ৰেড
|২০২৩-২৪ বৰ্ষত লাভ কৰা গ্ৰেড
|শিক্ষণৰ ফলাফল আৰু গুণগত মান
|৭৯.৪ / ২৪০
|প্ৰচেষ্টা - ৩
|আকাংশী - ১
|প্ৰৱেশাধিকাৰ
|৫৫.৪ / ৮০
|উত্তম - ৩
|প্ৰচেষ্টা - ১
|আন্তঃগাঁথনি আৰু সুবিধাসমূহ
|৯২.০ / ১৯০
|প্ৰচেষ্টা - ২
|প্ৰচেষ্টা - ২
|সমতা
|২২৭.৭ / ২৬০
|উত্তম - ১
|উৎকৰ্ষ
|শাসন প্ৰক্ৰিয়া
|৮৫.৩ / ১৩০
|উত্তম - ৩
|প্ৰচেষ্টা - ৩
|শিক্ষক, শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ
|৫৩.৮ / ১০০
|প্ৰচেষ্টা - ১
|প্ৰচেষ্টা - ১
- শাসন প্ৰক্ৰিয়া(GP) — শীৰ্ষ প্ৰদৰ্শন প্ৰক্ৰিয়া
শাসন ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত অসমে সৰ্বাধিক উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তনশীল সাফল্য লাভ কৰিছে । ১৩০ৰ ভিতৰত ৮৫.৩ নম্বৰ লাভ কৰি অসমে এইক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সৰ্বোচ্চ উত্তম-৩ গ্ৰেড লাভ কৰিছে । মাত্ৰ চাৰিখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলেহে এই পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে ।
এইক্ষেত্ৰত শাসন ব্যৱস্থাত প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ মূল্যায়ন কৰিব পাৰি ৷ যেনে - ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকৰ ডিজিটেল উপস্থিতি, পুঁজি মুকলি কৰাৰ সময়োপযোগীতা, বিদ্যালয়ৰ বাহিৰৰ শিশুসকলক বিদ্যালয়লৈ অনা আৰু বিদ্যাঞ্জলি প’ৰ্টেল গ্ৰহণ কৰা । এইক্ষেত্ৰত অসমৰ উৎকৃষ্ট প্ৰদৰ্শনে তথ্যচালিত আৰু জবাবদিহি বিদ্যালয় শাসনৰ দিশত পৰিৱৰ্তনৰ সংকেত দিয়ে ।
- আন্তঃগাঁথনি আৰু সুবিধা - উল্লেখযোগ্য উন্নতি
আন্তঃগাঁথনি শাখাত অসমে এটা স্থান আগুৱাই প্ৰচেষ্টা-২ শাখাত উপনীত হয় ৷ ৯২.০ পইণ্টৰ সৈতে ৰাজ্যখনে আইচিটি পৰীক্ষাগাৰ, স্মাৰ্ট শ্ৰেণীকোঠা, অনাময় ব্যৱস্থা, খোৱাপানী, স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আৰু দুপৰীয়াৰ আহাৰ বিতৰণকে ধৰি বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতিক প্ৰতিফলিত কৰে ।
এই শাখাত চণ্ডীগড়ে ১৪৭.৫ পইণ্ট লাভ কৰি দেশৰ ভিতৰতে শীৰ্ষস্থান লাভ কৰিছে ৷ অৱশ্যে অসমে এইক্ষেত্ৰত কিছু কাম কৰিবলগীয়া আছে ৷
- সমতা - শক্তি অব্যাহত, সৰ্বোচ্চ গ্ৰেড
এই পৰ্যায়ত অসমৰ প্ৰদৰ্শন ধাৰাবাহিকভাৱে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ হৈ আহিছে ৷ ২২৭.৭ পইণ্টেৰে ছুপাৰ-১ গ্ৰেড লাভ কৰিছে ৰাজ্যখনে । এই পৰ্যায়ত অনুসূচিত জাতি-জনজাতি আৰু সাধাৰণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, ল’ৰা-ছোৱালী, চহৰ আৰু গ্ৰামাঞ্চলৰ লগতে বিশেষভাৱে সক্ষম শিশু(চিডব্লিউএছএন) ৰ মাজত কৰ্মক্ষমতাৰ ব্যৱধান জুখিব পাৰি । ইয়াত অসমৰ সামঞ্জস্যপূৰ্ণ উত্তম-১ ৰেংকিঙে সৰ্বাংগীণ শিক্ষাৰ প্ৰতি প্ৰকৃত দায়বদ্ধতাক প্ৰতিফলিত কৰিছে ৷ ই নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ ২০২০ ৰ এক অপৰিহাৰ্য স্তম্ভ ।
- শিক্ষণ ফলাফল (LO) — সুস্থিৰ ভেটি, বৃদ্ধিৰ বাবে ঠাই
‘পৰখ’ ৰাষ্ট্ৰীয় সমীক্ষা ২০২৪ ৰ জৰিয়তে ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান আৰু সমাজ বিজ্ঞানত ৩, ৬ আৰু নৱম শ্ৰেণীৰ প্ৰকাশিত শিক্ষণ ফলাফলত অসমে ২৪০ ৰ ভিতৰত ৭৯.৪ নম্বৰ লাভ কৰে । ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ৰাজ্যখনে প্ৰচেষ্টা-৩ শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ৷
- এক্সেছ - কঠিন, মধ্যম স্তৰৰ পৰিৱেশন
বিভিন্ন স্তৰত নামভৰ্তিৰ অনুপাত, ছাত্ৰ বদলিৰ হাৰ আদিৰ পৰিমাণ জোখা এইক্ষেত্ৰখনত অসমে ৫৫.৪ পইণ্ট লাভেৰে শীৰ্ষ ৩ ত স্থান লাভ কৰে । ইয়াৰ বাবে অসমক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উচ্চ-মধ্যম শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । অসমৰ উপৰিও এইক্ষেত্ৰত কেৰালাম আৰু পুডুচেৰীয়ে শীৰ্ষ ৩ ত স্থান লাভ কৰিছে ৷ অসমৰ আকাৰ আৰু জনগাঁথনিগত বৈচিত্ৰ্যৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই উত্থান মন কৰিবলগীয়া ৷
- শিক্ষক, শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ - বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়া ক্ষেত্ৰসমূহ
প্ৰচেষ্টা-১ ত ৫৩.৮ নম্বৰ লাভ কৰা শিক্ষক, শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ এনে এক ক্ষেত্ৰ, য’ত অসমে যথেষ্ট অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ এইক্ষেত্ৰত নূন্যতম পেছাদাৰী অৰ্হতা, কেৰিয়াৰ পৰামৰ্শদাতা ক্ষমতা আৰু শিক্ষকৰ অভিলেখ আধাৰকাৰ্ড পঞ্জীয়ন থকা শিক্ষকৰ অনুপাতত জুখিব পাৰি । যিহেতু নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি ২০২০ ত শিক্ষকৰ মানদণ্ডক শিক্ষণ ফলাফলৰ সৰ্ববৃহৎ কাৰক হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছে, সেয়েহে অসমত শিক্ষক, শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ গতি অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ বাবে শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত বিনিয়োগ অব্যাহত ৰখাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবেচিত হ’ব ।
ভৱিষ্যতৰ দিশে অগ্ৰগতি অব্যাহত ৰখা
অসমৰ পিজিআই ২০২৪-২৫ ৰ প্ৰদৰ্শনে এখন বৃহৎ, বৈচিত্ৰময় ৰাজ্যত শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰখনত দ্ৰুত ফলাফল যে দিব পাৰে, সেই কথাই প্ৰমাণ কৰিছে । মাত্ৰ এবছৰৰ পূৰ্বে ২৭ নং স্থানত থকা অসম এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ১২ নম্বৰ স্থানত আছে ।
