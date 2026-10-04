এছিয়ান গেমছৰ দুই স্বৰ্ণজয়ীলৈ মিজোৰাম চৰকাৰৰ ২৫ লাখকৈ আৰ্থিক সাহায্য

এছিয়ান গেমছৰ দুই স্বৰ্ণজয়ীলৈ মিজোৰাম চৰকাৰৰ ২৫ লাখকৈ আৰ্থিক সাহায্য
লালৰেমচিয়ামি আৰু লালথানতলুৱাংগী হৈছে এছিয়ান গেমছত পদক অৰ্জন কৰা মিজোৰামৰ প্ৰথম দুগৰাকী খেলুৱৈ ।
Published : October 4, 2026 at 10:59 PM IST
গুৱাহাটী: এছিয়ান গেমছৰ স্বৰ্ণজয়ী মিজোৰামৰ দুই খেলুৱৈলৈ চৰকাৰৰ উপহাৰ ৷ ভাৰতীয় মহিলা হকী দলৰ অন্যতম স্বৰ্ণজয়ী সদস্য লালৰেমচিয়ামি আৰু লালথানতলুৱাংগীক মিজোৰাম চৰকাৰে ২৫ লাখকৈ টকা প্ৰদান কৰিব ৷
থেনজলৰ(Thenzawl) হকী একাডেমীৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ দুয়োগৰাকী মিজো খেলুৱৈৰ ঐতিহাসিক সাফল্যক স্বীকৃতি জনাই এই পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হ’ব ।
বিগত ২ অক্টোবৰত জাপানৰ কাকামিগাহাৰাত(Kakamigahara) অনুষ্ঠিত এছিয়ান গেমছৰ মহিলা হকীৰ ফাইনেলত ভাৰতে চীনক ১-০ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি স্বৰ্ণপদক অৰ্জন কৰিছিল । মিজোৰামৰ বাবে এই সাফল্য বিশেষ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ । লালৰেমচিয়ামি আৰু লালথানতলুৱাংগী হৈছে এছিয়ান গেমছত পদক অৰ্জন কৰা মিজোৰামৰ প্ৰথম দুগৰাকী খেলুৱৈ । দুয়োগৰাকীয়ে স্বৰ্ণপদক অৰ্জন কৰি ৰাজ্যখনৰ ক্ৰীড়া ইতিহাসত নতুন অধ্যায় সংযোজন কৰিছে ।
দুয়োগৰাকী খেলুৱৈয়ে মিজোৰামতে ক্ৰীড়া জীৱনৰ অভিষেক ঘটাইছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে থেনজল হকী একাডেমীত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছিল ৷ ঐতিহাসিক এই সাফল্যৰ স্বীকৃতি হিচাপে মিজোৰাম ৰাজ্যিক ক্ৰীড়া প্ৰৰোচনা আঁচনি(MSSIS)-ৰ অধীনত ৰাজ্য চৰকাৰে লালৰেমচিয়ামি আৰু লালথানতলুৱাংগীক ২৫ লাখকৈ টকা প্ৰদান কৰিব ।
এই সন্দৰ্ভত মিজোৰামৰ ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী পু লালংনিংলোভা হমাৰে কয়, ‘‘দুয়োগৰাকী খেলুৱৈৰ সাফল্যত ৰাজ্য চৰকাৰ গৌৰৱান্বিত । এছিয়ান গেমছৰ মহিলা হকীত আমাৰ দুগৰাকী খেলুৱৈ ক্ৰমে লালৰেমচিয়ামি আৰু লালথানতলুৱাংগীয়ে স্বৰ্ণপদক লাভ কৰাত চৰকাৰ অত্যন্ত আনন্দিত । Mizoram State Sports Incentive Scheme-ৰ অধীনত দুয়োগৰাকী খেলুৱৈকে ২৫ লাখকৈ টকা প্ৰদান কৰা হ’ব ।’’
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘থেনজলৰ অতি সৰু এখন হকী একাডেমীৰ পৰা দুগৰাকী এছিয়ান গেমছ স্বৰ্ণজয়ী খেলুৱৈ ওলাই অহাটো বিশেষভাৱে গৌৰৱৰ বিষয় । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত দুয়োগৰাকী খেলুৱৈক আদৰণি জনোৱাৰ বাবে এক বৃহৎ অনুষ্ঠানৰ আয়োজনৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।’’
আনহাতে, ৩ অক্টোবৰৰ সন্ধিয়া ৰাজ্যখনৰ ক্ৰীড়ামন্ত্ৰীগৰাকীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত এখন বৈঠকত দুয়োগৰাকী খেলুৱৈক আদৰণি জনোৱা আৰু তেওঁলোকৰ ঐতিহাসিক সাফল্য উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় । ৰাজ্য চৰকাৰে খেলুৱৈ দুগৰাকীক সন্মান জনোৱাৰ বাবে বিশেষ আদৰণি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে, ৫ অক্টোবৰ অৰ্থাৎ সোমবাৰে লালৰেমচিয়ামি আৰু লালথানতলুৱাংগী এছিয়ান গেমছৰ পৰা উভতি আহি লেংপুই বিমানবন্দৰত উপস্থিত হ’ব ৷ বিমানবন্দৰত তেওঁলোকক দিনৰ ১.৩০ বজাত আদৰণি জনোৱাৰ পিছত বিয়লি ৩ বজাৰ পৰা মুয়ালপুই চেলেম ভেঙৰ আৰ ডেংথুয়ামা হলত মুখ্যমন্ত্ৰী পু লালদুহোমাৰ(Pu Lalduhoma) নেতৃত্বত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ব ।
মিজোৰাম চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ ক্ৰীড়াখণ্ডক শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যে হকীক বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । চৰকাৰখনে ২০৩৬ চনৰ অলিম্পিকৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ খেলুৱৈসকলক যথোচিত প্ৰশিক্ষণৰ মাধ্যমৰে সাজু কৰি তোলাৰো এক দীৰ্ঘম্য়াদী পৰিকল্পনা হাতত লৈছে ৷
লগতে পঢ়ক: এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : ৮৫ টা পদকেৰে ভাৰতৰ অভিযান সমাপ্ত