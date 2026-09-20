আৰক্ষী বিষয়াক হত্যাৰ প্ৰতিশোধ, এনকাউণ্টাৰত ধৰাশায়ী পাক-সমৰ্থিত অপৰাধী

আৰক্ষী বিষয়াক হত্যাৰ প্ৰতিশোধ, এনকাউণ্টাৰত ধৰাশায়ী পাক-সমৰ্থিত অপৰাধী
পাকিস্তানে ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে পঞ্জাব আৰক্ষীয়েও প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াত ত্ৰুটি কৰা নাই । আৰক্ষী উপ-পৰিদৰ্শকক হত্যা কৰা অপৰাধীক এনকাউণ্টাৰ ।
Published : September 20, 2026 at 3:14 PM IST
অমৃতসৰ: পঞ্জাব আৰক্ষীৰ সহকাৰী উপ-পৰিদৰ্শকক হত্যাৰে জড়িত এটা আক্ৰমণকাৰীক এনকাউণ্টাৰ । পঞ্জাব আৰক্ষীয়ে সদৰী কৰে এই কথা । নিহত আক্ৰমণকাৰীটো অমৃতসৰৰ মুলেচাক গাঁৱৰ বাসিন্দা দীপক সিং বুলি জানিব পৰা গৈছে । ১৮ ছেপ্টেম্বৰত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত এএছআই হৰজিৎ সিঙক হত্যা কৰা হৈছিল ।
অমৃতসৰৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত হৰমনবীৰ সিং গীলে মাজনিশা সংবাদমাধ্যমক সম্বোধন কৰি কয়, "আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত এটা আক্ৰমণকাৰী নিহত হয় যদিও, আন এটা সহযোগীয়ে আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ পলায়ন কৰে । পলাতক আক্ৰমণকাৰীৰ সন্ধানত আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে ।"
আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, "এএছআই হৰজিৎ সিঙৰ হত্যাকাণ্ডৰ পিছত সমগ্ৰ আৰক্ষীয়ে গোচৰটো নিষ্পতিৰ বাবে তদন্ত তীব্ৰতৰ কৰিছে । শনিবাৰে বিয়লিৰে পৰা মহানগৰ আৰু ইয়াৰ সমীপৱৰ্তী অঞ্চলত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰি কঠোৰ তালাচী অব্যাহত ৰাখিছে । আৰক্ষীয়ে তথ্য লাভ কৰিছিল যে অঞ্চলটোত একাংশ সন্দেহজনক লোকে ঘূৰি ফুৰি আন কাৰোবাক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।"
ইফালে টাৰ্ণ তৰণ/থাণ্ডে ৰোড চেকপইণ্টত আৰক্ষীৰ এটা দলে স্কুটিত উঠি অহা দুজন সন্দেহজনক যুৱকক ৰ’বলৈ ইংগিত দিয়ে । তেওঁলোক ৰোৱাৰ পৰিৱৰ্তে আৰক্ষীৰ দলটোক লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰে । আত্মৰক্ষাৰ বাবে আৰক্ষীয়েও প্ৰত্যুত্তৰত গুলীচালনা কৰে । আৰক্ষীৰ দলটোৱে তেওঁলোকৰ পিছে পিছে খেদি যোৱাৰ পিছত সন্দেহযুক্ত দুই যুৱকে স্কুটীখন ৰখাই পুনৰ গুলীচালনা কৰে ।
আক্ৰমণকাৰীয়ে নিক্ষেপ কৰা চাৰিটা গুলীৰ ভিতৰত দুটা গুলী আৰক্ষীৰ বাহনখনত লগাৰ বিপৰীতে এটা গুলী চিআইএৰ এজন বিষয়াৰ বুকুত লাগে । অৱশ্যে বুলেটপ্ৰুফ জেকেট পিন্ধি থকাৰ ফলত বিষয়াজনৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ।
আৰক্ষী আয়ুক্ত হৰমনবীৰ সিং গীলে কয়, "আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ মাজতে আৰক্ষীয়ে আত্মৰক্ষাৰ বাবে ছয়জাঁই গুলী নিক্ষেপ কৰে । ইয়াৰে মাজতে এটা আক্ৰমণকাৰী গুলীবিদ্ধ হয় । আহত অভিযুক্তজনক লগে লগে চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় যদিও পথতে তেওঁৰ মৃত্যু হয় । চিকিৎসালয় পোৱাৰ পিছত চিকিৎসকে তেওঁক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে । প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ অনুসৰি মৃত অভিযুক্তৰ বয়স ২৫ৰ পৰা ২৮ বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগে ।"
তদন্তত এই কথাও পোহৰলৈ আহিছে যে এছ এছ আই হাৰ্জিত সিঙক গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ পিছত অভিযুক্তই পুনৰ ঘটনাস্থলীলৈ আহি ৩০ৰ পৰা ৪০ ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং কৰে । আৰক্ষীৰ মতে, সীমান্তৰ সিপাৰে তেওঁলোকৰ বছলৈ ঘটনাৰ প্ৰমাণ প্ৰেৰণৰ বাবে এই ভিডিঅ’টো তৈয়াৰ কৰা হৈছে ।
এই কাৰ্যক চিচিটিভি কেমেৰাতো বন্দী কৰা হৈছিল । আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তৰ মোবাইল ফোনসমূহৰ ফৰেনছিক পৰীক্ষা কৰি তেওঁলোকৰ বিদেশী হেণ্ডলাৰ আৰু সমগ্ৰ নেটৱৰ্কৰ বিষয়ে অধিক তথ্য উন্মোচন কৰিছে ।
আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, "তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে যে এই ষড়যন্ত্ৰত পাকিস্তানী হেণ্ডলাৰ জড়িত হৈ আছে । পাকিস্তানী হেণ্ডলাৰে পঞ্জাৱৰ যুৱক-যুৱতীসকলক ধন আৰু ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ত যোগদান কৰোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে প্ৰলোভিত কৰে । সীমান্তৰ সিপাৰে বহি থকা মূৰব্বীসকলে যুৱক-যুৱতীসকলৰ পৰা তেওঁলোকৰ 'আনুগত্য'ৰ প্ৰমাণ বিচাৰে আৰু সেই অনুসৰি আৰক্ষীক লক্ষ্য কৰি ল'বলৈ কয় ।"
তদন্তত এই কথাও পোহৰলৈ আহিছে যে এএছআই হৰজিৎ সিঙক গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ পিছত অভিযুক্তই পুনৰ ঘটনাস্থলীলৈ আহি ৩০ৰ পৰা ৪০ ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং কৰে ।
আৰক্ষীৰ মতে, সীমান্তৰ সিপাৰে তেওঁলোকৰ মূৰব্বীলৈ ঘটনাৰ প্ৰমাণ প্ৰেৰণৰ বাবে এই ভিডিঅ’টো তৈয়াৰ কৰা হৈছিল । এই সমগ্ৰ পৰিঘটনা চিচিটিভি কেমেৰাতো বন্দী হৈছিল । আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তৰ ম'বাইল ফোনসমূহৰ ফৰেনছিক পৰীক্ষা কৰি তেওঁলোকৰ বিদেশী হেণ্ডলাৰ আৰু সমগ্ৰ নেটৱৰ্কৰ বিষয়ে অধিক তথ্য উন্মোচন কৰিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।
আৰক্ষীয়ে কয় যে পাকিস্তানত বহি থকা দুষ্টচক্ৰই পঞ্জাৱ আৰক্ষীৰ মনোবল হ্ৰাস কৰিবলৈ, আৰক্ষীৰ মাজত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰে । আততায়ীয়ে এএছআই হৰজিৎ সিঙক হত্যা কৰাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্য নাছিল; বৰঞ্চ পাকিস্তানী হেণ্ডেলাৰে তেওঁলোকক আৰক্ষীৰ ইউনিফৰ্ম পিন্ধা যিকোনো ব্যক্তিক লক্ষ্য কৰি ল’বলৈ নিৰ্দেশ দিছিল । সেয়ে এতিয়া আৰক্ষী অধিক সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগিব ।
আৰক্ষী আয়ুক্ত হৰমনবীৰ সিং গিলে এই ঘটনাক লৈ দুখ প্ৰকাশ কৰি কয় যে এয়া অত্যন্ত চিন্তাৰ বিষয় যে পঞ্জাৱৰ যুৱ প্ৰজন্ম সীমাৰ সিপাৰে বহি থকা চোৰাংচোৱাৰ জালত পৰিছে আৰু নিজৰে লোকসকলক লক্ষ্য কৰি লৈছে । আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে পিতৃ-মাতৃৰ প্ৰতি আহ্বান জনাই যে যি সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেওঁলোক বিপথে যোৱা তেওঁলোকে নিজৰ সন্তানৰ ওপৰত চকু ৰাখক আৰু তেওঁলোকক অসামাজিক কাৰ্য আৰু ড্ৰাগছৰ কৱলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰক ।