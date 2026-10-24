অৰুণাচলত চীনৰ অনুপ্ৰৱেশ : চৰকাৰৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন দাবী ওৱেইছিৰ
ভাৰতৰ ভূমিতেই সেনাৰ পহৰাদাৰী দল তথা স্থানীয় অসমৰিক লোকৰ যাতায়াতত বাধা আৰোপ !
By ANI
Published : October 24, 2026 at 12:39 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰত আৰু চীনৰ সীমান্তৱৰ্তী অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতিক লৈ অল ইণ্ডিয়া মজলিছ-এ-ইত্তেহাদুল মুছলিমীনৰ সভাপতি আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । শেহতীয়াভাৱে চীনা সেনাই ভাৰতৰ ভূখণ্ডত অনুপ্ৰৱেশ কৰা বুলি ওলোৱা খবৰৰ পিছতেই এই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ স্পষ্টীকৰণৰ দাবী জনাইছে ওৱেইছিয়ে ।
হায়দৰাবাদৰ সাংসদগৰাকীয়ে আনকি সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন আহ্বান কৰি পৰিস্থিতি আৰু চীনৰ প্ৰতি বৰ্তমান চৰকাৰৰ নীতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলৈও দাবী জনাইছে । অৰুণাচল প্ৰদেশত চীনা সৈন্যই অনুপ্ৰৱেশ কৰা ঠাইৰ সংখ্যা সন্দৰ্ভতো সাংসদগৰাকীয়ে স্পষ্টীকৰণ দিবলৈ মোদী চৰকাৰক দাবী জনায় । সাংসদগৰাকীয়ে কয়,"সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন আহ্বান কৰি পৰিস্থিতি আৰু চীনৰ প্ৰতি বৰ্তমান চৰকাৰৰ নীতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হওক ।"
The confirmation by the DG ITBP of the situation on the Arunachal border with China is extremely concerning, particularly because of the concerted effort by the @narendramodi government to keep the country in the dark about what has gone on. I have raised this issue even earlier and have not got any answers from the government. Now we know why.— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) October 23, 2026
উল্লেখ্য যে শেহতীয়াভাৱে চীনা সেনাই ভাৰতৰ ভূখণ্ডত অনুপ্ৰৱেশ কৰা বুলি বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে । আনকি সেই অঞ্চলবোৰত ভাৰতীয় সেনাৰ পহৰাদাৰী দল তথা স্থানীয় অসমৰিক লোকৰ যাতায়াতত বাধা আৰোপ কৰা বুলি যি অভিযোগ উঠিছে । ইয়াৰ পিছতেই সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেইছি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে ।
ভাৰত-তিব্বত সীমান্ত আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানে অৰুণাচল প্ৰদেশ সীমান্তৰ কেইবাটাও স্থানত ভাৰত আৰু চীনৰ সৈন্যৰ মাজত মুখামুখি হোৱা বুলি নিশ্চিত কৰাৰ পিছত ওৱেইছিয়ে বিষয়টো অধিক গুৰুতৰ বুলি কয় । সাংসদগৰাকীয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত দেশখনক আন্ধাৰত ৰখা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰে । তেওঁ এই সন্দৰ্ভত আগতে কৰা প্ৰশ্নসমূহৰ চৰকাৰে কোনো উত্তৰ দিয়া নাছিল বুলিও কয় ।
ইপিনে,অৰুণাচল প্ৰদেশৰ যিবোৰ স্থানত চীনা সৈন্যই অনুপ্ৰৱেশ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, ভাৰতীয় টহলদাৰী দল আৰু সাধাৰণ নাগৰিকক বাধা দিছে সেইবোৰৰ তথ্য দিবলৈও সাংসদগৰাকীয়ে দাবী জনাইছে । কোন স্থানৰ পৰা চীনা সেনাই উভতি যাবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে সেই স্থানসমূহৰ সংখ্যাৰ সবিশেষ তথ্য আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে বিচাৰিছে ।
সীমান্ত পৰিস্থিতিক লৈ সংসদত আলোচনাৰ অভাৱক সমালোচনা কৰি এআইএমআইএমৰ প্ৰধানে অভিযোগ কৰে যে চৰকাৰে এই বিষয়ত পৰ্যাপ্ত স্বচ্ছতা নিশ্চিত কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে । তেওঁ কয়, "সংসদত কোনো ধৰণৰ আলোচনা নহয়, কোনো প্ৰশ্নৰ অনুমতি নাই । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সংবাদমেল অনুষ্ঠিত নকৰে, আনকি ২০২০ চনৰ জুন মাহত ভাষণ দিও তেওঁ দাবী কৰিছে যে ভাৰতৰ ভূখণ্ডত কোনো চীনা নাছিল । সেয়া স্পষ্টভাৱে সঁচা বা বাস্তৱিক নাছিল ।"
ওৱেইছিয়ে সীমান্তৰ পৰিস্থিতি আৰু চীনৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ নীতি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ সংসদৰ এক বিশেষ অধিৱেশন আহ্বান কৰাৰো দাবী জনাইছে । তেওঁ পুনৰ কয়, "ভাৰতৰ অখণ্ডতা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাক পোনপটীয়াকৈ প্ৰভাৱিত কৰা বিষয়সমূহৰ ওপৰত দেশখনে স্বচ্ছতা, সততা আৰু ৰাজনৈতিক জবাবদিহিতা লাভ কৰাটো প্ৰাপ্য ।"
আইটিবিপিৰ সঞ্চালক প্ৰধান শত্ৰুজিত কাপুৰে অৰুণাচল প্ৰদেশ সীমান্তৰ কেইবাটাও স্থানত ভাৰত আৰু চীনৰ সৈন্যৰ মাজত মুখামুখি হোৱা বুলি নিশ্চিত কৰাৰ পিছত ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে এইক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক:নদীবান্ধবিৰোধী প্ৰতিবাদত উত্তাল অৰুণাচল : পাছিঘাটত জ্বলিল এন এইচ পি চিৰ কাৰ্যালয়, আৰক্ষীৰ বাহন
অসমসহ ১২খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা নেটৱৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ কাম আৰম্ভ