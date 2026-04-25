হিংসাই কেতিয়াও কোনো সমাধান নিদিয়ে: মণিপুৰৰ পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন ইৰম চানু শৰ্মিলা

মণিপুৰত চলি থকা অশান্তি সন্দৰ্ভত ইৰম শৰ্মিলাই কয় যে এই পৰিস্থিতিয়ে শাসন ব্যৱস্থাৰ দুৰ্বলতা আৰু সমাজত বহুদিন ধৰি বৰ্তি থকা অবিশ্বাসক স্পষ্ট কৰি তুলিছে ।

মণিপুৰৰ পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন ইৰম চানু শৰ্মিলা (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 25, 2026 at 12:41 PM IST

Updated : April 25, 2026 at 1:00 PM IST

প্ৰণৱ কুমাৰ দাস

তেজপুৰ : মণিপুৰত পুনৰ আৰম্ভ হোৱা হিংসাৰ ঘটনাক লৈ গভীৰ দুখ আৰু চিন্তা প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰখ্যাত মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী তথা লৌহমানৱী ইৰম চানু শৰ্মিলাই ৷ বিগত ২০২৩ চনৰ ৩মে' ৰ পৰা ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তবৰ্তী ৰাজ্য মণিপুৰত হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ আৰম্ভ হৈছিল ৷ সেই সংঘাত সম্পূৰ্ণ নিৰ্মূল নৌহওঁতেই পুনৰ যোৱা ৭এপ্ৰিলত বিষ্ণুপুৰত সংঘটিত বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনাত দুটি শিশুৰ মৃত্যু হয় ৷ তাৰ পাছতেই পুনৰ হিংসাৰ দাবানলে আগুৰি ধৰিছে মণিপুৰক ৷

ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এটা এম্বুশ্বত এজন প্ৰাক্তন সৈনিকসহ দুজন লোকৰ মৃত্যু হয় ৷ এনেবোৰ ঘটনাৰ ফলত পাঁচদিন ধৰি সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰে পাহাৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰৰ স্বাভাৱিক জীৱনযাত্ৰা । মণিপুৰৰ এই হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপত বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় ৫৮, ৮০০ লোক গৃহহীন হৈ আছে ।

মণিপুৰত চলি থকা অশান্তি আৰু তাৰ আনুষাংগিক বিষয় সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ ইৰম চানু শৰ্মিলাৰ সৈতে টেলিফোনিক সাক্ষাৎকাৰত মিলিত হয় ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক ৷ এই হিংসাত্মক ঘটনাক গৰিহণা দি ইৰম শৰ্মিলাই কয় যে এই পৰিস্থিতিয়ে শাসন ব্যৱস্থাৰ দুৰ্বলতা আৰু সমাজত বহুদিন ধৰি বৰ্তী থকা অবিশ্বাসক স্পষ্ট কৰি তুলিছে ।

দীৰ্ঘদিন ধৰি Armed Force's Special Powers Act AFSA-ৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন চলোৱা “আয়ৰণ লেডী অৱ ইণ্ডিয়া” হিচাপে পৰিচিত শৰ্মিলাই কয় যে অহিংসাৰ ওপৰত বিশ্বাস এতিয়া কমি গৈছে । “মানুহ হিচাপে আমি সমস্যাসমূহ কেনেদৰে সমাধান কৰো সেইটো ভাবিব লাগিব । হিংসাই কেতিয়াও কোনো সমাধান নিদিয়ে ৷” তেওঁ কয় ।

গভীৰভাৱে শিপাই থকা বিভাজন আৰু অনাস্থা

তেওঁ উল্লেখ কৰে যে মেইটেই, কুকি আৰু নগা সম্প্ৰদায়ৰ মাজৰ সংঘাতৰ মূল কাৰণ হৈছে সম্পদৰ অভাৱ, জাতিগত বিভাজন আৰু বহুদিনীয়া অবিশ্বাস । ভাষাৰ পাৰ্থক্য আৰু পৰস্পৰৰ মাজত যোগাযোগৰ অভাৱেও এই সমস্যা বৃদ্ধি কৰিছে । “এই অবিশ্বাস বহুত গভীৰ । ভাষাৰ পাৰ্থক্যও এটা ডাঙৰ কাৰণ ৷” তেওঁ কয় ।

শাসন ব্যৱস্থা আৰু মানৱীয় সংকট

সাম্প্ৰতিক সময়ত শিশুসহ সাধাৰণ লোকৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে ই শাসন ব্যৱস্থাৰ ব্যৰ্থতা আৰু সমাজিক ভাঙোন দুয়োটাৰে ফল । ইৰমে আশ্ৰয় শিবিৰত থকা লোকসকলৰ দুখ-কষ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কয়, ‘‘প্ৰথমতে তেওঁলোকৰ আহাৰ, বাসস্থান আৰু শিশুসমূহৰ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা নিশ্চিত কৰিব লাগিব । পিছত দোষী কোন সেইটো চোৱা যাব ।”

নিৰপেক্ষ নেতৃত্ব আৰু আহ্বানৰ প্ৰয়োজন

শৰ্মিলাই কয় যে যিকোনো আহ্বানৰ আগতে নিজকে বুজা আৰু আনক সন্মান কৰা প্ৰয়োজন । ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক নেতাসকলে নিৰপেক্ষভাৱে কাম কৰিব লাগিব । “যদি সঠিক হয়, সেয়া শুদ্ধ আৰু ভুল হ’লে ভুল ৷ সেয়া লাগিলে কুকি, মেইটেই বা নগা যিয়েই নহওক ৷” তেওঁ লগতে কয় ।

AFSPA আৰু বৰ্তমান পৰিস্থিতি

AFSPA সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি আগতকৈ অধিক জটিল । “এতিয়া যি হৈ আছে সেয়া যেন যুদ্ধৰ দৰে । AFSPA আছে নে নাই সেয়া এতিয়া মুখ্য বিষয় নহয় ৷” ইৰম শৰ্মিলা ৷

দেশজুৰি পৰিস্থিতিৰ সীমিত ধাৰণা:

তেওঁ কয় যে দেশৰ বহু মানুহে মণিপুৰৰ এই সংকট সম্পূৰ্ণকৈ বুজি নাপায় বুলি উল্লেখ কৰি শৰ্মিলাই কয়, “বেছিভাগ মানুহে ইয়াক কেৱল দুটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজৰ সংঘাত বুলি ভাবে ৷”

গভীৰ মানসিক কষ্ট

শেষত শৰ্মিলাই মণিপুৰক লৈ নিজৰ মানসিক অৱস্থাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি কয়, “কথা কোৱাটো সহজ । মই বৰ দুঃখিত আৰু বিচলিত । মই কি ক’ম, কি কৰিম নাজানো ।’’ মণিপুৰত চলি থকা হিংসা, স্থানচ্যুতি আৰু অবিশ্বাসৰ মাজত তেওঁৰ এই মন্তব্যই পুনৰ শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰয়োজনীয়তা স্পষ্ট কৰি তুলিছে ।

