ETV Bharat / bharat

বানৰ ৰঙাচকুৰ মাজতে ওড়িশাত ৩৫৬ গৰ্ভৱতীক নিৰাপদে স্থানান্তৰ: ১৮২ প্ৰসূতিৰ কোলাত নৱজাতক

সফলতাৰে সন্তান প্ৰসৱ কৰা কেইগৰাকীমান মহিলাই কয় যে প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো অহা এই আনন্দৰ সময়ছোৱা স্মৰণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে নিজৰ ল’ৰা সন্তানৰ নাম ‘অৰ্ণৱ’ ৰাখিব ।

ODISHA PREGNANT WOMEN EVACUATED
বানৰ ৰঙাচকুৰ মাজতে ওড়িশাত ৩৫৬ গৰ্ভৱতীক নিৰাপদে স্থানান্তৰ; ১৮২ প্ৰসূতীৰ কোলাত নৱজাতক (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 26, 2026 at 5:19 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ব্ৰহ্মপুৰ : ওড়িশাৰ পূব উপকূলত সৃষ্টি হোৱা গভীৰ নিম্নচাপৰ ফলত প্ৰলয়ংকৰী বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । এই বান পৰিস্থিতিৰ মাজতে চলি আছে উদ্ধাৰ অভিযান । উদ্ধাৰ অভিযানৰ সময়ত গঞ্জাম জিলা প্ৰশাসনে অ’ডিআৰএফ, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী আৰু চিকিৎসা কৰ্মচাৰীৰ সৈতে মিলি জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আবদ্ধ হৈ থকা ৩৫৬ গৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাক উদ্ধাৰ কৰি নিৰাপদে ওচৰৰ চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰিত কৰে ।

তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাৰ পিছত চিকিৎসা কৰ্মীসকলে ইয়াৰে ভিতৰত এতিয়ালৈকে ১৮২টা শিশুক কোনো সমস্যা নোহোৱাকৈ প্ৰসৱ কৰাত সহায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ইয়াৰে আটাইকেইটা নৱজাতক সুস্থ বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

ODISHA PREGNANT WOMEN EVACUATED
সফলতাৰে সন্তান প্ৰসৱ কৰোৱাৰ পিছত চিকিৎসাকৰ্মীৰ এটা দল (ETV Bharat)

গভীৰ নিম্নচাপৰ ফলত হোৱা বৰষুণৰ সময়ত গঞ্জাম জিলাৰ বিভিন্ন গ্ৰামাঞ্চলৰ পৰা গৰ্ভৱতী মহিলাক উদ্ধাৰ কৰি নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে এক উল্লেখযোগ্য প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল ।

কিছুমান অঞ্চলত অ’ডিআৰএএফ আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ দলে বানত আবদ্ধ হৈ থকা মহিলাসকলক উদ্ধাৰ কৰাৰ বিপৰীতে আন কিছুমান ঠাইত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দলে একেধৰণৰ উদ্ধাৰ অভিযান চলায় ।

বেৰহামপুৰ চহৰৰ উপকণ্ঠ অঞ্চল ব্ৰহ্মপালিৰ মাৰ্কণ্ডেশ্বৰ নগৰ অঞ্চলত বিগত দুদিন ধৰি আবদ্ধ হৈ আছিল ৰচনা প্ৰধান নামৰ এগৰাকী ৩২ বছৰীয়া গৰ্ভৱতী মহিলা । তথ্য লাভ কৰাৰ পিছত বেৰহামপুৰ নাগৰিক প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ।

স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু বেৰহামপুৰ পৌৰ নিগমৰ সহযোগত অ’ডিআৰএফৰ এটা দল মটৰবোটৰ সহায়ত মহিলাগৰাকীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় । স্বাস্থ্যৰ মূল্যায়নৰ অন্তত ৰচনাক এম্বুলেন্সেৰে ব্ৰহ্মপুৰৰ স্থানীয় পৌৰসভা চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰিত হয় ।

ODISHA PREGNANT WOMEN EVACUATED
প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতে গৰ্ভৱতী মহিলাক হাস্পতাললৈ স্থানান্তৰ (ETV Bharat)

ৰচনাৰ স্বামী সুজিত প্ৰধানে পত্নীৰ উদ্ধাৰ কাৰ্যত সকাহ প্ৰকাশ কৰে যদিও পথৰ পৰা চাৰি ফুট ওপৰেৰে পানী বৈ যোৱাত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয়, "যোগাযোগ কৰাৰ পিছত তৎকালীন ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে মই বিএমচিৰ দল আৰু চিকিৎসা কৰ্মচাৰী আৰু অ’ডিআৰএএফক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ।"

একেদৰে পাত্ৰপুৰ ব্লকৰ বুৰাটাল গাঁও পঞ্চায়তৰ জামুগুণ্ডা গাঁৱতো মহেন্দ্ৰতনয় নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছত গাঁওখনত বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ ফলত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে ।

উক্ত গাঁওখনৰো এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ প্ৰসৱ বেদনা হোৱাত জৰুৰী চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হয় । এই তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে অ’ডিআৰএএফৰ দলটো গৈ তাত উপস্থিত হয় আৰু অতি সাৱধানতাৰে তেওঁক উদ্ধাৰ কৰি নিৰাপদে পাত্ৰপুৰ সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ।

ODISHA PREGNANT WOMEN EVACUATED
প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতে গৰ্ভৱতী মহিলাক হাস্পতাললৈ স্থানান্তৰ (ETV Bharat)

অৱশ্যে গৰ্ভৱতী মহিলাসকলক উদ্ধাৰ কৰি কেৱল চৰকাৰী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰাটোৱেই একমাত্ৰ কাম নাছিল; নিৰাপদ প্ৰসৱ নিশ্চিত কৰাটোও চিকিৎসক আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ দলৰ বাবে এক প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছিল ।

বিগত তিনিদিন ধৰি অবিৰত বৰষুণ আৰু ধুমুহাৰ মাজতে কেইবাগৰাকীও গৰ্ভৱতী মহিলাক জিলা সদৰ চত্ৰপুৰৰ সমীপৰ মুনিছাপেন্থা সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ নিয়া হয় ।

ইয়াৰে ভিতৰত বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ১০.১৫ বজাত কৰাতলী গাঁৱৰ এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলা আদা কমলাই স্বাভাৱিকভাৱে এটি ল’ৰা সন্তান প্ৰসৱ কৰে । কেঁচুৱাটোৰ ওজন ২.৪৫ কিলোগ্ৰাম বুলি জানিব পৰা গৈছে । প্ৰত্যাহ্বানমূলক বতৰৰ পৰিস্থিতিৰ মাজতো সন্তানটো নিৰাপদে জন্ম লোৱাত তেওঁৰ পৰিয়ালে অতি সুখ প্ৰকাশ কৰে ।

একেদৰে বুধবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় ৫.৪৮ বজাত বৰদা অঞ্চলৰ ৰিংকি বাৰিক নামৰ আন এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাই ২.৯৯০ কেজি ওজনৰ এটা ল’ৰা সন্তান জন্ম দিয়ে । ২২ তাৰিখে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱা মাধপুৰ অঞ্চলৰ আন এগৰাকী গৰ্ভৱতী নৰ্মদা গৌড়াই বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ৬.৪১ বজাত ৩.৭১০ কেজি ওজনৰ এটা ল’ৰা সন্তান জন্ম দিয়ে । মুনিছাপেন্থা চিএইচচিৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ স্বাধীন ৰথে ইটিভি ভাৰতৰ আগত এই কথা কয় ।

ODISHA PREGNANT WOMEN EVACUATED
গঞ্জাম জিলাত গৰ্ভৱতীক উদ্ধাৰ অভিযান (ETV Bharat)

ডাঃ ৰথ, ডাঃ সংগীতা সিনহা, মমতা নিশংকাৰ নেতৃত্বত চিএইচচিৰ স্বাস্থ্য দলটোৱে অক্লান্তভাৱে কাম কৰি তিনিটা নৱজাতকক নিৰাপদভাৱে ভূমিষ্ঠ কৰে । আটাইকেইটা কেঁচুৱা বৰ্তমান সুস্থ ।

এগৰাকী মহিলা এমপিডব্লিউ জস্মিতা সমন্তৰয়ে স্থানীয় অঞ্চলৰ পাঁচগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাক উদ্ধাৰ কৰি পুৰুষোত্তমপুৰ মহকুমালৈ চিকিৎসা পৰীক্ষাৰ বাবে অনা বুলি জানিব পৰা গৈছে । উপ-কেন্দ্ৰটোৰ দায়িত্বত থকা মহিলা স্বাস্থ্যকৰ্মীক লগত লৈ সমগ্ৰ দলটোৱে গাঁৱৰ আশা আৰু অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলৰ সৈতে এই সমগ্ৰ সময়ছোৱাত নিজৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখে ।

গৰ্ভৱতী মহিলাসকলক বিপদসংকুল অঞ্চলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি চৰকাৰী স্বাস্থ্য উপকেন্দ্ৰ আৰু প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈকে বিভিন্ন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ।

ইয়াৰ উপৰি মহকুমা আৰু জিলা মুখ্য চিকিৎসালয়তো ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল । আনহাতে, যিবোৰ ক্ষেত্ৰত বিষয়াসকলে জটিলতাৰ কথা অনুমান কৰিছিল, তেনে ক্ষেত্ৰত ব্ৰহ্মপুৰৰ এমকেচিজি মেডিকেল কলেজ আৰু হাস্পতালত ভৰ্তি কৰায় ।

প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ মাজতো অ’ডিআৰএএফৰ সমান্তৰালভাৱে কাম কৰা স্বাস্থ্য বিভাগৰ দলসমূহে বানত ডুব যোৱা অঞ্চলতো নিজৰ কাৰ্য অব্যাহত ৰাখে । গঞ্জাম জিলা প্ৰশাসনে এই পৰ্যন্ত মুঠ ৩৫৬ গৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাক বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰিছে । ইয়াৰে ২১ গৰাকীক ‘মা গৃহ’লৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে । এতিয়ালৈকে ১৮২টা সন্তান প্ৰসৱ হৈছে আৰু সকলো সন্তান সুস্থ হৈ আছে ।

উল্লেখ্য যে এই মহিলাসকলৰ কিছুমানে কয় যে প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো তেওঁলোকৰ মাজলৈ অহা এই আনন্দৰ সময়ছোৱা উদযাপনৰ বাবে তেওঁলোকে নিজৰ ল’ৰা সন্তানৰ নাম ‘অৰ্ণৱ’ (পৰৱৰ্তী ঘূৰ্ণীবতাহৰ বাবে পূৰ্বনিৰ্ধাৰিত নাম) ৰাখিব ।

লগতে পঢ়ক :মাল্টাত প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধত সেৱা আগবঢ়োৱা ৩ গাৰো যোদ্ধাৰ সমাধি চিনাক্ত
লগতে পঢ়ক :ডুচেন মাস্কুলাৰ ডিষ্ট্ৰফি: এটা বেজীৰ দাম ২৬ কোটি, বিৰল ৰোগত আক্ৰান্ত এটি শিশু

TAGGED:

DEEP DEPRESSION IN ODISHA
RESCUE OF PREGNANT WOMEN
ওড়িশাৰ ঘূৰ্ণীবতাহ
ওড়িশাত বান
ODISHA PREGNANT WOMEN EVACUATED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.