কন্যাসহ অৰবিন্দ কেজৰিৱালক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি : বিষ্ণৈ গেঙৰ ৭ কোটি টকা দাবী
ব্যক্তিজনে নিজকে লৰেঞ্চ বিষ্ণৈ গেঙৰ সদস্য বুলি পৰিচয় দিয়ে ৷ এই ধন নিদিলে কেজৰিৱালৰ লগতে তেওঁৰ কন্যা হৰ্ষিতা কেজৰিৱালকো হত্যাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰে । ।
Published : November 12, 2026 at 2:39 PM IST
নতুন দিল্লী : এইবাৰ বিষ্ণৈ গেঙৰ টাৰ্গেট দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ৷ দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আপৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আহ্বায়ক অৰবিন্দ কেজৰিৱালক লৰেঞ্চ বিষ্ণৈ গেঙৰ সদস্যই প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিছে ৷
ফোনযোগে এজন লোকে ৭ কোটি টকাৰ দাবী কৰিছে । তিলক নগৰৰ বিধায়ক জৰ্নাইল সিঙে এই ভাবুকিপূৰ্ণ ফোন কল আৰু হোৱাটছএপ মেছেজ লাভ কৰাৰ পিছতে তেওঁ ৬ নৱেম্বৰত মোহলীৰ এছ এছ পিৰ ওচৰত এই সন্দৰ্ভত এক এজাহাৰ দাখিল কৰে ।
Mohali | Former Delhi Chief Minister and AAP national convener Arvind Kejriwal has allegedly received a death threat in the name of the Lawrence Bishnoi gang, with the sender demanding Rs 7 crore in extortion. Tilak Nagar MLA Jarnail Singh received threatening phone calls and WhatsApp messages and filed a complaint with the Mohali SSP on 6 November. According to the complaint, the sender claimed to be a member of the Lawrence Bishnoi gang and threatened to kill Kejriwal and his daughter, Harshita Kejriwal, if the money was not paid. Mohali Police have registered a case under relevant sections of the BNS and IT Act. The investigation has been assigned to Inspector Sunil Kumar of the Cyber Crime Police Station. Police are examining the suspect’s call records, IP logs and location details. The MLA has also sought security for Kejriwal and his family.— ANI (@ANI) November 12, 2026
অভিযোগ অনুসৰি এই ভাবুকি দিয়া ব্যক্তিজনে নিজকে লৰেঞ্চ বিষ্ণৈ গেঙৰ সদস্য বুলি পৰিচয় দিয়ে ৷ তেওঁক এই ধন নিদিলে কেজৰিৱালৰ লগতে তেওঁৰ কন্যা হৰ্ষিতা কেজৰিৱালকো হত্যা কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰে ।
মোহলী আৰক্ষীয়ে এজাহাৰ লাভ কৰাৰ পাছতে BNS আৰু IT এক্টৰ সংশ্লিষ্ট ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে । এই ঘটনাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব চাইবাৰ ক্ৰাইম আৰক্ষী থানাৰ পৰিদৰ্শক সুনীল কুমাৰক প্ৰদান কৰা হৈছে ।
- হোৱাটছএপতো মেছেজৰ জৰিয়তে ধন দাবী
অভিযুক্তই ফোন কলৰ লগতে হোৱাটছএপ মেছেজৰ জৰিয়তেও ৭ কোটি টকাৰ ধন দাবীৰ দাবী কৰে । তিলক নগৰৰ বিধায়ক জৰ্নাইল সিঙে আৰক্ষীক জনোৱা মতে, ধন দাবী আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱালক মৃত্যুৰ ভাবুকি প্ৰদানৰ বাবে তেওঁক যোগাযোগৰ সূত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । সেয়ে অভিযুক্ত আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰক্ষীক বিধায়ক জৰ্নাইল সিঙে দাবী জনায় ।
- আৰক্ষীক সকলো তথ্য যোগান ধৰে বিধায়কগৰাকীয়ে
বিধায়কগৰাকীয়ে আৰক্ষীক অভিযুক্তৰ মোবাইল নম্বৰৰ কল ডিটেইল ৰেকৰ্ড (চিডিআৰ), আইপি লগ, লকেচন ট্ৰেচিং আদি কৰিবলৈ দাবী জনায় । লগতে অভিযুক্তৰ সৈতে জড়িত আন ব্যক্তিসকলকো চিনাক্ত কৰাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় ৷
কেজৰিৱাল আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহৰ সৈতে সমন্বয়ৰ বাবেও তেওঁ অনুৰোধ জনায় । এই অভিযোগৰ লগতে বিধায়ক জৰ্নাইল সিঙে ভাবুকিপূৰ্ণ হোৱাটছএপ মেছেজৰ স্ক্ৰীণশ্বটো আৰক্ষীক দিয়ে ।
- ২০২৪ চনতো কেজৰিৱালক ভাবুকি দিয়া হৈছিল
মন কৰিবলগীয়া যে ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২৪ চনৰ মে’ মাহত কেজৰিৱালক মৃত্যুৰ ভাবুকি দিয়া হৈছিল । মেট্ৰ’ ৰে’লৰ দবাৰ ভিতৰত কেইবাটাও মেছেজ লিখা হৈছিল, যিবোৰ লিখনিত তেওঁক হত্যা কৰাৰ ভাবুকিৰ কথা লেখা হৈছিল । তেতিয়া আপৰ সাংসদ সঞ্জয় সিঙে বিজেপিয়ে কেজৰিৱালক হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । সেই সময়ত অচিনাকি ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে গোচৰো ৰুজু কৰিছিল ।