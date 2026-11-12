ETV Bharat / bharat

কন্যাসহ অৰবিন্দ কেজৰিৱালক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি : বিষ্ণৈ গেঙৰ ৭ কোটি টকা দাবী

ব্যক্তিজনে নিজকে লৰেঞ্চ বিষ্ণৈ গেঙৰ সদস্য বুলি পৰিচয় দিয়ে ৷ এই ধন নিদিলে কেজৰিৱালৰ লগতে তেওঁৰ কন্যা হৰ্ষিতা কেজৰিৱালকো হত্যাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰে । ।

ARVIND KEJRIWAL RECEIVED THREATS
অৰবিন্দ কেজৰিৱাল (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 12, 2026 at 2:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : এইবাৰ বিষ্ণৈ গেঙৰ টাৰ্গেট দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ৷ দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আপৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আহ্বায়ক অৰবিন্দ কেজৰিৱালক লৰেঞ্চ বিষ্ণৈ গেঙৰ সদস্যই প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিছে ৷

ফোনযোগে এজন লোকে ৭ কোটি টকাৰ দাবী কৰিছে । তিলক নগৰৰ বিধায়ক জৰ্নাইল সিঙে এই ভাবুকিপূৰ্ণ ফোন কল আৰু হোৱাটছএপ মেছেজ লাভ কৰাৰ পিছতে তেওঁ ৬ নৱেম্বৰত মোহলীৰ এছ এছ পিৰ ওচৰত এই সন্দৰ্ভত এক এজাহাৰ দাখিল কৰে ।

অভিযোগ অনুসৰি এই ভাবুকি দিয়া ব্যক্তিজনে নিজকে লৰেঞ্চ বিষ্ণৈ গেঙৰ সদস্য বুলি পৰিচয় দিয়ে ৷ তেওঁক এই ধন নিদিলে কেজৰিৱালৰ লগতে তেওঁৰ কন্যা হৰ্ষিতা কেজৰিৱালকো হত্যা কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰে ।

মোহলী আৰক্ষীয়ে এজাহাৰ লাভ কৰাৰ পাছতে BNS আৰু IT এক্টৰ সংশ্লিষ্ট ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে । এই ঘটনাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব চাইবাৰ ক্ৰাইম আৰক্ষী থানাৰ পৰিদৰ্শক সুনীল কুমাৰক প্ৰদান কৰা হৈছে ।

  • হোৱাটছএপতো মেছেজৰ জৰিয়তে ধন দাবী

অভিযুক্তই ফোন কলৰ লগতে হোৱাটছএপ মেছেজৰ জৰিয়তেও ৭ কোটি টকাৰ ধন দাবীৰ দাবী কৰে । তিলক নগৰৰ বিধায়ক জৰ্নাইল সিঙে আৰক্ষীক জনোৱা মতে, ধন দাবী আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱালক মৃত্যুৰ ভাবুকি প্ৰদানৰ বাবে তেওঁক যোগাযোগৰ সূত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । সেয়ে অভিযুক্ত আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰক্ষীক বিধায়ক জৰ্নাইল সিঙে দাবী জনায় ।

  • আৰক্ষীক সকলো তথ্য যোগান ধৰে বিধায়কগৰাকীয়ে

বিধায়কগৰাকীয়ে আৰক্ষীক অভিযুক্তৰ মোবাইল নম্বৰৰ কল ডিটেইল ৰেকৰ্ড (চিডিআৰ), আইপি লগ, লকেচন ট্ৰেচিং আদি কৰিবলৈ দাবী জনায় । লগতে অভিযুক্তৰ সৈতে জড়িত আন ব্যক্তিসকলকো চিনাক্ত কৰাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় ৷

কেজৰিৱাল আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহৰ সৈতে সমন্বয়ৰ বাবেও তেওঁ অনুৰোধ জনায় । এই অভিযোগৰ লগতে বিধায়ক জৰ্নাইল সিঙে ভাবুকিপূৰ্ণ হোৱাটছএপ মেছেজৰ স্ক্ৰীণশ্বটো আৰক্ষীক দিয়ে ।

  • ২০২৪ চনতো কেজৰিৱালক ভাবুকি দিয়া হৈছিল

মন কৰিবলগীয়া যে ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২৪ চনৰ মে’ মাহত কেজৰিৱালক মৃত্যুৰ ভাবুকি দিয়া হৈছিল । মেট্ৰ’ ৰে’লৰ দবাৰ ভিতৰত কেইবাটাও মেছেজ লিখা হৈছিল, যিবোৰ লিখনিত তেওঁক হত্যা কৰাৰ ভাবুকিৰ কথা লেখা হৈছিল । তেতিয়া আপৰ সাংসদ সঞ্জয় সিঙে বিজেপিয়ে কেজৰিৱালক হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । সেই সময়ত অচিনাকি ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে গোচৰো ৰুজু কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক : অমিতাভৰ পাছত এইবাৰ তুষাৰ কাপুৰলৈ ভাবুকি ! বলীউডত বিষ্ণৈ গেঙৰ ত্ৰাস

লগতে পঢ়ক : দিল্লীত নিশা লৰেন্স বিষ্ণৈৰ অধিবক্তাৰ ওপৰত দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা

TAGGED:

লৰেঞ্চ বিষ্ণৈ গেঙ
অৰবিন্দ কেজৰিৱালক মৰাৰ ভাবুকি
বিষ্ণৈ গেঙৰ টাৰ্গেট কেজৰিৱাল
ARVIND KEJRIWAL RECEIVED THREATS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.