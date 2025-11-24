শতিকা পুৰণি অৰুণাচলৰ 'য়ক চুৰ্পি'লৈ জি আই টেগ
‘য়ক চুৰ্পি’ য়াকৰ গাখীৰৰ পৰা তৈয়াৰী পৰম্পৰাগত পাহাৰীয়া খাদ্য । ‘য়ক চুৰ্পি’ৰ বিশেষত্ব হ’ল ই অতি পুষ্টিকৰ আৰু বহুদিনলৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পৰা যায় ।
Published : November 24, 2025 at 10:27 PM IST
ইটানগৰ : অৰুণাচল প্ৰদেশৰ শতিকা পুৰণি পৰম্পৰাগত পাহাৰীয়া খাদ্য সামগ্ৰী 'য়ক চুৰ্পি'য়ে লাভ কৰিছে ভৌগোলিক সূচক (জি আই) টেগ ।
অৰুণাচলৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী চৌনা মেইনে সোমবাৰে এটা পোষ্টত কয়, "জি আই টেগ কেৱল এটা পৰম্পৰাগত সামগ্ৰীৰ বাবেই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ নহয়, পাহাৰীয়া জনগোষ্ঠীসমূহৰ বাবেও এক গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত, যাৰ পৰিচয় আৰু অস্তিত্ব য়াক সংস্কৃতি আৰু হিমালয়ৰ পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ সৈতে জড়িত ।"
উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু কয়, "য়াক চুৰ্পি দীৰ্ঘদিন ধৰি টাৱাং আৰু পশ্চিম কামেঙৰ দৰে কঠিন আৰু উচ্চ উচ্চতাৰ অঞ্চলত বাস কৰা প্ৰজন্মৰ বাবে সহায়ক হৈ আহিছে আৰু ইয়াৰ বিশেষত্ব হ’ল ই অতি পুষ্টিকৰ আৰু বহু দিনলৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পৰা ক্ষমতা ।"
এক্সত তেওঁ কয়, "য়াক চুৰ্পি আমাৰ উচ্চ উচ্চতাৰ অঞ্চলত প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি জীৱনৰ এক সহজ অথচ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হৈ আহিছে ।"
উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, 'পনীৰ' ঐতিহাসিকভাৱে দুৰ্গম আৰু জলবায়ুৰ প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বানজনক অঞ্চলত বাস কৰা লোকসকলৰ বাবে খাদ্যৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎস হিচাপে কাম কৰি আহিছে, য'ত কৃষিৰ বিকল্প সীমিত ।
'য়াক চুৰ্পি' য়াক গাখীৰৰ পৰা তৈয়াৰী পৰম্পৰাগত পাহাৰীয়া খাদ্য । তেওঁ কয় যে এতিয়া এই সামগ্ৰীটো জি আই (পঞ্জীয়ন নম্বৰ ৮০৯)ৰ অধীনত আনুষ্ঠানিকভাৱে পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে আৰু এই স্বীকৃতিয়ে ইয়াৰ সাংস্কৃতিক মৰ্যাদা আৰু বজাৰৰ জীৱনমুখীতা দুয়োটাকে বৃদ্ধি কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে জি আই টেগে স্থানীয় উৎপাদকসকলক অনুকৰণৰ পৰা ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰিব, প্ৰিমিয়াম নিচ বজাৰৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিব, আৰু ইয়াক পালন কৰা পৰিয়ালৰ অৰ্থনৈতিক ভেটি শক্তিশালী কৰিব, বিশেষকৈ যি সময়ত জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু পৰিৱৰ্তিত জীৱিকাৰ ধৰণে হিমালয়ৰ বেল্টত নতুন প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
এই স্বীকৃতিয়ে মূল্য সংযোজিত সামগ্ৰী, পৰ্যটন-চালিত প্ৰচাৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ থলুৱা খাদ্য সামগ্ৰীৰ ব্ৰেণ্ডিঙৰ সুযোগো সম্প্ৰসাৰিত কৰিব পাৰে ।
বিষয়াসকলে কয় যে জি আই পঞ্জীয়নত য়াক চুৰ্পিৰ অন্তৰ্ভুক্তিয়ে অৰুণাচলৰ অনন্য সাংস্কৃতিক সামগ্ৰীৰ ক্ৰমবৰ্ধমান তালিকাত আৰু অধিক যোগ দিব, স্থানীয় ঐতিহ্য সংৰক্ষণত সহায় কৰিব আৰু ৰাজ্যখনৰ উচ্চ উচ্চতাৰ জিলাসমূহত বহনক্ষম অৰ্থনৈতিক উন্নয়নত সহায় কৰিব ।
উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে য়াক চুৰ্পি কেৱল খাদ্য সামগ্ৰীতকৈও অধিক, ই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জনসাধাৰণ আৰু তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পাহাৰীয়া পৰিৱেশৰ মাজত থকা দৃঢ় বন্ধনক প্ৰতিফলিত কৰে, যিটো সংযোগে ৰাজ্যখনৰ পৰিচয়ৰ সংজ্ঞা অব্যাহত ৰাখিছে ।
