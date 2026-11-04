ৰবৰ খেতিৰ প্ৰসাৰ আৰু সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে অৰুণাচলৰ ওজিং আজেকলৈ ’লণ্ডন বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছ’ৰ স্বীকৃতি
ৰবৰ খেতিৰ প্ৰচাৰ, প্ৰসাৰৰ বাবে অৰুণাচনৰ এজন ব্যক্তিয়ে লাভ কৰে ’লণ্ডন বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছ’ৰ স্বীকৃতি । স্থানীয় লোকে জনালে সম্ভাষণ ।
Published : November 4, 2026 at 9:35 PM IST
জোনাই: ত্ৰিপুৰা আৰু কেৰালাৰ পাছতে দেশৰ ভিতৰতে অসম তৃতীয় সৰ্ববৃহৎ ৰবৰ উৎপাদনকাৰী ৰাজ্য হিচাপে বিবেচিত হৈছে । অসমৰ সমান্তৰালভাৱে চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচলতো আৰম্ভ হৈছে ৰবৰ উৎপাদনৰ প্ৰচেষ্টা । অৰুণাচল প্ৰদেশত ৰবৰ খেতিৰ প্ৰসাৰ আৰু সম্প্ৰসাৰণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰগতিশীল কৃষক তথা সমাজকৰ্মী ওজিং আজেকে নিজকে নিয়োজিত কৰিছে ।
ইয়াৰ ফলত সমাজকৰ্মীগৰাকীয়ে ‘লণ্ডন বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছ’ৰ স্বীকৃতি বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে । অৰুণাচলৰ ঙৰলুং গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰা ‘অৰুণাচলৰ ৰবৰ মানুহ’ হিচাপে খ্যাতি লাভ কৰা ব্যক্তিগৰাকীয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান লাভ কৰাৰ বাবে গাঁওখনৰ ৰাইজে উষ্ম আদৰণি জনায় ।
যোৱা ১ নৱেম্বৰত ‘লণ্ডন বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছ’ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ লাভ কৰি নতুন দিল্লীৰ পৰা জন্ম গাঁৱলৈ উভতি অহাৰ সময়ত তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় । এই সন্মানে অৰুণাচল প্ৰদেশত ৰবৰ খেতিৰ প্ৰসাৰ আৰু সম্প্ৰসাৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ নিষ্ঠাবান অৱদানক স্বীকৃতি দিয়ে । তেওঁলোকৰ সম্পাদক সুভাষ পাৰণ আৰু গাঁওবুঢ়া টায়াং গাঁৱৰ নেতৃত্বত ঙৰলুঙৰ গাঁওবাসীয়ে পৰম্পৰাগত সাজ-পোছাকেৰে আজেক সম্বৰ্ধনা জনায় আৰু অধিক সফলতাৰ বাবে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে ।
আজেক ৰুকচিন অঞ্চল আৰু বহল ছিয়াং বেল্টত ৰবৰ খেতিৰ পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে গণ্য কৰা হয় । কেৰালাৰ এজন প্ৰগতিশীল ৰবৰ খেতিয়কৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ তেওঁ ১৯৯৩ চনত ঙৰলুঙত ছয় হেক্টৰ উৰ্বৰ মাটিত ৰবৰ বাগিচা আৰম্ভ কৰে আৰু তেওঁক এই খেতিৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিয়া হয় ।
পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ ভাৰতীয় ৰবৰ ব’ৰ্ডৰ গুৱাহাটী আঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ পৰা কাৰিকৰী নিৰ্দেশনা বিচাৰি বাগিচাৰ কাম-কাজ সফলতাৰে সম্প্ৰসাৰণ কৰে । তেওঁৰ অৱদানৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে আজে ইয়াৰ পূৰ্বে আদি বানে কেবাং (সম্প্ৰদায়ৰ শীৰ্ষ সংস্থা), লেগং বাংগো বিষয়া মঞ্চ আৰু ইষ্ট ছিয়াং জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা প্ৰশংসাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ লাভ কৰিছে । ২০১৩ চনৰ গণৰাজ্য দিৱসত ইটানগৰতো তেওঁক প্ৰশংসাৰ প্ৰমাণ-পত্ৰৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে সম্বৰ্ধনা জনায় ।
এই স্বীকৃতি লাভ কৰি ওজিং আজেই কয়,"১ নৱেম্বৰত, ‘লণ্ডন বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছ'ৰ স্বীকৃতি লাভ কৰোঁ । নতুন দিল্লীত এই স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে । দিল্লীৰ এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হোটেলত আমাক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছিল । ১৯৯৩ চনত মোৰ কেৰালাৰ এজন বন্ধু আছিল । তেওঁ মোৰ ৰবৰ খেতিৰ বিষয়ে জনাইছিল । ইয়াৰ পৰা লাভ কৰা উপাৰ্জনৰ বিষয়েও জনাইছিল । তেতিয়াৰে পৰা মই ৰবৰ খেতি কৰি আহিছোঁ ।"
ইয়াৰ পূৰ্বে ৰোকচিন ব্লকৰ আঞ্চল সমিতিৰ সদস্য (পিআৰআই) হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ কৃষি আৰু আনুষংগিক কাম-কাজৰ প্ৰসাৰত অৰিহণা যোগাইছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত ২০১৭ চনৰ পৰা ২০১৯ চনলৈ ভাৰতীয় কৃষি গৱেষণা পৰিষদৰ ব’ৰ্ডৰ সদস্য হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ।
বৰ্তমান তেওঁ অৰুণাচল প্ৰদেশ ৰবৰ খেতিয়ক সন্থাৰ পৰামৰ্শদাতা ব’ৰ্ডৰ সদস্য হিচাপে কৰ্মৰত । ৰবৰ খেতিৰ ক্ষেত্ৰত অৱদানৰ উপৰিও আজে সমাজৰ সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰতো সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হৈ আহিছে ।