দিল্লীত অৰুণাচলৰ মহিলাক বৰ্ণবাদী নিৰ্যাতন চলোৱা দম্পতীক ন্যায়িক জিম্মালৈ

দিল্লীত অৰুণাচলৰ মহিলাক বৰ্ণবাদী নিৰ্যাতন চলোৱা দম্পতীক ন্যায়িক জিম্মালৈ
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ তিনিগৰাকী মহিলাক তেওঁলোকে বৰ্ণবাদী নিৰ্যাতন চলোৱাৰ ভিডিঅ’ ভাইৰেল হৈছিল ।
By ANI
Published : February 26, 2026 at 7:33 AM IST
নতুন দিল্লী : অৰুণাচল প্ৰদেশৰ তিনিগৰাকী মহিলাক বৰ্ণবাদী নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত এক দম্পতীক বুধবাৰে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে নতুন দিল্লীৰ ছাকেট আদালতে । মালব্য নগৰ থানাত ৰুজু হোৱা এই গোচৰটোত দিল্লী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল উক্ত দম্পতীক । অতিৰিক্ত সত্ৰ ন্যায়াধীশ সমৰ বিশালে দুয়োজন অভিযুক্তক ১৪ দিনৰ বাবে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
দুয়ো অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত বুধবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ তিনিগৰাকী মহিলাক তেওঁলোকে বৰ্ণবাদী নিৰ্যাতন চলোৱাৰ ভিডিঅ’ ভাইৰেল হৈছিল, য’ত অভিযুক্ত মহিলাগৰাকীয়ে তিনিগৰাকী মহিলাৰ বিৰুদ্ধে বৰ্ণবাদী গালি-গালাজ কৰা দেখা গৈছিল । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে এই ঘটনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এক্সত এটা পোষ্টো দিয়ে । আম আদমি পাৰ্টীৰ নেতা সৌৰভ ভৰদ্বাজেও এই ঘটনাৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
অৱশেষত দিল্লী আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত দম্পতীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আদালতত হাজিৰ কৰে । ইয়াৰ পিছত আদালতে তেওঁলোকক ১১ মাৰ্চলৈকে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে । বিগত ২০ ফেব্ৰুৱাৰীত এয়াৰ কণ্ডিচনাৰ মেৰামতিৰ কামক লৈ হোৱা বিবাদৰ সময়ত অভিযুক্ত মহিলাগৰাকীয়ে বৰ্ণবাদী, অপমানজনক মন্তব্য কৰা বুলি অভিযোগ উঠিছে । দিল্লী আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰটোত অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতি (অত্যাচাৰ প্ৰতিৰোধ) আইন আৰোপ কৰিছে ।
আনহাতে, অভিযুক্তৰ হৈ অধিবক্তা গৌৰৱে আদালতত হাজিৰ হৈ যুক্তি আগবঢ়াই যে এই অভিযোগ ৰাজহুৱা স্থানত আৰু জনসাধাৰণৰ দৃষ্টিত সংঘটিত হোৱা নাই বাবে অনুসূচিত জাতি-জনজাতি আইনৰ বিধান প্ৰযোজ্য নহয়। ঘটনাৰ স্থান আছিল এটা আৱাসিক অট্টালিকা । লগতে তেওঁলোকে ক্ষমাও খুজিছে বুলি অভিযুক্তৰ আধিবক্তাই আদালতত কয় ।
