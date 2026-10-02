শান্তি-শৃংখলা বৰ্তাই ৰাখিবলৈ ৰাইজলৈ আহ্বান অৰুণাচলৰ চিয়াং আৰক্ষীৰ
চিয়াঙত উত্তেজনাৰ মাজতে হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থাৰ হুংকাৰ আৰক্ষীৰ ৷
Published : October 2, 2026 at 9:52 PM IST
তেজপুৰ : প্ৰস্তাৱিত চিয়াং আপাৰ মাল্টিপাৰপাছ প্ৰজেক্ট (SUMP)ৰ বিৰোধিতাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশত হোৱা প্ৰতিবাদ আৰু উত্তেজনা অব্যাহত থকাৰ মাজতে চিয়াং জিলাৰ আৰক্ষীয়ে ৰাইজক শান্তি-শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
চিয়াং জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক কামদাম ছিকমে প্ৰতিবাদকাৰী, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় সংগঠন, সমাজৰ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আৰু সাধাৰণ ৰাইজক শান্তি-শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
উল্লেখ্য, শেহতীয়াকৈ এছইউএমপি (SUMP)ক লৈ সৃষ্টি হোৱা উত্তেজনাৰ মাজতে একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে টুটিং-ইয়িংকিয়ং সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপদেষ্টা আলো লিবাঙৰ বাহনত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ লগতে তেওঁৰ বাসগৃহৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছিল ।
এই ঘটনাৰ পাছতে আৰক্ষী অধীক্ষক গৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে, নিজৰ দাবী আৰু প্ৰতিবাদ গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰকাশ কৰাৰ অধিকাৰ সকলোৰে আছে ৷ কিন্তু চৰকাৰী সম্পত্তিৰ ক্ষতিসাধন, আৰক্ষীৰ ওপৰত আক্ৰমণ, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ধ্বংস বা যিকোনো ধৰণৰ হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ সহ্য কৰা নহ’ব ।
আৰক্ষী অধীক্ষক কামদামে কয়,"পূৰ্বে সংঘটিত ঘটনাসমূহৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । আগন্তুক সময়ত কোনো ব্যক্তি হিংসা বা আইন-শৃংখলা বিঘ্নিত কৰা কাৰ্যত জড়িত হোৱা প্ৰমাণিত হ’লে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আইন অনুসৰি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ৷"
লগতে প্ৰস্তাৱিত প্ৰকল্পটোক লৈ থকা আপত্তি আৰু উদ্বেগসমূহ স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি, জনগোষ্ঠীয় সংগঠন, সমাজৰ নেতৃবৃন্দ আৰু উপযুক্ত মঞ্চৰ জৰিয়তে উত্থাপন কৰিবলৈও আৰক্ষী গৰাকীয়ে আহ্বান জনায় ।
শুকুৰবাৰে তেওঁ লগতে কয় যে, আলোচনাৰ জৰিয়তেহে সমস্যাৰ সমাধানৰ পথ উলিয়াব পাৰি । কোনো পৰিস্থিতিতে আইন নিজৰ হাতত তুলি নল’বলৈ তেওঁ সকলো পক্ষক আহ্বান জনায় । ইফালে, সম্ভাৱ্য সংঘাত আৰু আইন-শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন স্পৰ্শকাতৰ স্থানত আৰক্ষী, দণ্ডাধীশ আৰু নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে ।
হিংসা উচটনি দিয়া বা পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধেও আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলি আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে সতৰ্ক কৰি দিছে ৰাইজক । আৰক্ষীয়ে পূৰ্বৰ ঘটনাসমূহৰ সৈতে জড়িত বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হোৱা ব্যক্তিসকলক চিনাক্ত কৰাৰ লগতে পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিছে বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ।
লগতে পঢ়ক:জ্ঞানেশ কুমাৰে পদত্যাগ দাবী : মুম্বাইত চিজেপি, দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত আপৰ প্ৰতিবাদ