ETV Bharat / bharat

শান্তি-শৃংখলা বৰ্তাই ৰাখিবলৈ ৰাইজলৈ আহ্বান অৰুণাচলৰ চিয়াং আৰক্ষীৰ

চিয়াঙত উত্তেজনাৰ মাজতে হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থাৰ হুংকাৰ আৰক্ষীৰ ৷

Arunachal pradeshs
শান্তি-শৃংখলা বৰ্তাই ৰাখিবলৈ ৰাইজ লৈ আহ্বান আৰক্ষীৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 2, 2026 at 9:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ : প্ৰস্তাৱিত চিয়াং আপাৰ মাল্টিপাৰপাছ প্ৰজেক্ট (SUMP)ৰ বিৰোধিতাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশত হোৱা প্ৰতিবাদ আৰু উত্তেজনা অব্যাহত থকাৰ মাজতে চিয়াং জিলাৰ আৰক্ষীয়ে ৰাইজক শান্তি-শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।

চিয়াং জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক কামদাম ছিকমে প্ৰতিবাদকাৰী, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় সংগঠন, সমাজৰ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আৰু সাধাৰণ ৰাইজক শান্তি-শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।

Arunachal pradeshs
শান্তি-শৃংখলা বৰ্তাই ৰাখিবলৈ ৰাইজ লৈ আহ্বান আৰক্ষীৰ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য, শেহতীয়াকৈ এছইউএমপি (SUMP)ক লৈ সৃষ্টি হোৱা উত্তেজনাৰ মাজতে একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে টুটিং-ইয়িংকিয়ং সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপদেষ্টা আলো লিবাঙৰ বাহনত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ লগতে তেওঁৰ বাসগৃহৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছিল ।

Arunachal pradeshs
শান্তি-শৃংখলা বৰ্তাই ৰাখিবলৈ ৰাইজ লৈ আহ্বান আৰক্ষীৰ (ETV Bharat Assam)

এই ঘটনাৰ পাছতে আৰক্ষী অধীক্ষক গৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে, নিজৰ দাবী আৰু প্ৰতিবাদ গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰকাশ কৰাৰ অধিকাৰ সকলোৰে আছে ৷ কিন্তু চৰকাৰী সম্পত্তিৰ ক্ষতিসাধন, আৰক্ষীৰ ওপৰত আক্ৰমণ, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ধ্বংস বা যিকোনো ধৰণৰ হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ সহ্য কৰা নহ’ব ।

আৰক্ষী অধীক্ষক কামদামে কয়,"পূৰ্বে সংঘটিত ঘটনাসমূহৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । আগন্তুক সময়ত কোনো ব্যক্তি হিংসা বা আইন-শৃংখলা বিঘ্নিত কৰা কাৰ্যত জড়িত হোৱা প্ৰমাণিত হ’লে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আইন অনুসৰি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ৷"

Arunachal pradeshs
শান্তি-শৃংখলা বৰ্তাই ৰাখিবলৈ ৰাইজ লৈ আহ্বান আৰক্ষীৰ (ETV Bharat Assam)

লগতে প্ৰস্তাৱিত প্ৰকল্পটোক লৈ থকা আপত্তি আৰু উদ্বেগসমূহ স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি, জনগোষ্ঠীয় সংগঠন, সমাজৰ নেতৃবৃন্দ আৰু উপযুক্ত মঞ্চৰ জৰিয়তে উত্থাপন কৰিবলৈও আৰক্ষী গৰাকীয়ে আহ্বান জনায় ।

শুকুৰবাৰে তেওঁ লগতে কয় যে, আলোচনাৰ জৰিয়তেহে সমস্যাৰ সমাধানৰ পথ উলিয়াব পাৰি । কোনো পৰিস্থিতিতে আইন নিজৰ হাতত তুলি নল’বলৈ তেওঁ সকলো পক্ষক আহ্বান জনায় । ইফালে, সম্ভাৱ্য সংঘাত আৰু আইন-শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন স্পৰ্শকাতৰ স্থানত আৰক্ষী, দণ্ডাধীশ আৰু নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে ।

Arunachal pradeshs
শান্তি-শৃংখলা বৰ্তাই ৰাখিবলৈ ৰাইজ লৈ আহ্বান আৰক্ষীৰ (ETV Bharat Assam)

হিংসা উচটনি দিয়া বা পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধেও আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলি আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে সতৰ্ক কৰি দিছে ৰাইজক । আৰক্ষীয়ে পূৰ্বৰ ঘটনাসমূহৰ সৈতে জড়িত বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হোৱা ব্যক্তিসকলক চিনাক্ত কৰাৰ লগতে পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিছে বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক:জ্ঞানেশ কুমাৰে পদত্যাগ দাবী : মুম্বাইত চিজেপি, দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত আপৰ প্ৰতিবাদ

TAGGED:

অৰুণাচল প্ৰদেশ
অৰুণাচল আৰক্ষী
চিয়াং আপাৰ মাল্টিপাৰপাছ প্ৰজেক্ট
ETV BHARAT ASSAM
ARUNACHAL PRADESH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.