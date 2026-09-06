অৰুণাচলৰ পৰা লাডাখলৈ... ২৩ দিনত ২০টা শৃংগ আৰোহণেৰে অভিলেখ
নেশ্বনেল ইনষ্টিটিউট অৱ মাউণ্টেনিয়াৰিং এণ্ড এডভেঞ্চাৰ স্প’ৰ্টছৰ পূৰ্বে কোনোধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবিশেষে শৃংগকেইটা আৰোহণ কৰা নাছিল ৷ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই অভিলেখেৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সফলতা ৷
Published : September 6, 2026 at 12:02 PM IST
তেজপুৰ: নেশ্বনেল ইনষ্টিটিউট অৱ মাউণ্টেনিয়াৰিং এণ্ড এডভেঞ্চাৰ স্প’ৰ্টছ(NIMAS) ৰ অনন্য কৃতিত্ব ৷ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দিৰাঙত থকা এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে লাডাখত ৬,০০০ মিটাৰতকৈ অধিক উচ্চতাৰ ২০টা শৃংগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সফলতাৰে আৰোহণ কৰে ৷ তেওঁলোকে মাত্ৰ ২৩ টা দিনতে এই কাম সম্পূৰ্ণ কৰে ৷ পূৰ্বে কোনোধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবিশেষে শৃংগকেইটা আৰোহণ কৰা নাছিল ৷
এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিৰক্ষা মুখপাত্ৰ উইং কমাণ্ডাৰ প্ৰাণময়ে এনেদৰে কয়, ‘‘পশ্চিম কামেং জিলাৰ দিৰাঙত অৱস্থিত নেশ্বনেল ইনষ্টিটিউট অৱ মাউণ্টেনিয়াৰিং এণ্ড এডভেঞ্চাৰ স্প’ৰ্টছ চমুকৈ নিমাছ ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনষ্ঠ এক আগশাৰীৰ প্ৰতিষ্ঠান । দেশৰ ভিতৰত ভূমি, আকাশ আৰু জলভিত্তিক দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু অভিযান একেলগে আগবঢ়োৱা একমাত্ৰ প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে নিমাছে ইতিমধ্যে বিশেষ পৰিচয় লাভ কৰিছে । পৰ্বতাৰোহণ, স্প’ৰ্ট ক্লাইম্বিং, পেৰাগ্লাইডিং, পেৰামটৰিং, মাউণ্টেইন বাইকিং, বগা পানীৰ ৰাফটিং, কায়াকিং আৰু স্কুবা ডাইভিঙৰ দৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰতিষ্ঠানটোৱে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি আহিছে ।
তেওঁ লগতে জনায় যে, লাডাখৰ এই অভিযান নিমাছৰ দুঃসাহসিক অভিযানৰ ক্ষেত্ৰখনত লাভ কৰা সাফল্যৰ আন এক অধ্যায় । ভাৰতৰ অতি দুৰ্গম আৰু কঠিন হিমালয়ী ভূখণ্ডত কাৰিকৰীভাৱে জটিল অভিযান সফলতাৰে সম্পন্ন কৰাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সক্ষমতা এই অভিযানে প্ৰতিফলিত কৰিছে । একে সময়তে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা বহু প্ৰতিভা, শৃংখলা আৰু নেতৃত্বৰ সামৰ্থয়ো এই সাফল্যক প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে, সময়ে সময়ে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যুৱ সমাজক ভাৰতৰ বৈচিত্ৰ্যময় ভৌগোলিক আৰু সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ অন্বেষণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰি অহা হৈছে । দুঃসাহসিক অভিযান, শাৰীৰিক সক্ষমতা আৰু অন্বেষণক ব্যক্তিগত বিকাশৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ এক মাধ্যম হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবেও প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহ্বান জনাই আহিছে ।
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱ সমাজৰ বাবেও এই সাফল্যৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এক দুৰ্গম হিমালয়ী অঞ্চলত অৱস্থিত প্ৰতিষ্ঠান এটাই দেশৰ অন্যতম কঠিন পৰ্বতাৰোহণ অভিযানত এনে সাফল্য লাভ কৰাটোৱে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱ প্ৰতিভাৰ সম্ভাৱনাক নতুনকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে । দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত উৎকৰ্ষ সাধনৰ বাবে যুৱক-যুৱতীসকলৰ সন্মুখত নতুন সুযোগৰ দুৱাৰ মুকলি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো নিমাছৰ ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে ।
এই অভিযান ‘ফিট ইণ্ডিয়া’ৰ মূল ভাবধাৰাকো প্ৰতিফলিত কৰিছে । শাৰীৰিক সক্ষমতা, শৃংখলা, দলীয় সহযোগিতা, মানসিক দৃঢ়তা আৰু অধ্যৱসায়ৰ দৰে গুণৰ বিকাশৰ লগতে যুৱ প্ৰজন্মক ভাৰ্চুৱেল জগতৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি প্ৰকৃতি আৰু হিমালয়ৰ বিশাল পৰিৱেশৰ সৈতে পৰিচিত হ’বলৈ এই অভিযানটোৱে অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছে ।
নিমাছৰ সঞ্চালক কৰ্ণেল ৰণবীৰ সিং জামৱালৰ নেতৃত্বত প্ৰতিষ্ঠানটোৱে বিগত তিনিটা বছৰত একেৰাহে তৃতীয়টো বিশ্ব অভিলেখ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ইয়াৰ ফলত দুঃসাহসিক ক্ৰীড়া আৰু পৰ্বতাৰোহণ অভিযানৰ নেতৃত্বৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ অন্যতম আগশাৰীৰ প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে নিমাছৰ স্থান অধিক শক্তিশালী হৈছে । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দিৰাঙৰ পৰা লাডাখৰ সুউচ্চ পৰ্বতমালালৈ নিমাছে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল কেৱল প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ ভাণ্ডাৰেই নহয়, দুঃসাহসিক ক্ৰীড়া, অন্বেষণ, যুৱ বিকাশ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উৎকৰ্ষৰো এক শক্তিশালী কেন্দ্ৰ হ’ব পাৰে বুলি পুনৰবাৰ প্ৰমাণিত কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: ২০১৩ চনত ভাৰতক দুৰ্বল অৰ্থনীতিৰ ভিতৰত গণনা কৰা হৈছিল, এতিয়া জিডিপি ৭.৮% বৃদ্ধি: প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী