অৰুণাচল প্ৰদেশ দেশৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ: উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণণ
চহকী জৈৱ বৈচিত্ৰ্য, বনাঞ্চল, নদীসমৃদ্ধ অৰুণাচল দেশৰ প্ৰথম ৰাজ্য য'ত কিৱি ফল উৎপাদন হয় ৷
Published : September 9, 2026 at 4:07 PM IST
ইটানগৰ : বুধবাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিধানসভাৰ বিশেষ অধিৱেশনত ভাৰতৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণণ উপস্থিত থকাে ৷ বিধানসভাৰ বিশেষ অধিৱেশনত উপস্থিতি থাকি নিজৰ ভাষণ প্ৰসংগত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাধাকৃষ্ণণে কয়,"অৰুণাচল প্ৰদেশ ভাৰতৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ ৷ সাংস্কৃতিকভাৱে চহকী অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু উন্নয়নৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা ৰাজ্য ৷ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত স্পৰ্শ কৰা সীমামূৰীয়া ৰাজ্যখনৰ উন্নয়ন দেশৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷"
উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয়, "ভিন্নতাৰ মাজত একতাৰ দেশত সংবিধানে সকলোকে সম-অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে ৷ সেয়ে আমি ৰাষ্ট্ৰ প্ৰথম মনোভাব লৈ আগবাঢ়িব লাগিব আৰু দেশ সেৱাৰ জৰিয়তে বিকশিত ভাৰত গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ ৷"
It was a memorable and inspiring experience to listen to the address of Hon’ble Vice President of India Shri C. P. Radhakrishnan Ji at the Special Session of the Arunachal Pradesh Legislative Assembly in Itanagar today.— Pema Khandu པདྨ་མཁའ་འགྲོ་། (@PemaKhanduBJP) September 9, 2026
The Vice President’s message was a powerful reminder that… pic.twitter.com/Ey54BsLtdd
এক্ট ইষ্ট পলিচিৰ প্ৰসংগৰে উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয়, "প্ৰয়াত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে উত্তৰ-পূব অঞ্চলৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰণালয় চমুকৈ DoNER গঠন কৰিছিল ৷ ইয়াৰ জৰিয়তে উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহে বিকাশ লাভ কৰিছে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উত্তৰ-পূবক অষ্টলক্ষ্মী বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷ সেয়ে বাজেটত ড’নাৰ মন্ত্ৰণালয়ক ৬,৮০০ কোটিতকৈ অধিক ধন আৱণ্টন দিয়া হৈছে ৷"
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "প্লাষ্টিকমুক্ত, সেউজীয়া অৰুণাচল প্ৰদেশে সদায়ে দেশক গৌৰৱান্বিত কৰি আহিছে ৷ ৰাজ্যখনত প্ৰায় ৭৯ শতাংশ বনাঞ্চল আছে আৰু দেশৰ পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ বাবে ই অতি প্ৰয়োজনীয় ৷ চহকী জৈৱ বৈচিত্ৰ্য, বনাঞ্চল, নদীসমৃদ্ধ অৰুণাচল দেশৰ প্ৰথম ৰাজ্য য'ত কিৱি ফল উৎপাদন হয় ৷ পূৰ্বৰ তুলনাত ৰাজ্যখনৰ জনমূৰি আয় দুগুণতকৈও অধিক বৃদ্ধি পাইছে ৷"
বিধায়কসকললৈ আহ্বান জনাই উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে লগতে কয়, "সকলো সদস্যই প্ৰশ্নোত্তৰকালত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে ৷ তেতিয়াহে সমাধানৰ পথ ওলাব ৷"
লগতে পঢ়ক:শ্বেত বিপ্লৱৰ স্থপতি ডঃ ভাৰ্গিছ কুৰিয়েনক স্মৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ