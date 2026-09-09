ETV Bharat / bharat

অৰুণাচল প্ৰদেশ দেশৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ: উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণণ

চহকী জৈৱ বৈচিত্ৰ্য, বনাঞ্চল, নদীসমৃদ্ধ অৰুণাচল দেশৰ প্ৰথম ৰাজ্য য'ত কিৱি ফল উৎপাদন হয় ৷

vice president c p radhakrishnan
উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণণ (CM Pema Khandu X)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 9, 2026 at 4:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ইটানগৰ : বুধবাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিধানসভাৰ বিশেষ অধিৱেশনত ভাৰতৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণণ উপস্থিত থকাে ৷ বিধানসভাৰ বিশেষ অধিৱেশনত উপস্থিতি থাকি নিজৰ ভাষণ প্ৰসংগত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাধাকৃষ্ণণে কয়,"অৰুণাচল প্ৰদেশ ভাৰতৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ ৷ সাংস্কৃতিকভাৱে চহকী অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু উন্নয়নৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা ৰাজ্য ৷ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত স্পৰ্শ কৰা সীমামূৰীয়া ৰাজ্যখনৰ উন্নয়ন দেশৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷"

উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয়, "ভিন্নতাৰ মাজত একতাৰ দেশত সংবিধানে সকলোকে সম-অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে ৷ সেয়ে আমি ৰাষ্ট্ৰ প্ৰথম মনোভাব লৈ আগবাঢ়িব লাগিব আৰু দেশ সেৱাৰ জৰিয়তে বিকশিত ভাৰত গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ ৷"

এক্ট ইষ্ট পলিচিৰ প্ৰসংগৰে উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয়, "প্ৰয়াত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে উত্তৰ-পূব অঞ্চলৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰণালয় চমুকৈ DoNER গঠন কৰিছিল ৷ ইয়াৰ জৰিয়তে উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহে বিকাশ লাভ কৰিছে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উত্তৰ-পূবক অষ্টলক্ষ্মী বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷ সেয়ে বাজেটত ড’নাৰ মন্ত্ৰণালয়ক ৬,৮০০ কোটিতকৈ অধিক ধন আৱণ্টন দিয়া হৈছে ৷"

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "প্লাষ্টিকমুক্ত, সেউজীয়া অৰুণাচল প্ৰদেশে সদায়ে দেশক গৌৰৱান্বিত কৰি আহিছে ৷ ৰাজ্যখনত প্ৰায় ৭৯ শতাংশ বনাঞ্চল আছে আৰু দেশৰ পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ বাবে ই অতি প্ৰয়োজনীয় ৷ চহকী জৈৱ বৈচিত্ৰ্য, বনাঞ্চল, নদীসমৃদ্ধ অৰুণাচল দেশৰ প্ৰথম ৰাজ্য য'ত কিৱি ফল উৎপাদন হয় ৷ পূৰ্বৰ তুলনাত ৰাজ্যখনৰ জনমূৰি আয় দুগুণতকৈও অধিক বৃদ্ধি পাইছে ৷"

বিধায়কসকললৈ আহ্বান জনাই উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে লগতে কয়, "সকলো সদস্যই প্ৰশ্নোত্তৰকালত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে ৷ তেতিয়াহে সমাধানৰ পথ ওলাব ৷"

লগতে পঢ়ক:শ্বেত বিপ্লৱৰ স্থপতি ডঃ ভাৰ্গিছ কুৰিয়েনক স্মৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

ভাৰতৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি
অৰুণাচল প্ৰদেশ
চি পি ৰাধাকৃষ্ণণ
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
VICE PRESIDENT C P RADHAKRISHNAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.