নদীবান্ধবিৰোধী প্ৰতিবাদত উত্তাল অৰুণাচল : পাছিঘাটত জ্বলিল এন এইচ পি চিৰ কাৰ্যালয়, আৰক্ষীৰ বাহন

নদীবান্ধবিৰোধী প্ৰতিবাদত উত্তাল অৰুণাচল : পাছিঘাটত জ্বলিল এন এইচ পি চিৰ কাৰ্যালয়, আৰক্ষীৰ বাহন
চিয়াং আপাৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প স্থাপনৰ বিৰোধিতা । থানাৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি জ্বলাই দিলে আৰক্ষীৰ বাহন । আৰক্ষীলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীৰ ।
Published : October 24, 2026 at 10:54 AM IST
জোনাই : নদীবান্ধবিৰোধী প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ । আনহাতে, এই প্ৰতিবাদে হিংসাত্মক ৰূপ লৈছে । চিয়াং আপাৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে স্থানীয় লোক তথা দল-সংগঠনে ।
এই প্ৰতিবাদৰ সময়তে ৰাণাঘাটত আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হয় । একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আৰক্ষীলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰাৰ লগতে কেইবাখনো আৰক্ষীৰ বাহনত অগ্নিসংযোগ কৰে । আনকি থানাৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিও প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কেবাখনো বাহন জ্বলাই দিয়ে ।
ফলত পাছিঘাটৰ ৰাণাঘাটত উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইছে । ইফালে প্ৰতিবাদকাৰীক দমন কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে কন্দুৱা গেছ ব্যৱহাৰ কৰে । আপাৰ চিয়াং বহুমুখী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদৰ অব্যাহত থকাৰ মাজতে পাছিঘাটৰ ৰাণাঘাট চেক পোষ্টত উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় । আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰী যুৱকক ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ একাধিক ৰাউণ্ড কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
নদীবান্ধৰ বিৰোধিতাৰে শুকুৰবাৰে আহ্বান জনোৱা ১২ ঘণ্টীয়া বন্ধৰ মাজতে অঞ্চলটোত এই উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । অৱশ্যে এতিয়ালৈকে কোনোলোক হতাহত হোৱা বা সা-সম্পত্তিৰ ক্ষতি আৰু আৰক্ষীৰ ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে সঠিক তথ্য লাভ কৰা হোৱা নাই ।
প্ৰতিবাদকাৰীয়ে পাছিঘাটস্থিত এনএইচপিচিৰ (NHPC) কাৰ্যালয়ৰ লগতে আৰক্ষীৰ কেইবাখনো বাহনত অগ্নিসংযোগ কৰে । আপাৰ চিয়াং বহুমুখী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰোধিতাত পাছিঘাট চহৰত চলি থকা প্ৰতিবাদে নিশালৈ অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতিৰ ৰূপ লয় । অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি কিছু শান্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও বৰ্তমানো চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰি আছে ।
উল্লেখ্য যে আপাৰ চিয়াং বহুমুখী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰোধিতাৰে শুকুৰবাৰে কেইবাটাও দল-সংগঠনে অৰুণাচলৰ তিনিখন জিলা বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল ৷ এই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই অৰুণাচলৰ চিয়াং, আপাৰ চিয়াং আৰু পূব চিয়াং জিলাত ১২ ঘণ্টীয়া বন্ধৰ প্ৰতিবাদে নিশালৈ পাছিঘাট চহৰত অগ্নিগৰ্ভা হৈ পৰে ।
উত্তেজনা ইমানেই বৃদ্ধি পায় যে নিশালৈ পাছিঘাটস্থিত ১১ হাজাৰ মেগাৱাট SUMPৰ এনএইচপিচিৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰতিবাদকাৰীয়ে অগ্নিসংযোগ কৰাৰ লগতে ভাঙি চূড়মাৰ কৰে । বৰ্তমানো এনএইচপিচিৰ কাৰ্যালয় উমি উমি জ্বলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে । অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দলে অগ্নিনিৰ্বাপণ কাৰ্য অব্যাহত ৰাখিছে ।
আনহাতে, প্ৰতিবাদকাৰীসকলে পাছিঘাটৰ ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ৰাণাঘাটত চেক পোষ্টৰ সমীপত আৰক্ষীৰ কেইবাখনো বাহনত আৰু বেৰিকেড জ্বলাই দিয়াৰ উপৰি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে আৰক্ষী অৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীলৈ শিলগুটি নিক্ষেপৰ ফলত বহুকেইজন আৰক্ষী তথা অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ জোৱান আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
ইফালে প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ মাজত উত্তেজনা বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত অৱশেষত আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰী যুৱকক ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ একাধিক ৰাউণ্ড কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰিবলৈ বাধ্য হয় । বৰ্তমানো পাছিঘাট চহৰত উত্তেজনাময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে । এই ঘটনাৰ ফলত কিমান আঘাতপ্ৰাপ্ত, সা-সম্পত্তিৰ ক্ষয়-ক্ষতি হৈছে সেই সন্দৰ্ভত পাছিঘাটৰ স্থানীয় লোক বা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰদানৰ পৰা বিৰত থাকে ।
কিয় এই প্ৰতিবাদ
উল্লেখ্য যে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মূল উৎস তথা খৰস্ৰোতা চিয়াঙক ভেটা দি ভাৰত চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰিব ১১০০ হাজাৰ মেগাৱাট শক্তিসম্পন্ন জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প । চিয়াঙৰ বক্ষত নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া ভাৰতৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটোৱে অশনি সংকট নমাই আনিছে অসম আৰু অৰুণাচলৰ জনতাৰ বাবে । চিয়াঙৰ জলবোমাসদৃশ বৃহৎ নদীবান্ধটো বলপূৰ্বকভাৱে নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ।
আপাৰ চিয়াং বহুমুখী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ নামেৰে চিয়াঙৰ তিনিটাকৈ স্থানত নিৰ্মাণ হ'ব এই বৃহৎ নদীবান্ধ । বিশেষকৈ আপাৰ চিয়াঙৰ পাৰং, গেৰু আৰু কমকাৰত বৃহৎ নদীবান্ধ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
মূলতঃ চীনৰ য়াৰলুং চাংপোত চীনে নিৰ্মাণ কৰা ৬০ হাজাৰ মেগাৱাট ক্ষমতাসম্পন্ন জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পক প্ৰতিহত কৰাৰ কথা দোহাই দি ভাৰত চৰকাৰে চিয়াঙৰ বক্ষত বৃহৎ নদীবান্ধ নিৰ্মাণৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । চীনৰ এই বৃহৎ জলবোমাক প্রতিহত কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা বৃহৎ নদীবান্ধে ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব বুলি আশংকা কৰা হৈছে । যাৰ বাবে দিনচেৰেক পূৰ্বে আপাৰ চিয়াঙত স্থানীয় ৰাইজে ব্যাপক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ।
উত্তেজিত জনতাই অৰুণাচলৰ মন্ত্ৰী উজিং টাচিঙক পহুখেদা দিছিল । এই পৰিস্থিতিৰ পাছত এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নদীবান্ধ স্থাপন কৰিবলৈ লোৱা স্থানত অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়েন কৰিবলগীয়া হৈছে । শেহতীয়াকৈ বৃহৎ নদীবান্ধ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সা-সৰঞ্জামসমূহ আপাৰ চিয়াঙলৈ সৰবৰাহ কৰি অনা হৈছে । ইফালে চিয়াঙৰ বক্ষত বৃহৎ নদীবান্ধ হ'লে য়িংকং নগৰত প্ৰায় ১৫০ মিটাৰ উচ্চতালৈ পানী সোমাই মহাপ্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰিব বুলি দাবী কৰা হৈছে ।
কেৱল সেয়াই নহয়, চিয়াঙৰ জলবোমাসদৃশ নদীবান্ধে অঞ্চলটোৰ বৃহৎ সা-সম্পত্তি ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰাৰ লগতে বৃহৎ অঞ্চলটোক নিশ্চিহ্ন কৰাৰ আশংকা আছে । কিন্তু আটাইতকৈ ভয়ংকৰ কথাটো হ'ল, এই নদীবান্ধে অৰুণাচলতকৈ বেছি ক্ষতি কৰিব অসমৰ নামনি অংশ । বিশেষকৈ নামনি অংশত অৱস্থিত ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, ধেমাজি, মাজুলী আৰু যোৰহাটক প্ৰভাৱান্বিত কৰিব চিয়াঙৰ বৃহৎ নদীবান্ধে ।
চিয়াঙৰ বক্ষত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটোৰ বাবে চিয়াঙৰ প্ৰায় ২৩ লাখৰো অধিক গছ কটাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । ইফালে নদীবান্ধটো নিৰ্মাণৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজৰ কোনোধৰণৰ মতামত গ্ৰহণ কৰা নাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে । জনমত গ্ৰহণ নকৰাকৈ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা এই প্ৰকল্পটোৰ বিৰুদ্ধে অধিক ক্ষোভিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ ।