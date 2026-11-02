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অসম-অৰুণাচল সীমা সমস্যা সমাধানৰ বাবে ৰয়িঙত বৈঠক

অৰুণাচলৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ অধ্যক্ষ অ'জিং টাছিং আৰু অসমৰ অধ্যক্ষ তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ সহ-সভাপতিত্বত বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হয় ।

Assam Arunachal border talks
অসম-অৰুণাচল সীমা সমস্যা সমাধানৰ বাবে বৈঠক (X@AtulBora)
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By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 2, 2026 at 8:15 PM IST

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ইটানগৰ : অসম-অৰুণাচলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া আন্তঃৰাজ্যিক সীমা সমস্যা সন্দৰ্ভত দুয়োখন চৰকাৰৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ মাজত সোমবাৰে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । ইটানগৰত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামনি দিবাং উপত্যকা জিলা আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাজত হোৱা বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি আলোচনা কৰা হয় ।

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ অধ্যক্ষ অ'জিং টাছিং আৰু অসমৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ অধ্যক্ষ তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ সহ-সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত বৈঠকখন অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামনি দিবাং উপত্যকা জিলাৰ ৰয়িঙত অনুষ্ঠিত হয় ।

টাছিং আৰু অতুল বৰা হৈছে নিজ নিজ ৰাজ্যৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ মন্ত্ৰী । এই বৈঠকত কেইবাজনো বিষয়াৰ লগতে অন্যান্য মন্ত্ৰীসকলো উপস্থিত থাকে ।

এই বৈঠক সন্দৰ্ভত এটা X পোষ্টত অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কয়, "অসম–অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আজি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰয়িঙত অনুষ্ঠিত হয় । এই বৈঠকত অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলা আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামনি দিবাং উপত্যকা জিলা সম্পৰ্কীয় দীৰ্ঘদিনীয়া আন্তঃৰাজ্যিক সীমা সমস্যা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় ।"

পোষ্টটোত তেওঁ লগতে লিখিছে, "মাননীয় মন্ত্ৰী তথা আঞ্চলিক সমিতিৰ উপাধ্যক্ষ ৰামেশ্বৰ তেলীৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মাননীয় মন্ত্ৰী তথা আঞ্চলিক সমিতিৰ অধ্যক্ষ অ'জিং তাছিঙৰ সৈতে আলোচনা, পাৰস্পৰিক বুজাবুজি আৰু সহযোগিতাৰ জৰিয়তে সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আৰু পাৰস্পৰিকভাৱে গ্ৰহণযোগ্য সমাধান বিচাৰি উলিওৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা এক গঠনমূলক আলোচনা হয় ।"

তেওঁ লগতে লিখিছে, "মাননীয় অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডু ডাঙৰীয়াৰ আন্তৰিক সহযোগিতা আৰু দায়বদ্ধতাৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ গতিশীল নেতৃত্বত সীমা সমস্যা সমাধানৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিবাচকভাৱে আগবাঢ়িছে ।"

উল্লেখ্য যে অসমৰ প্ৰতিনিধি দলটোত আছিল শদিয়াৰ বিধায়ক বলিন চেতিয়া, তিনিচুকীয়া জিলা আয়ুক্ত সুমিত সত্তাৱান, জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক আঞ্চল চৌহান, সীমা সুৰক্ষা আৰু উন্নয়ন বিভাগৰ পৰামৰ্শদাতা দশৰথ ডেকাৰ লগতে বিভিন্ন বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া আৰু প্ৰতিনিধিবৰ্গ ।

আনহাতে, বৈঠকত দুয়োপক্ষই আলোচনা আৰু সহমতৰ জৰিয়তে সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আৰু পাৰস্পৰিকভাৱে গ্ৰহণযোগ্য সমাধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰ দৃঢ় কৰে বুলি চৰকাৰী সূত্ৰত প্ৰকাশ ।

ইফালে এটা X পোষ্টত টাছিঙে কয় যে এই আলোচনাত দুয়োখন ৰাজ্যৰ কাষৰীয়া অঞ্চলত বাস কৰা সম্প্ৰদায়সমূহৰ বৈধ অধিকাৰ, স্বাৰ্থ আৰু আকাংক্ষাসমূহ সুৰক্ষিত কৰাৰ লগতে সীমা সম্পৰ্কীয় বাকী থকা বিবাদসমূহ মোকাবিলা কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ।

আলোচনাত দীৰ্ঘদিনীয়া সীমা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত গঠনমূলক সংযোগ, পাৰস্পৰিক বুজাবুজি আৰু ঐকমত্যৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হয় । লগতে দুয়োপক্ষৰ জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থ যাতে যথাযথভাৱে সুৰক্ষিত হোৱাটো নিশ্চিত কৰা হয় সেই বিষয়েও আলোচনা কৰা হয় বুলি তেওঁ কয় ।

টাছিঙে কয় যে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু অসমৰ মাজত গভীৰভাৱে শিপাই থকা ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক সম্পৰ্ক আছে । আনহাতে, সীমান্ত সন্দৰ্ভত থকা মতানৈক্যই চুবুৰীয়া ৰাজ্য দুখনৰ বন্ধুত্ব আৰু সহযোগিতাৰ যি দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্ক তাক প্ৰভাৱিত কৰিব নালাগে বুলিও দুয়োপক্ষই গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

ৰাজ্য দুখনৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সীমাবিবাদ সমাধানৰ প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে আঞ্চলিক সমিতিৰ জৰিয়তে প্ৰতিষ্ঠানিক পৰ্যায়ৰ এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছে ।

উল্লেখ্য যে ২০২২ চনৰ ১৫ জুলাইত অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্বাক্ষৰ কৰা নামচাই ঘোষণা-পত্ৰৰ লক্ষ্য আছিল বিবাদিত সীমান্ত গাঁৱৰ সংখ্যা ১২৩ খনৰ পৰা ৮৬ খনলৈ হ্ৰাস কৰাৰ লগতে যৌথ পৰীক্ষণ আৰু সমাধানৰ বাবে আঞ্চলিক সমিতি গঠন কৰা ।

এই ঘোষণা-পত্ৰই দুয়োখন ৰাজ্যৰ মাজত সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ নিষ্পত্তিৰ বাবে স্থায়ী আলোচনা, পাৰস্পৰিক বুজাবুজি আৰু সহমতভিত্তিক আলোচনাৰ বাবে এক প্ৰতিষ্ঠানিক গাঁথনি প্ৰদান কৰি অসম-অৰুণাচল সীমাবিবাদ সমাধানৰ দিশত এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিচাপে চিহ্নিত কৰিছিল ।

উল্লেখ্য যে অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৮০৪.১ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ সীমান্ত আছে আৰু ইয়াৰে কিছু অংশ বিতৰ্কিত ।

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ অভিযোগ যে উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ পুনৰ্গঠনৰ সময়ত পৰম্পৰাগতভাৱে পাহাৰীয়া জনজাতি প্ৰধান আৰু সম্প্ৰদায়ৰ হৈ থকা ভৈয়ামৰ কেইবাটাও বনাঞ্চল একপক্ষীয়ভাৱে অসমলৈ হস্তান্তৰ কৰা হৈছিল ।

১৯৮৭ চনত অৰুণাচল প্ৰদেশে ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা লাভ কৰাৰ পিছত এখন ত্ৰিপাক্ষিক সমিতি গঠন কৰা হয় । ইয়াত অসমৰ পৰা অৰুণাচললৈ কিছু ভূখণ্ড হস্তান্তৰ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হয় । অসমে এই পৰামৰ্শক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল আৰু বিষয়টো উচ্চতম ন্যায়ালয়ত বিচাৰাধীন হৈ আছে ।

ইয়াৰ মাজতে উত্তৰ-পূবৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য দুখনে এতিয়া আদালতৰ বাহিৰত বিষয়টো নিষ্পত্তি কৰাৰ চেষ্টা চলাই আছে ।

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