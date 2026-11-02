অসম-অৰুণাচল সীমা সমস্যা সমাধানৰ বাবে ৰয়িঙত বৈঠক

অসম-অৰুণাচল সীমা সমস্যা সমাধানৰ বাবে ৰয়িঙত বৈঠক
অৰুণাচলৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ অধ্যক্ষ অ'জিং টাছিং আৰু অসমৰ অধ্যক্ষ তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ সহ-সভাপতিত্বত বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হয় ।
Published : November 2, 2026 at 8:15 PM IST
ইটানগৰ : অসম-অৰুণাচলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া আন্তঃৰাজ্যিক সীমা সমস্যা সন্দৰ্ভত দুয়োখন চৰকাৰৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ মাজত সোমবাৰে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । ইটানগৰত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামনি দিবাং উপত্যকা জিলা আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাজত হোৱা বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি আলোচনা কৰা হয় ।
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ অধ্যক্ষ অ'জিং টাছিং আৰু অসমৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ অধ্যক্ষ তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ সহ-সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত বৈঠকখন অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামনি দিবাং উপত্যকা জিলাৰ ৰয়িঙত অনুষ্ঠিত হয় ।
A crucial meeting of the Assam–Arunachal Pradesh Regional Committee was held today at Roing, Arunachal Pradesh, to deliberate on the long-standing inter-state boundary issues concerning Assam’s Tinsukia district and Arunachal Pradesh’s Lower Dibang Valley district. Alongside Hon’ble Minister & Regional Committee Vice Chairman Shri @Rameswar_Teli, I joined Hon’ble Arunachal Pradesh Minister and Chairman of the Regional Committee, Shri Ojing Tasing, in constructive discussions focused on finding amicable and mutually acceptable solutions through dialogue, mutual understanding and cooperation. Under the dynamic leadership of Hon’ble Chief Minister Dr. @himantabiswa, the process of resolving the boundary issues has been progressing positively, with the sincere cooperation and commitment of Hon’ble Arunachal Pradesh Chief Minister Shri @PemaKhanduBJP. The Assam delegation included Hon’ble MLA of Sadiya, Shri Bolin Chetia; District Commissioner, Tinsukia, Shri Sumit Sattawan; Senior Superintendent of Police, Shri Anchal Chouhan; Consultant, Border Protection & Development Department, Shri Dasarath Deka; along with senior officials and representatives of various departments. The Arunachal Pradesh delegation included Hon’ble MLA of Roing, Shri @Mutchu4; Hon’ble MLA of Dambuk, Shri Puinnyo Apum; Deputy Commissioner, Lower Dibang Valley, Shri F Brahma; Superintendent of Police, Shri Ringu Ngupok; along with senior administrative officials and representatives of the concerned departments. We remain committed to resolving these issues through mutual trust, goodwill and sustained dialogue, ensuring lasting peace, security and harmony in the border areas while further strengthening the cordial relations between Assam and Arunachal Pradesh.— Atul Bora (@ATULBORA2) November 2, 2026
টাছিং আৰু অতুল বৰা হৈছে নিজ নিজ ৰাজ্যৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ মন্ত্ৰী । এই বৈঠকত কেইবাজনো বিষয়াৰ লগতে অন্যান্য মন্ত্ৰীসকলো উপস্থিত থাকে ।
এই বৈঠক সন্দৰ্ভত এটা X পোষ্টত অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কয়, "অসম–অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আজি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰয়িঙত অনুষ্ঠিত হয় । এই বৈঠকত অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলা আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামনি দিবাং উপত্যকা জিলা সম্পৰ্কীয় দীৰ্ঘদিনীয়া আন্তঃৰাজ্যিক সীমা সমস্যা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় ।"
পোষ্টটোত তেওঁ লগতে লিখিছে, "মাননীয় মন্ত্ৰী তথা আঞ্চলিক সমিতিৰ উপাধ্যক্ষ ৰামেশ্বৰ তেলীৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মাননীয় মন্ত্ৰী তথা আঞ্চলিক সমিতিৰ অধ্যক্ষ অ'জিং তাছিঙৰ সৈতে আলোচনা, পাৰস্পৰিক বুজাবুজি আৰু সহযোগিতাৰ জৰিয়তে সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আৰু পাৰস্পৰিকভাৱে গ্ৰহণযোগ্য সমাধান বিচাৰি উলিওৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা এক গঠনমূলক আলোচনা হয় ।"
তেওঁ লগতে লিখিছে, "মাননীয় অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডু ডাঙৰীয়াৰ আন্তৰিক সহযোগিতা আৰু দায়বদ্ধতাৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ গতিশীল নেতৃত্বত সীমা সমস্যা সমাধানৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিবাচকভাৱে আগবাঢ়িছে ।"
উল্লেখ্য যে অসমৰ প্ৰতিনিধি দলটোত আছিল শদিয়াৰ বিধায়ক বলিন চেতিয়া, তিনিচুকীয়া জিলা আয়ুক্ত সুমিত সত্তাৱান, জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক আঞ্চল চৌহান, সীমা সুৰক্ষা আৰু উন্নয়ন বিভাগৰ পৰামৰ্শদাতা দশৰথ ডেকাৰ লগতে বিভিন্ন বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া আৰু প্ৰতিনিধিবৰ্গ ।
🎥 | My interaction with journalists at Roing, Arunachal Pradesh today https://t.co/YLCq7l3vCf— Atul Bora (@ATULBORA2) November 2, 2026
আনহাতে, বৈঠকত দুয়োপক্ষই আলোচনা আৰু সহমতৰ জৰিয়তে সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আৰু পাৰস্পৰিকভাৱে গ্ৰহণযোগ্য সমাধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰ দৃঢ় কৰে বুলি চৰকাৰী সূত্ৰত প্ৰকাশ ।
ইফালে এটা X পোষ্টত টাছিঙে কয় যে এই আলোচনাত দুয়োখন ৰাজ্যৰ কাষৰীয়া অঞ্চলত বাস কৰা সম্প্ৰদায়সমূহৰ বৈধ অধিকাৰ, স্বাৰ্থ আৰু আকাংক্ষাসমূহ সুৰক্ষিত কৰাৰ লগতে সীমা সম্পৰ্কীয় বাকী থকা বিবাদসমূহ মোকাবিলা কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ।
আলোচনাত দীৰ্ঘদিনীয়া সীমা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত গঠনমূলক সংযোগ, পাৰস্পৰিক বুজাবুজি আৰু ঐকমত্যৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হয় । লগতে দুয়োপক্ষৰ জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থ যাতে যথাযথভাৱে সুৰক্ষিত হোৱাটো নিশ্চিত কৰা হয় সেই বিষয়েও আলোচনা কৰা হয় বুলি তেওঁ কয় ।
টাছিঙে কয় যে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু অসমৰ মাজত গভীৰভাৱে শিপাই থকা ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক সম্পৰ্ক আছে । আনহাতে, সীমান্ত সন্দৰ্ভত থকা মতানৈক্যই চুবুৰীয়া ৰাজ্য দুখনৰ বন্ধুত্ব আৰু সহযোগিতাৰ যি দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্ক তাক প্ৰভাৱিত কৰিব নালাগে বুলিও দুয়োপক্ষই গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
ৰাজ্য দুখনৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সীমাবিবাদ সমাধানৰ প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে আঞ্চলিক সমিতিৰ জৰিয়তে প্ৰতিষ্ঠানিক পৰ্যায়ৰ এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছে ।
Co-chaired the Regional Committee Meeting between Arunachal Pradesh and Assam alongside my esteemed Assam counterpart, Hon’ble Minister and Chairman of the Tinsukia Regional Committee, Sreeman @ATULBORA2 Dangoria, at the DC Conference Hall, Roing, to deliberate upon and work towards an amicable resolution of the longstanding inter-state boundary issues between Lower Dibang Valley and Tinsukia districts. Joined in by Hon’ble Minister Assam, Shri @Rameswar_Teli Ji; HMLAs Shri @Mutchu4 Ji and Shri Puinnyo Apum Ji; HMLA Sadiya, Shri Bolin Chetia Ji; Deputy Commissioners of Lower Dibang Valley and Tinsukia; Forest Officials from both States; Administrative Officers; Officials and members of the Regional Committees. Our deliberations reflected a shared resolve to address longstanding differences through constructive dialogue, mutual understanding and consensus, while ensuring that the legitimate rights, interests and aspirations of communities on both sides remain duly protected. Arunachal Pradesh and Assam share far more than geographical boundaries. Our relationship is anchored in history, cultural affinity, mutual respect and bond of brotherhood. It is our collective responsibility to preserve and strengthen these ties while pursuing a fair, equitable and mutually acceptable resolution. We remain steadfast in our commitment to fostering goodwill, safeguarding the interests of both States and ensuring that boundary differences never overshadow the spirit of friendship and cooperation that has long defined our relationship. May our shared borders continue to be bridges of friendship, understanding and prosperity, rather than lines of division. @ArunachalCMO @CMOfficeAssam @MyGovArunachal @AmitShahOffice— Ojing Tasing (@OjingBJP) November 2, 2026
উল্লেখ্য যে ২০২২ চনৰ ১৫ জুলাইত অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্বাক্ষৰ কৰা নামচাই ঘোষণা-পত্ৰৰ লক্ষ্য আছিল বিবাদিত সীমান্ত গাঁৱৰ সংখ্যা ১২৩ খনৰ পৰা ৮৬ খনলৈ হ্ৰাস কৰাৰ লগতে যৌথ পৰীক্ষণ আৰু সমাধানৰ বাবে আঞ্চলিক সমিতি গঠন কৰা ।
এই ঘোষণা-পত্ৰই দুয়োখন ৰাজ্যৰ মাজত সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ নিষ্পত্তিৰ বাবে স্থায়ী আলোচনা, পাৰস্পৰিক বুজাবুজি আৰু সহমতভিত্তিক আলোচনাৰ বাবে এক প্ৰতিষ্ঠানিক গাঁথনি প্ৰদান কৰি অসম-অৰুণাচল সীমাবিবাদ সমাধানৰ দিশত এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিচাপে চিহ্নিত কৰিছিল ।
উল্লেখ্য যে অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৮০৪.১ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ সীমান্ত আছে আৰু ইয়াৰে কিছু অংশ বিতৰ্কিত ।
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ অভিযোগ যে উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ পুনৰ্গঠনৰ সময়ত পৰম্পৰাগতভাৱে পাহাৰীয়া জনজাতি প্ৰধান আৰু সম্প্ৰদায়ৰ হৈ থকা ভৈয়ামৰ কেইবাটাও বনাঞ্চল একপক্ষীয়ভাৱে অসমলৈ হস্তান্তৰ কৰা হৈছিল ।
১৯৮৭ চনত অৰুণাচল প্ৰদেশে ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা লাভ কৰাৰ পিছত এখন ত্ৰিপাক্ষিক সমিতি গঠন কৰা হয় । ইয়াত অসমৰ পৰা অৰুণাচললৈ কিছু ভূখণ্ড হস্তান্তৰ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হয় । অসমে এই পৰামৰ্শক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল আৰু বিষয়টো উচ্চতম ন্যায়ালয়ত বিচাৰাধীন হৈ আছে ।
ইয়াৰ মাজতে উত্তৰ-পূবৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য দুখনে এতিয়া আদালতৰ বাহিৰত বিষয়টো নিষ্পত্তি কৰাৰ চেষ্টা চলাই আছে ।