বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণত পাৰদৰ্শিতাৰ স্বীকৃতি : পাছিঘাটক শ্ৰেষ্ঠ বন সংমণ্ডলৰ সন্মান প্ৰদান
২ৰ পৰা ৮ অক্টোবৰলৈ পালন কৰা বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহৰ মূল বিষয়বস্তু আছিল ‘বাসস্থানৰ সংযোগ, বন্যপ্ৰাণীৰ সমৃদ্ধি’ ।
Published : October 10, 2026 at 2:03 PM IST
তেজপুৰ : বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ, জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগিতাৰে সংৰক্ষণমূলক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত দেখুওৱা পাৰদৰ্শিতাৰ বাবে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাছিঘাট বন সংমণ্ডলে ৰাজ্যখনৰ শ্ৰেষ্ঠ বন সংমণ্ডলৰ সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ৭২ সংখ্যক ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহৰ শুকুৰবাৰে সামৰণি অনুষ্ঠানত এই স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয় ।
যোৱা ২ অক্টোবৰৰ পৰা ৮ অক্টোবৰলৈ পালন কৰা বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহৰ সামৰণি অনুষ্ঠান শুকুৰবাৰে ইটানগৰৰ ৰাজ্যিক ভোজগৃহত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল । এইবাৰৰ বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহৰ মূল বিষয়বস্তু আছিল ‘বাসস্থানৰ সংযোগ, বন্যপ্ৰাণীৰ সমৃদ্ধি’ ।
72nd State-Level #WildlifeWeek concluded at Itanagar, graced by HM Sh. Wangki Lowang & Advisor Sh. Wanglin Lowangdong. Highlights: Pasighat adjudged Best Division, release of 'Orchids of Namdapha NP' book, and 13 frontline personnel conferred Commendation Certificates. 🌿 https://t.co/zQhhcTUemM— Dept. of Environment, Forest & Climate Change, AP (@ArunForests) October 10, 2026
অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰৰ পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন বিভাগে আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত ৰাজ্যখনৰ পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৱাংকি লোৱাঙে মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে । উপদেষ্টা ৱাংলিন লোৱাংডং সন্মানীয় অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ।
অনুষ্ঠানত প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষক তথা বন বাহিনীৰ মুৰব্বী সন্তোষ কুমাৰ, ভাৰতীয় বন সেৱাৰ বিষয়া দেবেন্দ্ৰ দালাই আৰু বন্যপ্ৰাণী তথা জৈৱ বৈচিত্ৰ্য বিভাগৰ অতিৰিক্ত প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষক তথা মুখ্য বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষক ছেমুৱেল চাংকিজাও উপস্থিত থাকে ।
পাছিঘাট বন সংমণ্ডলে বিভিন্ন বনাঞ্চলত সংৰক্ষণমূলক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ, স্থানীয় ৰাইজক জড়িত কৰা আৰু ক্ষেত্ৰভিত্তিক পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ বাবে এই সন্মান লাভ কৰে । বিশেষকৈ চিকাৰৰ বাবে ব্যৱহৃত বন্দুক ‘‘এয়াৰ গান ছাৰেণ্ডাৰ কৰাৰ অভিযান’’ (Air Gun Surrender Abhiyan) পুনৰ সক্ৰিয় কৰি তোলাত সংমণ্ডলটোৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে ।
উল্লেখ্য যে, ২০২১ চনত পাছিঘাটৰ পৰাই এই বন্দুক জমা দিয়া অভিযানৰ আৰম্ভণি হৈছিল । এইবাৰৰ বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহতো কেইবাজনো লোকে স্ব-ইচ্ছাই চিকাৰত ব্যৱহৃত অস্ত্ৰ জমা দিয়ে । আনহাতে, বাসস্থানৰ নিৰীক্ষণ আৰু তৃণমূল পৰ্যায়ত বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে খেল্লং বন সংমণ্ডল আৰু কামলাং ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষণ ক্ষেত্ৰক বিশেষ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয় ।
এই অনুষ্ঠানত ভাষণ দি মন্ত্ৰী ৱাংকি লোৱাঙে ৰাজ্যখনৰ বন্যপ্ৰাণীৰ বাসস্থান আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ চলাচলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পথসমূহ সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ বাবে বন বিভাগৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰী আৰু স্থানীয় ৰাইজক একেলগে কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । মানুহ আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা সংঘাত হ্ৰাস কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰতো তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
উপদেষ্টা ৱাংলিন লোৱাংডঙে বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ কামত নিয়োজিত বন বিভাগৰ সন্মুখ শাৰীৰ কৰ্মীসকলৰ নিষ্ঠা আৰু ত্যাগৰ প্ৰশংসা কৰে । লগতে প্ৰকৃতিৰ সৈতে সহাৱস্থানৰ ক্ষেত্ৰত জনজাতীয় সমাজৰ পৰম্পৰাগত মূল্যবোধৰ কথাও উল্লেখ কৰে ।
বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অৱদান আগবঢ়োৱা ১৩গৰাকী বন বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰীক বিভাগীয় প্ৰশংসা পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় । সন্মান লাভ কৰাসকলৰ ভিতৰত ইটানগৰৰ জৈৱ উদ্যানৰ ডঃ ছোৰাং তাডাপ, পাক্কে ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষণ ক্ষেত্ৰৰ তাৰহ নাজুক, পাছিঘাট বন সংমণ্ডলৰ জুম্বিন দিনি আৰু দেওমালি বন সংমণ্ডলৰ দিৱাং লোৱাং অন্যতম ।
ছিংচুং বুগুন গাঁও সামূহিক সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ সুৰক্ষা দলৰ সদস্যসকলকো স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয় । ইয়াৰ উপৰি, সন্মুখশাৰীৰ কৰ্মীসকলৰ কাম-কাজ অধিক শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যে বন্যপ্ৰাণী ন্যাসৰ সহযোগত তেওঁলোকৰ মাজত বিশেষ বন্যপ্ৰাণী ক্ষেত্ৰ-সঁজুলি বিতৰণ কৰা হয় ।