অৰুণাচলৰ ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডত জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ ৪, ২০টা ঘৰ ভস্মীভূত

অৰুণাচলৰ ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডত জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ ৪, ২০টা ঘৰ ভস্মীভূত
কিৰেণ ৰিজিজুৱে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰি শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে শীঘ্ৰে সাহায্য ব্যৱস্থাৰ আহ্বান জনায় ।
By ANI
Published : November 12, 2026 at 4:24 PM IST
কুৰুং কুমে (অৰুণাচল প্ৰদেশ) : অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কুৰুং কুমেই জিলাত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড । জিলাখনৰ পাৰ্চী পাৰ্লোত বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰ ভাগত সংঘটিত এই ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত কমেও চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু হয় । আনহাতে, ২০টা ঘৰ ভস্মীভূত হৈ সম্পূৰ্ণ ছাইত পৰিণত হয় ।
২১নং কলীয়াৰাং (সংৰক্ষিত) বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি বিধায়ক পানি টৰামে এই শোকাৱহ ঘটনাটো নিশ্চিত কৰিছে । আনহাতে, কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰি শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে শীঘ্ৰে সাহায্য ব্যৱস্থাৰ আহ্বান জনায় ।
The devastating fire in Parsi-Parlo Circle of Kurung Kumey district is heartbreaking. My thoughts are with every family affected by this tragedy, many of whom have lost their homes & are facing immense hardship. My deepest condolences to the families who have lost their loved ones. Praying for the safe return of those missing and strength for everyone affected. I commend all those working tirelessly on the ground, including the local administration, emergency services, volunteers & residents. Ensuring timely relief & support for every affected family must remain the top priority.— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) November 12, 2026
এটা X পোষ্টত কিৰেণ ৰিজিজুৱে কয়, "কুৰুং কুমে জিলাৰ পাৰ্চী-পাৰলো ৰাজহচক্ৰত সংঘটিত ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা অতি হৃদয়বিদাৰক । মই এই ট্ৰেজেডীৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ মোৰ সমবেদনা জনাইছোঁ, যিসকলৰ বহুতেই নিজৰ ঘৰ হেৰুৱাইছে আৰু অপৰিসীম কষ্টৰ সন্মুখীন হৈছে ।"
শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰি ৰিজিজুৱে নিৰুদ্দেশ হোৱা ব্যক্তিসকলক সুৰক্ষিতভাৱে ঘূৰি অহাৰ বাবেও প্ৰাৰ্থনা জনায় । তেওঁ লগতে স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু জৰুৰীকালীন সেৱাই ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহক সময়মতে সাহায্য আৰু সহায় আগবঢ়োৱাৰ বাবে দেখুওৱা সাহস আৰু তৎপৰতাৰ বাবেও প্ৰশংসা কৰে ।
তেওঁ কয়, "নিজৰ আপোনজনক হেৰুওৱা পৰিয়ালসমূহলৈ মোৰ গভীৰ সমবেদনা । নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকসকলৰ নিৰাপদে ঘূৰি অহাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত সকলোকে ভগৱানে শক্তি প্ৰদান কৰক ।"
তেওঁ লগতে কয়, "মই স্থানীয় প্ৰশাসন, জৰুৰীকালীন সেৱা, স্বেচ্ছাসেৱক আৰু স্থানীয় বাসিন্দাকে ধৰি ঘটনাস্থলীত অক্লান্তভাৱে কাম কৰা সকলোৰে প্ৰশংসা কৰিছোঁ । প্ৰতিটো আক্ৰান্ত পৰিয়ালৰ বাবে সময়মতে সাহায্য আৰু সমৰ্থন নিশ্চিত কৰাটো শীৰ্ষ অগ্ৰাধিকাৰ হৈ থাকিব লাগিব ।"