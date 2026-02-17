অৰুণাচলৰ বিমান সংযোগ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে বিমান সংস্থাৰ সৈতে আলোচনা মন্ত্ৰীৰ
ৰাজাই স্পাইচজেটৰ মুখ্য উপদেষ্টা (কৰ্প'ৰেট এফেয়াৰ্ছ) পালানীক চেন্নাই আৰু বেংগালুৰুৰ দৰে চহৰ ভ্ৰমণ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে অৱগত কৰে ।
Published : February 17, 2026 at 2:43 PM IST
ইটানগৰ : অৰুণাচল প্ৰদেশৰ অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী বালো ৰাজাই দুটা ব্যক্তিগত বিমান সংস্থাৰ বিষয়াক সাক্ষাৎ কৰি ৰাজ্যখনৰ লগতে দক্ষিণ ভাৰতৰ বেংগালুৰু আৰু চেন্নাইৰ দৰে চহৰৰ দূৰৱৰ্তী এডভান্সড লেণ্ডিং গ্ৰাউণ্ডলৈ (Advanced Landing Grounds, ALGs) বিমান সংযোগ বৃদ্ধি কৰাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে ।
ৰাজ্যৰ অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সচিব মমতা ৰিবা আৰু অন্যান্য বিষয়াৰ সৈতে ৰাজাই সোমবাৰে নতুন দিল্লীত এলায়েন্স এয়াৰৰ চি ই অ’ ৰাজৰ্ষি সেন আৰু স্পাইচজেটৰ উপাধ্যক্ষ (ফ্লাইট অপাৰেচন) চি এছ পালানীক সাক্ষাৎ কৰে ।
এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতি অনুসৰি, হিন্দু তীৰ্থস্থান পৰশুৰাম কুণ্ড আৰু বৌদ্ধ ধ্যান কেন্দ্ৰ নামছাই গ'ল্ডেন পেগোডা ভ্ৰমণ কৰাত সহায় কৰা জিৰো, পাছিঘাট আৰু তেজু বিমানবন্দৰলৈ আগবঢ়োৱা সেৱাৰ বাবে ৰাজাই এলায়েন্স এয়াৰক ধন্যবাদ জনায় ।
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিমান সংস্থাটোক নিৰাপত্তা আৰু সংযোগৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ সীমান্ত উন্নয়ন দৃষ্টিভংগীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি মেচুকা, ৱালং আৰু টুটিং এ এল জিলৈ ফিক্সড উইং বিমানৰ সেৱা আৰম্ভ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
তেওঁ লগতে গুৱাহাটী-হোলংগী দৈনিক এ টি আৰ-৭২ সেৱাও বিচাৰে ।
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে সেনে এ এল জিৰ অপাৰেচন পোষ্ট ৰেডিনেছৰ বাবে ৰাজাক আশ্বাস দিয়ে আৰু ইটানগৰ-গুৱাহাটী পথত অধিক ডৰ্নিয়াৰ ২২৮ বিমান চলাচলৰো আশ্বাস প্ৰদান কৰে ।
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে স্পাইচজেটৰ বিষয়াগৰাকীয়ে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজধানী ইটানগৰৰ সমীপৰ হোলংগী বিমানবন্দৰৰ পৰা দক্ষিণ ভাৰতৰ মহানগৰসমূহলৈ বিমান সেৱা আৰম্ভ কৰাৰ কথা বিবেচনা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ।
ৰাজাই হোলংগীৰ জৰিয়তে বিমান সংযোগৰ আকাংক্ষা পূৰণৰ বাবে এই বৈঠকসমূহক গঠনমূলক বুলি অভিহিত কৰে ।