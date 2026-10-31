চিয়াং প্ৰকল্প বিৰোধী আন্দোলনত কংগ্ৰেছৰ হস্তক্ষেপ ! মন্ত্ৰী ওজিং টাছিঙৰ অভিযোগ

চিয়াং প্ৰকল্প বিৰোধী আন্দোলনত কংগ্ৰেছৰ হস্তক্ষেপ ! মন্ত্ৰী ওজিং টাছিঙৰ অভিযোগ
উজনি চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পক লৈ উত্তপ্ত অৰুণাচল । আন্দোলনক কংগ্ৰেছে ৰাজনৈতিক ৰূপ দিয়াৰ অভিযোগ মন্ত্ৰী ওজিং টাছিঙৰ ।
Published : October 31, 2026 at 1:15 PM IST
তেজপুৰ : অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰস্তাৱিত ১১২০০ মেগাৱাট উজনি চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পৰ (SUMP) বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি আন্দোলন অব্যাহত আছে । এই আন্দোলনক বিৰোধীয়ে ৰাজনৈতিক ৰূপ দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
ৰাজ্যখনৰ এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছ আৰু অন্যান্য ৰাজনৈতিক শক্তিৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । আন্দোলনটোক ক্ৰমাৎ ৰাজনৈতিক ৰূপ দিয়া হৈছে বুলি অভিযোগ কৰি মন্ত্ৰী ওজিং টাছিঙে দাবী কৰে যে ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থই ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন অঞ্চললৈ আন্দোলন বিস্তাৰিত হোৱাত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে ।
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত মন্ত্ৰী ওজিং টাছিঙে চিয়াং প্ৰকল্পৰ বিৰোধী আন্দোলনৰ সৈতে বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ পুঁজি জড়িত থকাৰ সম্ভাৱনাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । তেওঁৰ অভিযোগ, "কংগ্ৰেছকে ধৰি একাংশ ৰাজনৈতিক শক্তিয়ে আন্দোলনটোক নিজৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে ।"
অৱশ্যে আন্দোলনৰ আঁৰত ৰাজনৈতিক সমন্বয় বা বিদেশী পুঁজিৰ প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগৰ সমৰ্থনত কৰা মন্তব্যৰ সময়ত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোনো নথি-পত্ৰ বা প্ৰমাণ দাঙি ধৰা নাই ।
সেয়েহে এই অভিযোগ কিমান সঁচা সেয়া সময়ে ক'ব । তেওঁ পূৰ্বৰ আন্দোলনৰ কথা উল্লেখ কৰি কয় যে পূৰ্বৰ আন্দোলনকাৰীসকলে পৰৱৰ্তী সময়ত কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিছে ।
চিয়াং প্ৰকল্পক লৈ ৰাজ্যখনত প্ৰতিবাদ ক্ৰমাৎ তীব্ৰতৰ হৈ উঠাৰ সময়তে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই মন্তব্যই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে । ইটানগৰ, পাছিঘাট আৰু উজনি সোৱণশিৰিকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চললৈ আন্দোলন বিয়পি পৰাৰ লগতে বন্ধৰ আহ্বান আৰু ৰাজনৈতিক নেতাৰ বাসগৃহত আক্ৰমণ তথা সম্পত্তি লণ্ডভণ্ডৰ অভিযোগো উত্থাপিত হৈছে ।
আন্দোলনত কংগ্ৰেছৰ ভূমিকা থকাৰ অভিযোগ
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত মন্ত্ৰী টাছিঙে অভিযোগ কৰে যে কংগ্ৰেছে আন্দোলনটোৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ পৰিস্থিতিক ৰাজনৈতিক ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে । তেওঁৰ মতে প্ৰস্তাৱিত বান্ধৰ বিৰোধিতাক এক বৃহত্তৰ ৰাজনৈতিক আন্দোলনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলিছে ।
বিদেশী পুঁজিৰ সম্ভাব্য যোগসূত্ৰৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে এই বিষয়টোও পৰীক্ষা কৰি চোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে । নদীবান্ধ বিৰোধী আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত বুলি চৰ্চিত কিছুমান ব্যক্তিৰ বিদেশী অনুদান লাভৰ অভিযোগ আৰু তদন্তৰ প্ৰসংগতো তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।
আলোচনাৰ বাবে চৰকাৰ সাজু
আন্দোলনকাৰীসকলৰ সৈতে আলোচনাৰ প্ৰসংগত মন্ত্ৰী টাছিঙে কয় যে চৰকাৰে বিভিন্ন সংগঠন আৰু নাগৰিক সমাজৰ প্ৰতিনিধিৰ জৰিয়তে আলোচনাৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ চেষ্টা চলাই আহিছে ।
তেওঁৰ মতে আলোচনা সফল কৰিবলৈ দুয়োপক্ষই নিজৰ নিজৰ স্থিতিৰ পৰা কিছু আগবাঢ়ি আহিব লাগিব । কেৱল নিজৰ চৰ্তত অটল থাকিলে কোনো বিবাদৰ স্থায়ী সমাধান সম্ভৱ নহয় বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দাবী কৰে যে প্ৰস্তাৱিত প্ৰকল্পটোৰ সম্ভাব্য লাভালাভৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰিবলৈ চৰকাৰ সাজু আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ উদ্বেগসমূহো শুনিবলৈ আগ্ৰহী । প্ৰকল্পটোৰ বিষয়ে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পূৰ্বে বিশেষজ্ঞৰ মতামত, কাৰিকৰী তথ্য আৰু সম্ভাৱ্য প্ৰভাৱৰ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হোৱা উচিত বুলিও তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে ।
আনহাতে প্ৰকল্প বিৰোধী আন্দোলনকাৰীসকলে থলুৱা জনগোষ্ঠীৰ ভূমি, পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা লাভ কৰা ভূখণ্ড, পৰম্পৰাগত জীৱিকা আৰু পৰিৱেশৰ ওপৰত সম্ভাব্য প্ৰভাৱক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি আহিছে । ভূমিকম্পপ্ৰৱণ অঞ্চলত বৃহৎ নদীবান্ধ নিৰ্মাণৰ সম্ভাৱ্য বিপদক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।
প্ৰতিবাদক শান্তিপূৰ্ণ বুলি কোৱাক লৈ প্ৰশ্ন
আন্দোলনটোক সামগ্ৰিকভাৱে শান্তিপূৰ্ণ বুলি অভিহিত কৰাৰ প্ৰৱণতাক লৈও মন্ত্ৰী ওজিং টাছিঙে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । তেওঁ বিধায়ক আৰু অন্যান্য জনপ্ৰতিনিধিৰ বাসগৃহত আক্ৰমণ, বাহনত অগ্নিসংযোগ আৰু সম্পত্তি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ অভিযোগৰ কথাও উল্লেখ কৰে ।
ইটিভিৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ আৰু হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপৰ মাজত স্পষ্ট পাৰ্থক্য থাকিব লাগে । তেওঁৰ মতে কোনো এটা প্ৰকল্পৰ বিৰোধিতা কৰাৰ যেনেদৰে অধিকাৰ আছে, প্ৰকল্পটোৰ সমৰ্থনত মত প্ৰকাশ কৰাৰ অধিকাৰো সকলোৰে আছে ।
প্ৰকল্পটোৰ সমৰ্থনত মত প্ৰকাশ কৰা লোকসকলৰ ভাষ্য প্ৰচাৰ হোৱা নাই বুলিও তেওঁ অভিযোগ কৰে । আন্দোলনৰ দুয়োপক্ষৰ মতামত আৰু যুক্তিসমূহৰ প্ৰতি সমান গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰতো তেওঁ জোৰ দিয়ে ।
শেহতীয়াকৈ জনপ্ৰতিনিধিৰ বাসগৃহ আৰু অন্যান্য সম্পত্তিত আক্ৰমণৰ অভিযোগে ৰাজ্যখনৰ আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বেগ বৃদ্ধি কৰিছে । অৱশ্যে এনে প্ৰতিটো ঘটনাৰ দায়িত্ব আৰু প্ৰকৃত পৰিস্থিতি আৰক্ষীৰ তথ্য আৰু স্বতন্ত্ৰ অনুসন্ধানৰ জৰিয়তে নিশ্চিত কৰাটো প্ৰয়োজনীয় ।
অতিৰিক্ত নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েনক সমৰ্থন
আন্দোলন চলি থকা বা স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলসমূহত অতিৰিক্ত নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েনৰ প্ৰসংগতো মন্ত্ৰী টাছিঙে ইটিভি ভাৰতক কয় যে শান্তি-শৃংখলা বজাই ৰখা আৰু জনসাধাৰণৰ জীৱন-সম্পত্তি সুৰক্ষিত কৰাৰ উদ্দেশ্যেই এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
আন্দোলন দমনৰ বাবে নিৰাপত্তা বাহিনীৰ মোতায়েন কৰা বুলি উত্থাপন হোৱা অভিযোগকো তেওঁ নস্যাৎ কৰে । তেওঁৰ মতে হিংসাত্মক ঘটনা প্ৰতিৰোধ কৰা আৰু জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাটো প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব ।
অৱশ্যে অতিৰিক্ত নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েনৰ বিষয়টো আন্দোলনকাৰীৰ মাজত বিতৰ্কৰ কাৰণ হৈ পৰিছে । প্ৰকল্প বিৰোধী একাংশ লোকে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাৰ লগতে আন্দোলন প্ৰভাৱিত অঞ্চলৰ পৰা নিৰাপত্তা বাহিনী প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী জনাই আহিছে ।
আন্দোলনৰ ৰাজনীতিকৰণক লৈ উদ্বেগ
মন্ত্ৰী টাছিঙে অভিযোগ কৰে যে আন্দোলনটো প্ৰকল্পটোৰ দ্বাৰা প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰভাৱিত হ'বলগীয়া অঞ্চলৰ বাহিৰলৈও বিস্তাৰিত হৈছে আৰু ইয়াৰ আঁৰত ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপৰ ভূমিকা আছে ।
সামাজিক মাধ্যম আৰু একাংশ সংবাদ মাধ্যমৰ ভূমিকাক লৈও তেওঁ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে । তেওঁৰ মতে নিৰ্বাচিত বা সত্যতা পৰীক্ষা নকৰা তথ্য প্ৰচাৰে ৰাজ্যখনৰ পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত কৰি তুলিব পাৰে ।
অৱশ্যে কংগ্ৰেছ আৰু অন্যান্য ৰাজনৈতিক শক্তিৰ বিৰুদ্ধে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উত্থাপন কৰা অভিযোগসমূহৰ প্ৰত্যুত্তৰ কি আহে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব । কংগ্ৰেছ, আন্দোলনকাৰী বা প্ৰকল্পৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত জনগোষ্ঠীসমূহৰ প্ৰতিনিধিৰ প্ৰত্যুত্তৰো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব ।
লগতে পঢ়ক :
আমাক বৃহৎ নদীবান্ধ নালাগে ! চিয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে ইটানগৰৰ ৰাজপথত হাজাৰ হাজাৰ জনতা