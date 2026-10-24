জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰোধী আন্দোলনক লৈ পূব চিয়াঙ জিলাত কঠোৰ হৈছে আৰক্ষী
জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পবিৰোধী আন্দোলনৰ বাবে উত্তপ্ত অৰুণাচলৰ পাছিঘাট, মেবো আৰু ৰুকচিনত প্ৰশাসনে ১৬৩ নং ধাৰা জাৰি ।
Published : October 24, 2026 at 9:45 PM IST
জোনাই: অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰস্তাৱিত 'আপাৰ চিয়াং বহুমুখী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প' বিৰোধী আন্দোলনক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা ভয়াৱহ হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ পাছত সমগ্ৰ অঞ্চলটোত তীব্ৰ উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে । আইন-শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিৰ অৱনতি ঘটাৰ আশংকাত পূব চিয়াং জিলা প্ৰশাসনে পাছিঘাট, মেবো আৰু ৰুকচিন চহৰত কেতবোৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে ।
বৰ্তমানৰ এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিক লৈ ইষ্ট চিয়াং জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সংবাদমেল সম্বোধন কৰে আৰক্ষী পৰিদৰ্শক প্ৰধান হিবু তামাং, আৰক্ষী অধীক্ষক পংকজ লাম্বা আৰু পূব চিয়াঙৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আয়ুক্ত জয়ন্তী পেৰ্টিনে ।
সংবাদমেলত আৰক্ষী পৰিদৰ্শক প্ৰধান হিবু তামাঙে কয়,"শুকুৰবাৰে ছাত্ৰ সংগঠন 'আদি বানে কেবাং - ইউ'ৰ উদ্যোগত অৰুণাচলৰ কেইবাটাও ছাত্ৰ সংগঠনৰ সহযোগত চিয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে ১২ ঘণ্টীয়া বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছিল । আপাৰ চিয়াং, চিয়াং আৰু পূব চিয়াং—এই তিনিখন জিলাত পুৱা ৫ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ৫ বজালৈকে এই বন্ধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল ।"
তেওঁ কয়,"আন্দোলনকাৰী সংগঠনসমূহৰ মূল দাবী আছিল পূৰ্বে আটক কৰা সতীৰ্থ নেতা-কৰ্মীসকলক মুক্ত কৰা, চিয়াং আৰু আপাৰ চিয়াং জিলাৰ পৰা অৰ্ধসামৰিক বাহিনী প্ৰত্যাহাৰ কৰা আৰু আপাৰ চিয়াঙৰ সকলো জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কাম বন্ধ কৰা ।"
আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে জনোৱা মতে, পাছিঘাট জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে হোৱা আলোচনা মৰ্মে পূব চিয়াং জিলাৰ পাছিঘাট চহৰখন এই বন্ধৰ আওতাৰ বাহিৰত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল । কিন্তু ইয়াৰ পাছতো কিছুমান দুষ্কৃতিকাৰীয়ে 'জেন-জি' নাম লৈ চহৰখনত অপ্ৰীতিকৰ আৰু হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত কৰে ।
আৰক্ষী পৰিদৰ্শক প্ৰধান তামাঙে কঠোৰ সকীয়নি দি কয়,"আইন হাতত লোৱা কোনো লোককেই ৰেহাই দিয়া নহ’ব । হিংসাৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিজন দুষ্কৃতিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।" সংবাদমেলৰ জৰিয়তে প্ৰশাসনে জনসাধাৰণক অঞ্চলটোত শান্তি আৰু সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় ।
আনহাতে, পাছিঘাটৰ মুখ্য কাৰ্যালয়, মেবো আৰু ৰুকচিন চহৰত ৰাজহুৱা আৰু ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ ক্ষয়-ক্ষতি তথা মানুহৰ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিব পৰা পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাৰপ্ৰাপ্ত উপায়ুক্ত জয়ন্তী পেৰ্টিনে এক চৰকাৰী নিৰ্দেশযোগে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰে ।
ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা, ২০২৩-ৰ ১৬৩ নং ধাৰাৰ অধীনত জাৰি কৰা এই নিষেধাজ্ঞা ২৪ অক্টোবৰ শনিবাৰৰ সন্ধিয়া ৫:০০ বজাৰ পৰা বলবৎ হৈছে । পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ জাৰি নকৰালৈকে এই নিষেধাজ্ঞা বাহাল থাকিব ।
নিষেধাজ্ঞাৰ মূল নিয়মাৱলীসমূহ:
- নিৰ্দিষ্ট এলেকাসমূহত ৫ জন বা তাতকৈ অধিক ব্যক্তিৰ সমাৱেশ আৰু যিকোনো কাৰ্য-কলাপ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ।
- কোনো ধৰণৰ সম্পত্তি ধ্বংস কৰা, ভয় দেখুওৱা বা হিংসাত্মক পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰা কাৰ্যত লিপ্ত হ'ব নোৱাৰিব । কৰ্তব্যৰত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বাহিৰে কোনো ব্যক্তিয়েই আগ্নেয়াস্ত্ৰ, গোলা-বাৰুদ, দা, ধনু-কাঁড়, ডেগাৰ, কটাৰী, কুঠাৰ বা লাঠী আদি লগত ৰাখিব নোৱাৰিব ।
- জিলা প্ৰশাসনৰ লিখিত পূৰ্ব অনুমতি অবিহনে কোনো শোভাযাত্ৰা, সমাৱেশ, পদযাত্ৰা বা সভা অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিব ।
- প্ৰশাসনে জিলাখনত শান্তি-শৃংখলা ঘূৰাই আনিবলৈ সকলো স্থানীয় বাসিন্দা তথা দল-সংগঠনক সৰ্বাত্মক সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ।