নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ জলাশয়ক বিশ্বমানৰ পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ পোষকতা মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ
মুখ্যমন্ত্রীয়ে মঙলবাৰে ৰাগাৰ বিধায়ক ৰ’টম টেবিন, জলবিদ্যুৎ উন্নয়ন মন্ত্ৰী নিনং এৰিঙৰ উপদেষ্টা আৰু পৰ্যটন আৰু দুঃসাহসিক-গন্তব্যস্থান উন্নয়নৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ সৈতে এই প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত আলোচনা কৰে ৷
By PTI
Published : November 11, 2026 at 7:56 AM IST
ইটানগৰ (অৰুণাচল প্ৰদেশ) : অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে বিলাসী নদী ক্ৰুজ, নাওঁ পৰ্যটন, জল ক্ৰীড়া আৰু ইক’ টুৰিজিমৰ পৰিকল্পনাৰে ২০০০ মেগাৱাট ক্ষমতা সম্পন্ন নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ জলাশয়টোক এক প্ৰধান পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ৷
ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টত অঞ্চলটোৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনাক আলোকপাত কৰি খাণ্ডুৱে কয়, "প্ৰায় ৪৫ কিলোমিটাৰ বেকৱাটাৰ আৰু প্ৰায় ৪০ বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকাত বিস্তৃত এই জলাশয়টোৱে হিমালয়ৰ দৰ্শনীয় দৃশ্যৰ মাজত প্ৰকৃতি, জলভিত্তিক বিনোদন, আৰু স্থানীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যক একত্ৰিত কৰাৰ এক সুন্দৰ সুযোগ প্ৰদান কৰে ৷"
Imagine boating, luxury yacht cruises, floating hospitality, water sports, adventure activities and eco-tourism set against the spectacular Himalayan landscape. With nearly 45 km of backwaters and a reservoir spread 40 sq. km, the Subansiri offers a unique convergence of nature, water and culture, including its rich local heritage and Golden Mahseer habitat. This was the central idea of our discussion on the hydrotourism potential of the 2,000 MW Subansiri Hydroelectric Project. Joined Hon’ble MLA Shri Rotom Tebin Ji for a live discussion with Hon’ble Advisor to the Minister for Hydro Power Development Shri Ninong Ering Ji and tourism and adventure-destination development experts to transform the reservoir into a world-class tourism destination.— Pema Khandu པདྨ་མཁའ་འགྲོ་། (@PemaKhanduBJP) November 10, 2026
এক্সত এটা পোষ্টত খাণ্ডুৱে কয়, "কল্পনা কৰক, হিমালয়ৰ মনোমোহা দৃশ্যৰ মাজত পালতোলা, বিলাসী ইয়ট ক্ৰুজ, ভাসমান আতিথ্য, জল ক্ৰীড়া, দুঃসাহসিক কাৰ্যকলাপ, আৰু পৰিৱেশ পৰ্যটন ৷
মুখ্যমন্ত্রীয়ে মঙলবাৰে ৰাগাৰ বিধায়ক ৰ’টম টেবিন, জলবিদ্যুৎ উন্নয়ন মন্ত্ৰী নিনং এৰিঙৰ উপদেষ্টা আৰু পৰ্যটন আৰু দুঃসাহসিক-গন্তব্যস্থান উন্নয়নৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ সৈতে এই প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত আলোচনাত মিলিত হয় ৷ আলোচনাত জলাশয়টোৰ পৰ্যটন সম্ভাৱনাৰ সন্ধান আৰু ইয়াক গন্তব্যস্থান হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ উপায় চিনাক্তকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ৷
তেওঁ অঞ্চলটোৰ পৰিৱেশগত তাৎপৰ্য, বিশেষকৈ ইয়াৰ সোণালী মাছিৰৰ বাসস্থানৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে আৰু পৰ্যটন উন্নয়ন আৰু সংৰক্ষণৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ৷
এই প্ৰস্তাৱ ৰাজ্য চৰকাৰৰ নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ জলাশয়টোক পাহাৰ-নদী পৰ্যটন স্থলীলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ বহল পৰিকল্পনাৰ অংশ ৷ প্ৰস্তাৱিত আৰ্হিটোৱে পৰিৱেশ-বন্ধুত্বপূৰ্ণ আন্তঃগাঁথনি, নদী ক্ৰুজ, দুঃসাহসিক কাৰ্যকলাপ, সাংস্কৃতিক পৰ্যটন, অভ্যন্তৰীণ মীনপালন আৰু আতিথ্যৰ সুবিধাৰ কথা কল্পনা কৰিছে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী খাণ্ডুৱে ২৮ মাৰ্চত ডল্লুংমুখৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ স্থানৰ পৰা কমলে জিলাৰ ছিবে-ৰাইটে সংগমস্থলীলৈকে সোৱণশিৰি নদীৰ কাষেৰে তীব্ৰবেগী নাৱেৰে প্ৰায় ৪৫ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছিল ৷ নদীখনৰ পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনাৰ মূল্যায়নৰ লক্ষ্যৰে কৰা এই যাত্ৰাত তেওঁল লগত উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী চৌনা মেইন, উপাধ্যক্ষ কাৰ্ডো নিয়োগ্যৰ, নিনং এৰিং আৰু উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে ৷
এই প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ সমৰ্থন বিচাৰিছে ৷ ইয়াৰ উপৰি পৰ্যটন, শক্তি, জল শক্তি, বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ, উত্তৰ-পূব অঞ্চলৰ উন্নয়ণকে ধৰি কেইবাটাও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰণালয়ৰ পৰা কাৰিকৰী সহায় বিচৰা হৈছে ৷
নেপালৰ ফেৱা হ্ৰদ, ইটালীৰ কোমো হ্ৰদ আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মিলফৰ্ড চাউণ্ডৰ দৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গন্তব্যস্থানৰ পৰা এই প্ৰস্তাৱৰ বাবে প্ৰেৰণা লাভ কৰা হৈছে ৷
প্ৰস্তাৱ অনুসৰি এই প্ৰকল্পটোৱে বিশেষকৈ স্থানীয় যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে ২৫০০ৰো অধিক নিয়োগৰ সৃষ্টি কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে আৰু মধ্যমকালীনভাৱে বছৰি ১৫ লাখৰো অধিক পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে ৷
প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত প্ৰকল্পৰ বিশদ প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হ’ব, য’ত স্থানীয় জনগোষ্ঠীসমূহে পৰিকল্পনা আৰু ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত মূল ভূমিকা পালন কৰিব ৷
এই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ অৰ্থনৈতিক লাভ কেৱল বিদ্যুৎ উৎপাদনতে সীমাবদ্ধ নাথাকিব, বৰঞ্চ পৰ্যটন, আতিথ্য, পৰিবহণ, মীন আৰু অন্যান্য আনুষংগিক খণ্ডতো নতুন সুযোগৰ সৃষ্টি হ’ব ৷