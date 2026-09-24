ETV Bharat / bharat

আপাৰ ছিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পৰ সমীক্ষাৰ বাবে উচ্চস্তৰীয় সমিতি গঠন

এই জৰীপ প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে স্বচ্ছ, শান্তিপূৰ্ণ আৰু জনকেন্দ্ৰিক পদ্ধতিৰে সম্পন্ন কৰা হয়, তাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি এই সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি ৰাজ্য চৰকাৰখনে জানিবলৈ দিয়ে ।

UPPER SIANG PROJECT
মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ অধ্যক্ষতাত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কেবিনেট বৈঠক (X@PemaKhanduBJP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 24, 2026 at 10:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: বুধবাৰে অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ অধ্যক্ষতাত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কেবিনেটে ছিয়াং আৰু আপাৰ ছিয়াং জিলাত প্ৰস্তাৱিত আপাৰ ছিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পৰ বাবে প্ৰি-ফিজিবিলিটি ৰিপ’ৰ্ট(পিএফআৰ) জৰীপ আৰু আনুষংগিক কাম-কাজৰ তদাৰক আৰু সমন্বয়ৰ বাবে ক্ষমতাসম্পন্ন উচ্চ পৰ্যায়ৰ সমিতি গঠনত অনুমোদন জনায় ।

এই জৰীপ প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে স্বচ্ছ, শান্তিপূৰ্ণ আৰু জনকেন্দ্ৰিক পদ্ধতিৰে সম্পন্ন কৰা হয়, তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি এই সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি ৰাজ্য চৰকাৰখনে জানিবলৈ দিয়ে ।

উল্লেখ্য যে, ভাৰত চৰকাৰে ২০০৮ চনত আপাৰ ছিয়াং প্ৰকল্পক ‘ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰকল্প’ হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল । চৰকাৰৰ মতে এই প্ৰস্তাৱিত প্ৰকল্পটোৱে জল আৰু শক্তিৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ লগতে ছিয়াং-ব্ৰহ্মপুত্ৰ অৱবাহিকাত বান নিয়ন্ত্ৰণ, কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টি আৰু অঞ্চলটোৰ দীৰ্ঘম্যাদী আৰ্থ-সামাজিক উন্নয়নত অৰিহণা যোগোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা বুলি কেবিনেটে জানিবলৈ দিয়ে ।

অৰুণাচলৰ গ্ৰামোন্নয়ন আৰু পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰী ওজিং তাছিঙক নৱগঠিত সমিতিখনৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপদেষ্টা তথা ইংকিঅং এণ্ড টিউটিঙৰ বিধায়ক আলো লিবাং আৰু গেকু-মাৰিয়াঙৰ বিধায়ক অনি পানয়াঙে সমিতিৰ সদস্য হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব ।

এই প্ৰকল্প সন্দৰ্ভত ভুল আৰু বিভ্ৰান্তিকৰ তথ্য প্ৰচাৰৰ দাবীৰে ছিয়াং আৰু আপাৰ ছিয়াঙৰ একাংশ লোকে উত্থাপন কৰা অভিযোগকো কেবিনেটে গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰে । পিএফআৰ জৰীপ শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলোৱাৰ বাবে স্থানীয় বাসিন্দাসকলৰ সৈতে স্থায়ী আৰু অৰ্থপূৰ্ণ আলোচনাৰ অতি প্ৰয়োজন বুলিও চৰকাৰে বিষয়টোত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । চৰকাৰে পুনৰ কয় যে সম্ভাব্য প্ৰকল্প প্ৰভাৱিত পৰিয়াল(পিএএফ) আৰু স্থানীয় লোকসকলৰ সমস্যা, কল্যাণ আৰু আকাংক্ষা এই প্ৰক্ৰিয়াৰ কেন্দ্ৰীয় বিষয়বস্তু হৈ থাকিব ।

স্থানীয় নীতি-নিয়ম আৰু বাসিন্দাসকলৰ স্বাৰ্থক সন্মান জনাই উন্নয়নমূলক কাম-কাজৰ অগ্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা সংকল্পৰ কথা কেবিনেটে পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰে । আনহাতে, সমগ্ৰ ছিয়াং অঞ্চলৰ লগতে দেশৰ বিস্তৃত স্বাৰ্থত ধাৰাবাহিকভাৱে কৰা আলোচনাই এই জৰীপ শান্তিপূৰ্ণভাৱে সম্পূৰ্ণ কৰাত সহায় কৰিব বুলি কেবিনেটে আস্থা প্ৰকাশ কৰে ।

লগতে পঢ়ক: চলন্ত শ্লীপাৰ বাছত অগ্নিকাণ্ড: শুই থাকোতেই ছাই হ’ল ৯ জন

TAGGED:

ARUNACHAL CABINET
আপাৰ ছিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্প
ছিয়াং ব্ৰহ্মপুত্ৰ অৱবাহিকা
ইটিভি ভাৰত অসম
UPPER SIANG PROJECT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.