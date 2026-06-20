আৰক্ষীৰ জালত অৰুণাচলৰ এণ্টি ড্ৰাগ ৱাৰিয়ৰৰ সভাপতি গোমিন মিজে

আৰক্ষীৰ জালত অৰুণাচলৰ এণ্টি ড্ৰাগ ৱাৰিয়ৰৰ সভাপতি গোমিন মিজে
যুৱতীক বন্দুক দেখুৱাই ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মিজেৰ বিৰুদ্ধে । ১৪ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ আদালতৰ ।
Published : June 20, 2026 at 2:41 PM IST
জোনাই : পুনৰ আৰক্ষীৰ জালত অৰুণাচল প্ৰদেশ এণ্টি ড্ৰাগ ৱাৰিয়ৰৰ সভাপতি গোমিন মিজে । লখিমুপৰত গুলীচালনা আৰু অপহৰণ সম্পৰ্কীয় গোচৰত পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা গোমিন মিজেক এইবাৰ ধৰ্ষণৰ অভিযোগত অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । পাছিঘাটত এগৰাকী যুৱতীক বন্দুক দেখুৱাই ধৰ্ষণ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । যুৱতীগৰাকীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে গোমিনক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত ইষ্ট ছিয়াং জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক পংকজ লাম্বাই সংবাদমেলযোগে কয় যে ১৪ জুনত পাছিঘাটৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে মহিলা আৰক্ষী থানাত গোমিন মিজেৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰে । ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীৰ অভিযোগ অনুসৰি অভিযুক্ত মিজেই তেওঁক অস্ত্ৰ দেখুৱাই ভয়-ভাবুকি দি ধৰ্ষণ কৰিছিল ।
আৰক্ষী অধীক্ষকে কয়, "এই এজাহাৰৰ ভিত্তিত পাছিঘাট মহিলা আৰক্ষী থানাত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হয় । এই গোচৰৰ তদন্ত চলাই অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে পাছিঘাটৰ পৰা অভিযুক্ত গোমিন মিজেক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইতিমধ্যে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে সকলো দিশৰ পৰা তদন্ত অব্যাহত ৰখা হৈছে । অভিযুক্তক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে । আদালতে অভিযুক্তক ১৪ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ।"
এই ঘটনাই নিশ্চিতভাৱে অৰুণাচল প্ৰদেশত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে । নিজকে ড্ৰাগছ বিৰোধী কৰ্মী বুলি পৰিচয় দিয়া গোমিনৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ লগে লগে চৌদিশে চৰ্চা অব্যাহত আছে । একেদৰে অসমতো বিষয়টোৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে । কিয়নো গোমিন মিজেৰ অপৰাধৰ ইতিহাস অসমতো আছে ।
অসমৰ লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত চেছা ৰাজগড় অঞ্চলত এক অসমীয়া দম্পতীৰ ওপৰত গুলীচালনা, ধন দাবী আৰু অপহৰণৰ এক গোচৰত লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে পূৰ্বে গোমিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ উক্ত গোচৰত জামিন লাভ কৰে ।
লগতে পঢ়ক :