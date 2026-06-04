অৰুণাচলত অবৈধভাৱে চলি থকা মছজিদত প্ৰশাসনৰ তলা
ইটানগৰ ৰাজধানী অঞ্চল প্ৰশাসনে বৃহস্পতিবাৰে কেইবাটাও মছজিদ ছীল কৰে ।
Published : June 4, 2026 at 8:04 PM IST
তেজপুৰ: অৰুণাচল প্ৰদেশ প্ৰশাসনে এক কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । অবৈধভাৱে চলি থকা মছজিদৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে প্ৰশাসন । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ইটানগৰ ৰাজধানী অঞ্চল প্ৰশাসনে (ICR) বৃহস্পতিবাৰে প্ৰয়োজনীয় চৰকাৰী অনুমোদন আৰু আইনী নথি-পত্ৰ অবিহনে চলি থকা কেইবাটাও মছজিদৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ অংশ হিচাপে ছীল কৰিলে ।
প্ৰশাসনৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে কিছু ধর্মীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ বৈধতা সন্দৰ্ভত উত্থাপিত অভিযোগৰ পিছতে বিষয়টো তদন্তৰ আওতালৈ অনা হৈছিল । ইয়াৰ পিছত সংশ্লিষ্ট প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ পঞ্জীয়ন, ভূমিৰ মালিকীস্বত্ব, নিৰ্মাণৰ অনুমতি আৰু অন্যান্য বাধ্যতামূলক চৰকাৰী পাৰপত্ৰ আছে নে নাই সেয়া পৰীক্ষা কৰিবলৈ এক বিস্তৃত অভিযান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছিল ।
এই অভিযানৰ সময়ত সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক প্ৰয়োজনীয় নথি-পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ একাধিক সুযোগ প্ৰদান কৰা হৈছিল । কিন্তু পৰ্যাপ্ত সময় লাভ কৰাৰ পিছতো কিছুমান প্ৰতিষ্ঠানে প্ৰয়োজনীয় নথি-পত্ৰ দাখিল কৰিব নোৱাৰিলে বুলি প্ৰশাসনে জানিবলৈ দিয়ে ।
যাৰ বাবে প্ৰশাসনে পূৰ্বে জাৰি কৰা জাননীত সংশ্লিষ্ট প্ৰতিষ্ঠানসমূহক সকলো কাৰ্যকলাপ স্থগিত ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । নিৰ্ধাৰিত সময়সীমাৰ ভিতৰত চর্তসমূহ পূৰণ নকৰাত বৃহস্পতিবাৰে প্ৰশাসনে আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত সংশ্লিষ্ট মছজিদসমূহ ছীল কৰে ।
প্ৰশাসনৰ মতে সমগ্ৰ অভিযান শান্তিপূৰ্ণভাৱে আৰু কোনো ধৰণৰ আইন-শৃংখলাজনিত সমস্যাৰ সৃষ্টি নোহোৱাকৈ সম্পন্ন কৰা হয় । অৱশ্যে যিকোনো সম্ভাব্য অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে পৰ্যাপ্ত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ।
অবৈধ মছজিদ ছীল কৰাৰ লগতে প্ৰশাসনে এক নিৰ্দেশনাযোগে কয় যে ৰাজধানী অঞ্চলত থকা সকলো প্ৰতিষ্ঠানে আইন আৰু নিয়মাৱলী অনুসৰি কাৰ্যকলাপ চলোৱাটো নিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । বিষয়টো সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰয়োজনীয় আইনী ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি প্ৰশাসনে উল্লেখ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
ভাৰতৰ উন্নয়নৰ নতুন শক্তিকেন্দ্ৰ হ’ব উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল: উত্তৰ-পূব পৰিষদৰ পূৰ্ণাংগ অধিৱেশনত নেতৃবৃন্দৰ সংকল্প