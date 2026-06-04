ETV Bharat / bharat

অৰুণাচলত অবৈধভাৱে চলি থকা মছজিদত প্ৰশাসনৰ তলা

ইটানগৰ ৰাজধানী অঞ্চল প্ৰশাসনে বৃহস্পতিবাৰে কেইবাটাও মছজিদ ছীল কৰে ।

Arunachal Administration Seals Unauthorized Mosques in Itanagar Following Verification Drive
অৰুণাচলৰ ৰাজধানী ইটানগৰৰ মছজিদত ওলমিল তলা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 4, 2026 at 8:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: অৰুণাচল প্ৰদেশ প্ৰশাসনে এক কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । অবৈধভাৱে চলি থকা মছজিদৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে প্ৰশাসন । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ইটানগৰ ৰাজধানী অঞ্চল প্ৰশাসনে (ICR) বৃহস্পতিবাৰে প্ৰয়োজনীয় চৰকাৰী অনুমোদন আৰু আইনী নথি-পত্ৰ অবিহনে চলি থকা কেইবাটাও মছজিদৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ অংশ হিচাপে ছীল কৰিলে ।

প্ৰশাসনৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে কিছু ধর্মীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ বৈধতা সন্দৰ্ভত উত্থাপিত অভিযোগৰ পিছতে বিষয়টো তদন্তৰ আওতালৈ অনা হৈছিল । ইয়াৰ পিছত সংশ্লিষ্ট প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ পঞ্জীয়ন, ভূমিৰ মালিকীস্বত্ব, নিৰ্মাণৰ অনুমতি আৰু অন্যান্য বাধ্যতামূলক চৰকাৰী পাৰপত্ৰ আছে নে নাই সেয়া পৰীক্ষা কৰিবলৈ এক বিস্তৃত অভিযান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছিল ।

Arunachal Administration Seals Unauthorized Mosques in Itanagar Following Verification Drive
অবৈধ মছজিদৰ বিৰুদ্ধে ইটানগৰ ৰাজধানী অঞ্চল প্ৰশাসনৰ জাননী (ETV Bharat)

এই অভিযানৰ সময়ত সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক প্ৰয়োজনীয় নথি-পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ একাধিক সুযোগ প্ৰদান কৰা হৈছিল । কিন্তু পৰ্যাপ্ত সময় লাভ কৰাৰ পিছতো কিছুমান প্ৰতিষ্ঠানে প্ৰয়োজনীয় নথি-পত্ৰ দাখিল কৰিব নোৱাৰিলে বুলি প্ৰশাসনে জানিবলৈ দিয়ে ।

Arunachal Administration Seals Unauthorized Mosques in Itanagar Following Verification Drive
অবৈধ মছজিদৰ বিৰুদ্ধে ইটানগৰ ৰাজধানী অঞ্চল প্ৰশাসনৰ জাননী (ETV Bharat)

যাৰ বাবে প্ৰশাসনে পূৰ্বে জাৰি কৰা জাননীত সংশ্লিষ্ট প্ৰতিষ্ঠানসমূহক সকলো কাৰ্যকলাপ স্থগিত ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । নিৰ্ধাৰিত সময়সীমাৰ ভিতৰত চর্তসমূহ পূৰণ নকৰাত বৃহস্পতিবাৰে প্ৰশাসনে আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত সংশ্লিষ্ট মছজিদসমূহ ছীল কৰে ।

Arunachal Administration Seals Unauthorized Mosques in Itanagar Following Verification Drive
অবৈধ মছজিদৰ বিৰুদ্ধে ইটানগৰ ৰাজধানী অঞ্চল প্ৰশাসনৰ জাননী (ETV Bharat)

প্ৰশাসনৰ মতে সমগ্ৰ অভিযান শান্তিপূৰ্ণভাৱে আৰু কোনো ধৰণৰ আইন-শৃংখলাজনিত সমস্যাৰ সৃষ্টি নোহোৱাকৈ সম্পন্ন কৰা হয় । অৱশ্যে যিকোনো সম্ভাব্য অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে পৰ্যাপ্ত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ।

Arunachal Administration Seals Unauthorized Mosques in Itanagar Following Verification Drive
অবৈধ মছজিদৰ বিৰুদ্ধে ইটানগৰ ৰাজধানী অঞ্চল প্ৰশাসনৰ জাননী (ETV Bharat)

অবৈধ মছজিদ ছীল কৰাৰ লগতে প্ৰশাসনে এক নিৰ্দেশনাযোগে কয় যে ৰাজধানী অঞ্চলত থকা সকলো প্ৰতিষ্ঠানে আইন আৰু নিয়মাৱলী অনুসৰি কাৰ্যকলাপ চলোৱাটো নিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । বিষয়টো সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰয়োজনীয় আইনী ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি প্ৰশাসনে উল্লেখ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :

ভাৰতৰ উন্নয়নৰ নতুন শক্তিকেন্দ্ৰ হ’ব উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল: উত্তৰ-পূব পৰিষদৰ পূৰ্ণাংগ অধিৱেশনত নেতৃবৃন্দৰ সংকল্প

TAGGED:

ইটানগৰ
মছজিদ
ইটানগৰ ৰাজধানী অঞ্চল প্ৰশাসন
অৰুণাচল প্ৰদেশ
ARUNACHAL MOSQUES SEAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.