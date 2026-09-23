প্ৰতি ঘণ্টাত ৫৫-৭৫ কিলোমিটাৰ গতিবেগত আহিব সাগৰীয় ঘূৰ্ণী বতাহ 'অৰ্ণৱ'

প্ৰতি ঘণ্টাত ৫৫-৭৫ কিলোমিটাৰ গতিবেগত আহিব সাগৰীয় ঘূৰ্ণী বতাহ 'অৰ্ণৱ'
বংগোপসাগৰত সৃষ্টি হৈছে নিম্নচাপৰ ফলত প্ৰতি ঘণ্টাত ৫৫-৭৫ কিলোমিটাৰ গতিবেগত আহিব পাৰে 'অৰ্ণৱ' নামৰ সাগৰীয় ধুমুহা ৷
Published : September 23, 2026 at 9:48 PM IST
হায়দৰাবাদ : বংগোপসাগৰ ৱেষ্ট-চেন্ট্ৰেল আৰু নৰ্থ-ৱেষ্টৰ অংশত নিম্নচাপৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী বতাহ ৷ বৰ্তমান বিশাখাপট্টনমৰ পৰা প্ৰায় ১৪০ কিলোমিটাৰ আৰু কলিংগপট্টনমৰ পৰা ৬০ কিলোমিটাৰ পূবে অৱস্থান কৰি আছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী বতাহ জাক ৷
যাৰ নাম দিয়া হৈছে 'অৰ্ণৱ' ৷ এই কথা উল্লেখ কৰিছে বিশাখাপট্টনমৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ৷ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা অনুসৰি, বুধবাৰে নিশালৈ কলিংগপট্টনমৰ সমীপেৰে পাৰ হৈ যাব ৷
#WATCH | Andhra Pradesh: Dr PLN Murthy, Director of the Cyclone Warning Centre, Visakhapatnam, says, "The deep depression over the west-central and adjoining northwest Bay of Bengal moved nearly westwards at a speed of 5 kmph during the last six hours and currently lies over the… pic.twitter.com/z9Zmkn9Nwj— ANI (@ANI) September 23, 2026
সেই সময়ত বতাহৰ গতিবেগ প্ৰতি ঘণ্টাত ৫৫ ৰ পৰা ৬৫ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত হ’ব পাৰে আৰু ইয়াৰ সৰ্বোচ্চ গতিবেগ প্ৰতিঘণ্টাত ৭৫ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ বিষয়াই ।
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সঞ্চালক পিএলএন মূৰ্তই কয়,"বতৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সাগৰত মাছ ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবন্ধকতা আৰোপ কৰা হৈছে ৷ লগতে আগন্তুক ৪ দিনৰ বাবে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ উপকূল আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে সাগৰলৈ নাযাবলৈ সাধাৰণ লোকক সতৰ্কতা প্ৰদান কৰা হৈছে ৷
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ উপকূলীয় অঞ্চলত ভয়াবহ ৰূপ ল'ব পাৰে ধুমুহাই ৷ সেয়ে উপকূলীয় অঞ্চলৰ বাসিন্দাক সুৰক্ষিত স্থানত আশ্ৰয় ল’বলৈ আৰু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷"
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ লগতে ওড়িশাৰ সাগৰীয় উপকূলীয় অঞ্চলটো সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে পুৰী প্ৰশাসনে ৷ ওড়িশাৰ পুৰীত সৃষ্টি হোৱা ঘূৰ্ণী বতাহ 'অৰ্ণৱ' সম্পৰ্কত পুৰী অগ্নিনিৰ্বাপক কেন্দ্ৰৰ বিষয়া অনন্ত প্ৰসাদ বিছৱালে জনাইছে যে, অৰ্ণৱৰ বাবে পুৰী জিলাক 'ৰেড জ’ন' (Red Zone) বা হাই-এলাৰ্টত জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে ৷ সাগৰীয় উপকূলীয় অঞ্চলত বিশেষভাৱে তীক্ষ্ণ নজৰ ৰখা হৈছে । পৰ্যটকৰ সুৰক্ষা প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷
Puri, Odisha: On Cyclone Arnab, Assistant Fire Station Officer Anant Prasad Biswal says, " right now, the low pressure has intensified into a deep depression, so puri is currently placed in the red zone. since puri is in the red zone, its primary attraction—the sea beach—is a key… pic.twitter.com/hMTVRxdWnR— IANS (@ians_india) September 23, 2026
ইফালে প্ৰতিদিনে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই জগন্নাথ মন্দিৰ দৰ্শন কৰাৰ পাছতে সাগৰৰ পাৰলৈ ফুৰিবলৈ যায় । বৰ্তমান সাগৰত সৃষ্টি হোৱা বৃহৎ বৃহৎ ঢৌৱে যিকোনো মুহূৰ্ততে ভয়নাক পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ তাৰে প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিল স্থানীয় লোকক সুৰক্ষিত স্থানৰ লগতে মাছমৰীয়া সকলক সাগৰলৈ যোৱাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে পুৰী প্ৰশাসনে ৷
লগতে পঢ়ক:কাৰ্গিল হিংসাৰ এটা বছৰ: লেহত ২০ কিলোমিটাৰ পদযাত্ৰাৰ নেতৃত্ব দিয়ে সোণম ৱাংচুকে