খাৱৈত পৰিল সেনাৰ বাহন : শ্বহীদ ১০ জোৱান, আহত ১১

মুঠ ২১ গৰাকী জোৱানক কঢ়িয়াই অনা সেনাবাহিনীৰ এখন বাহনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুওৱাত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷

DODA ARMY vehicle ACCIDENT
এই স্থানতে সংঘটিত হৈছিল পথ দুৰ্ঘটনাটো (ETV Bharat)
January 22, 2026

ভাদেৰৱাহ(জম্মু কাশ্মীৰ): জম্মু কাশ্মীৰৰ ডোডা জিলাৰ থানালাৰ ওপৰৰ অঞ্চলৰ ভাদেৰৱাহ-চাম্বা পথত বৃহস্পতিবাৰে এখন সেনাৰ বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ৷ এই দুৰ্ঘটনাটোত কমেও ১০ গৰাকী জোৱান নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে ১১ গৰাকী আহত হয় । সেনাৰ এগৰাকী বিষয়াই বৃহস্পতিবাৰে এই কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷

দুৰ্ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত ভাদেৰৱাহৰ ব্লক মেডিকেল অফিচাৰ(বি এম অ’) ডাঃ বৰষা শৰ্মাই কয়, ‘‘মুঠ ২১ গৰাকী জোৱানে এখন বাহনত যাত্ৰা কৰিছিল ৷ যিখন বাহন নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ পৰা পিছলি পৰে । দুৰ্ঘটনাটোত দহগৰাকী জোৱান নিহত হোৱাৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত আন ১০ গৰাকী জোৱানক উন্নত চিকিৎসা সেৱা প্ৰদানৰ অৰ্থে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । সামান্য আঘাতপ্ৰাপ্ত এগৰাকী জোৱানহে ভাদেৰৱাহ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।’’

দুৰ্ঘটনাটোৰ সবিশেষ বিৱৰণ দি বিষয়াসকলে কয় যে থানালাৰ সমীপৰ খানী টপত সেনাবাহিনীৰ এখন বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ৷ আন এগৰাকী বিষয়াই কয়, ‘‘পথত থকা হিমবাহত পিছলি সেনা জোৱানসকলক কঢ়িয়াই অনা বাহনখন দ খাৱৈত পৰি যায় ৷ যাৰ বাবে জোৱানসকল গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ আশংকাই দেখা দিছে ।’’

জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষী আৰু সেনাবাহিনীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে ভাদেৰৱাহ মহকুমা চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ আহত জোৱানসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লোৱাৰ লগতে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে আন চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷ স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু চিকিৎসকসকলক সহায় কৰিবলৈ এম্বুলেন্সৰ লগতে জি এম চি, ডোডাৰ চিকিৎসক আৰু পেৰামেডিকেল কৰ্মচাৰীৰ এটা দল মোতায়েন কৰা হৈছে ।

ভাৰতীয় সেনাৰ হোৱাইট নাইট কৰ্পছে(১৬ কৰ্পছ) এক্সত এনেদৰে পোষ্ট কৰিছিল, ‘‘এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাত ডোডাৰ সমীপত এক অভিযানৰ বাবে সৈন্য কঢ়িয়াই নিয়া এখন সামৰিক বাহন শুকান বতৰ আৰু কঠিন ভূখণ্ডৰ মাজেৰে গৈ থকা অৱস্থাত পথৰ পৰা পিছলি পৰে । দুৰ্ঘটনাটোত কেইবাজনো জোৱান আহত হৈছে, ইয়াৰে একাংশৰ মৃত্যুও হৈছে । আহতসকলক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।’’

ৰাজ্যপালৰ শোকপ্ৰকাশ

জম্মু-কাশ্মীৰৰ ৰাজ্যপাল মনোজ সিনহাই সেনাবাহিনীৰ সৈতে সংঘটিত এই মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনাৰ বাবে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে । এক বিবৃতিত লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ সিনহাই লিখিছে, ‘‘ডোডাত সংঘটিত হোৱা দুৰ্ভাগ্যজনক পথ দুৰ্ঘটনাত আমাৰ ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ ১০ গৰাকী সাহসী জোৱানে প্ৰাণ হেৰুওৱাত মই গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছো । আমাৰ সাহসী সৈনিকসকলৰ অসাধাৰণ সেৱা আৰু পৰম ত্যাগৰ কথা আমি সদায়ে মনত ৰাখিম । শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালসমূহলৈ মোৰ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো ।’’

সিনহাই লগতে কয়, ‘‘গভীৰ শোকৰ এই সময়ত সমগ্ৰ জাতিটোৱে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালসমূহৰ সৈতে থিয় দিছে । আহত দহগৰাকী জোৱানক বিমানেৰে চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হৈছে । মই শীৰ্ষ বিষয়াসকলক সম্ভৱপৰ সকলো চিকিৎসা নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছো । তেওঁলোকৰ আশু আৰোগ্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো ।’’

