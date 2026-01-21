দুৰ্ঘটনাত পতিত সেনাৰ বিমান, পৰিল চহৰৰ মাজমজিয়াৰ পুখুৰীত

দুৰ্ঘটনাত পতিত সেনাৰ বিমান, পৰিল চহৰৰ মাজমজিয়াৰ পুখুৰীত
দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ সেনাৰ বিমান সোমাল চহৰৰ মাজমজিয়াৰ পুখুৰীত । ঘটনাস্থলীত সৃষ্টি হোৱা ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কেইবাখনো থানাৰ আৰক্ষী মোতায়েন ।
প্ৰয়াগৰাজ (উত্তৰ প্ৰদেশ) : ভয়কৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত সেনাৰ বিমান । উৰন্ত অৱস্থাতে হঠাতে ভাৰসাম্য হেৰুৱাই আকাশৰ পৰা খহি পৰিল সেনাৰ বিমান । বিমানখন ভূপতিত হোৱাৰ লগে লগে সৃষ্টি হোৱা বিকট শব্দ শুনি পলকতে ভিৰৰ সৃষ্টি হয় ঘটনাস্থলীত ।
ইতিমধ্যে সেনাৰ হেলিকপ্টাৰ আৰু স্থানীয় আৰক্ষীৰ দ্বাৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে উদ্ধাৰ অভিযান । উত্তৰ প্ৰদেশৰ সংগমনগৰী প্ৰয়াগৰাজৰ জৰ্জ টাউনত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা ।
জৰ্জ টাউনৰ এটা আৱাসিক এলেকাৰ কেপী কলেজৰ পিছফালে থকা পুখুৰীত বিকট শব্দ কৰি ভূপতিত হয় বিমানখন । শব্দ শুনাৰ লগে লগে বিমানখন চাবলৈ সেই স্থানত ভিৰ কৰে অজস্ৰ জনে ।
ইয়াৰ মাজতে কোনোৱে খবৰ দিয়ে আৰক্ষীক । লগতে লগে লগে সেনাৰ হেলিকপ্টাৰ আৰু স্থানীয় আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰে উদ্ধাৰ অভিযান । জানিব পৰা মতে বিমানখনৰ পাইলটক সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় ।
আনহাতে ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী আৰু উদ্ধাৰকাৰী দলো । বৰ্তমানলৈকে এই বিমানখনত কিমানগৰাকী লোক আছিল সেয়া স্পষ্ট হোৱা নাই । প্ৰশাসনৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে ।
ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা লোকসকলে জনাই যে তেওঁলোকে ৰকেটৰ দৰে শব্দ শুনিছিল । শব্দ শুনি দৌৰি উপস্থিত হৈ দেখে যে কেবাজনো লোক বোকাত আবদ্ধ হৈ আছে । আনহাতে, কেইজনমান লোকে পুখুৰীটোত নামি গৈ ৩ গৰাকী লোকক বাহিৰলৈ উলিয়াই আনে । জানিব পৰা মতে, বিমানখন মেলাৰ দিশৰ পৰা আহিছিল ।
ন্যায়িক তদন্তৰ নিৰ্দেশ:
দুৰ্ঘটনাটোৰ বিষয়ে বায়ুসেনাই X যোগে প্ৰকাশ কৰে প্ৰতিক্ৰিয়া । য'ত লিখে,"ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এখন লঘূ বিমানে নিয়মীয়া উৰণৰ সময়তে ২১ জানুৱাৰীত ১২:১৫ বজাত এএফ ষ্টেচন বমৰৌলী প্ৰয়াগৰাজৰ সমীপত যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ অনুভৱ কৰে । ইয়াৰ পিছতে বিমানখনক এক নিৰ্জন স্থানত সুৰক্ষিতভাৱে অৱতৰণ কৰা হয়, যাতে সাধাৰণ লোকৰ জীৱন-সম্পত্তিৰ কোনো অনিষ্ট সাধন নহয় । বিমানখনৰ পাইলট সুৰক্ষিত । বিমানখনৰ বিসংগতিৰ কাৰণ জানিবৰ বাবে আইএএফ দ্বাৰা ন্যায়িক তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।"