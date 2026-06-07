কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত মৃত্যু হোৱা লেফটেনেণ্ট বীৰশ্বৰ গোস্বামীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সেনাৰ
জম্মু-কাশ্মীৰৰ ৰাজৌৰী জিলাত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত মৃত্যু সেনা ৷ দেওবাৰে নিহত লেফটেনেণ্ট বীৰশ্বৰ গোস্বামীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সেনাৰ ৷
Published : June 7, 2026 at 3:38 PM IST
জম্মু-কাশ্মীৰ : শনিবাৰে জম্মু-কাশ্মীৰৰ ৰাজৌৰী জিলাত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত পিছল খাই পাহৰ পৰা পৰি মৃত্যু হৈছিল লেফটেনেণ্ট বীৰশ্বৰ গোস্বামী নামৰ সেনা বিষয়াগৰাকী ৷ দেওবাৰে নিহত সেনাগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ মনোজ সিনহা, মুখ্য সচিব অটল দুল্লু আৰু জেনেৰেল অফিচাৰ কমাণ্ডিং লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল পিকে মিশ্ৰই ৷ প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি একেৰাহে ১৬ দিন ধৰি ৰাজৌৰীৰ দোৰিমাল-মোঘলানত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত হঠাৎ পছলি পাহৰৰ পৰা খৰস্ৰোতাত পৰি মৃত্যু হোৱা গোস্বামীক দেওবাৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে সেনা বিষয়াসকলে ।
উল্লেখ্য যে, মৃত্যু হোৱা লেফটেনেণ্ট গোস্বামীক সন্মান জনায় অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব, লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান নলিন প্ৰভাতেও সম্পূৰ্ণ সামৰিক সন্মানেৰে লেফটেনেণ্ট বীৰশ্বৰ গোস্বামীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । শেষকৃতৰ বাবে উত্তৰাখণ্ডৰ আলমোৰা জিলাৰ পাণ্ডে খোলা গাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় সেনাবিষয়া গৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ ৷
লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল মিশ্ৰই হোয়াইট নাইট কৰ্পছৰ সকলো ৰেংকৰ নেতৃত্বত জম্মুত লেফটেনেণ্ট গোস্বামীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় । সেনা জোৱানসকলে মাল্যাৰ্পণ কৰি বিষয়াগৰাকী প্ৰণাম জনায় ।
বিষয়াজনৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰি হোৱাইট নাইট কৰ্পছে এক্সত কয়, “জিঅ’চি হোৱাইট নাইট কৰ্পছ আৰু সকলো ৰেংকে লেফটেনেণ্ট বীৰেশ্বৰ গোস্বামীৰ অকাল মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছো ৷ যিয়ে প্ৰতিকূল বতৰৰ পৰিস্থিতি, ঠেক পথ আৰু শিলৰ মাজত কৰ্তব্য সম্পাদন কৰি থাকোতে দুৰ্ভাগ্যজনকভাবে তেওঁ মৃত্যুক আকোলি ল'লে ৷"
#𝗪𝗵𝗶𝘁𝗲𝗞𝗻𝗶𝗴𝗵𝘁𝗖𝗼𝗿𝗽𝘀 | #𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗜𝗻𝗰𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁#GOC WhiteKnightCorps and all ranks express profound grief on the untimely demise of 𝗟𝗶𝗲𝘂𝘁𝗲𝗻𝗮𝗻𝘁 𝗕𝗲𝗲𝗿𝗲𝘀𝗵𝘄𝗮𝗿 𝗚𝗼𝘀𝘄𝗮𝗺𝗶, who made the 𝗦𝘂𝗽𝗿𝗲𝗺𝗲 𝗦𝗮𝗰𝗿𝗶𝗳𝗶𝗰𝗲 while… pic.twitter.com/9Sby28jHXD— White Knight Corps (@Whiteknight_IA) June 7, 2026
তেওঁ লগতে কয়,"বিষয়াগৰাকীৰ কৰ্তব্যৰ প্ৰতি অদম্য নিষ্ঠা, অদম্য মনোভাৱ আৰু জাতিৰ প্ৰতি নিস্বাৰ্থ সেৱাৰ বাবে সদায় আমাৰ প্ৰেৰণা হৈ থাকিব। কৰ্পছে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালটোক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে তেওঁৰ বিদেহী আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো । লেফটেনেণ্ট গোস্বামী ‘অপাৰেচন শ্বেৰুৱালী’ত নিয়োজিত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ অংশ আছিল ৷ দেওবাৰে ৰাজৌৰী জিলাত ঘণ জংঘল আৰু প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি একেৰাহে ১৬ সংখ্যক দিনত কৰ্তব্য পালন কৰি আছিল ৷"
লগতে পঢ়ক:দূৰদৰ্শী, নিৰ্ভীক সাংবাদিক, সফল উদ্যোগী ৰামোজী ৰাওলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি