কাশ্মীৰত থানাত প্ৰৱেশ কৰি আৰক্ষীক আক্ৰমণ, সেনা বিষয়া-জোৱানৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু

কাশ্মীৰত থানাত প্ৰৱেশ কৰি আৰক্ষীক আক্ৰমণ, সেনা বিষয়া-জোৱানৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু
এজন সেনা বিষয়াৰ ব্যক্তিগত বাহনত যান-বাহন আৰক্ষীয়ে নিয়ম উলংঘা কৰাৰ অভিযোগত কিষ্টৱাৰৰ আৰ টি অ’ই চালান কটাক লৈ অসন্তুষ্টি...
Published : June 25, 2026 at 3:40 PM IST
জম্মু: কাশ্মীৰৰ কিষ্টৱাৰ জিলাৰ এখন থানাৰ ভিতৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাইফলছৰ সৈন্যই আৰক্ষী বিষয়াক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগত এজন কৰ্ণেল আৰু এজন মেজৰকে ধৰি কেবাজনো সেনা জোৱানৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ।
বুধবাৰে আঠোলী থানাৰ ভিতৰত সংঘটিত হয় এই ঘটনা । ইটিভি ভাৰতে লাভ কৰা এফআইআৰ কপিত এছএইচঅ’ অমৃত কাটোচে কয় যে নিশা প্ৰায় ১২.২০ বজাত যেতিয়া তেওঁ চৰকাৰী কৰ্তব্যৰ বাবে বাহিৰত আছিল, তেতিয়া তেওঁক টেলিফোনযোগে জনোৱা হৈছিল যে ১৭ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাইফলছৰ কমাণ্ডিং অফিচাৰৰ প্ৰত্যক্ষ নিৰ্দেশনাত আৰু এজন মেজৰৰ নেতৃত্বত ৩০ৰ পৰা ৪০জন সেনা জোৱানে থানাখনত “পূৰ্ব পৰিকল্পিত আক্ৰমণ” চলাইছিল ।
‘‘সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাই আৰু লাঠী, লোহাৰ ৰড আৰু অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰে সজ্জিত হৈ উক্ত দলটোৱে মূল গেট আৰু সীমাৰ দেৱালৰ ওপৰেৰে আঠোলী থানাৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰে। তেওঁলোকৰ উমৈহতীয়া উদ্দেশ্য আছিল মাৰাত্মক আক্ৰমণ আৰু কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী কৰ্মীক হত্যা কৰা, ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএছ) আৰু ৰাজহুৱা সম্পত্তিৰ ক্ষতি প্ৰতিৰোধ আইনৰ একাধিক ধাৰাত ১৭/২০২৬ নম্বৰত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ৷’’ এফআইআৰ পঢ়িবলৈ পোৱা গৈছে ।
স্থানীয় সূত্ৰ অনুসৰি, এজন সেনা বিষয়াই এখন ব্যক্তিগত বাহনত গৈ আছিল যাক যান-বাহন নিয়ম উলংঘা কৰাৰ অভিযোগত কিষ্টৱাৰৰ আৰ টি অ’ই চালান কাটিছিল । ইয়াৰ ফলত গাড়ীখন থানালৈ নিয়াৰ লগে লগে সংঘাতৰ সৃষ্টি হয় বুলি সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়ে ।
এফআইআৰৰ মতে, ‘‘যেতিয়া এছএইচঅ’ কাটোচে নিজৰ ষ্টেচনলৈ উভতি আহিছিল, তেতিয়া মেজৰৰ নেতৃত্বত সেনাবাহিনীৰ জোৱানসকলে তেওঁক আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু তেওঁৰ ইউনিফৰ্ম ফালি পেলাইছিল ।’’ এফ আই আৰত কোৱা হৈছে যে জোৱানসকলে এছ ডি পি অ’ বিজয় কুমাৰ ভগতকো শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে ।
এফ আই আৰত কোৱা হৈছে, "অভিযুক্ত সেনা জোৱানসকলে সাধাৰণ অপৰাধমূলক উদ্দেশ্যেৰে কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীক নিৰ্মমভাৱে আক্ৰমণ কৰিছিল । উল্লেখযোগ্য যে তেওঁলোকে ৰাইফলেৰে এছ পি অ' [বিশেষ আৰক্ষী বিষয়া] সুৰেশ কুমাৰৰ ডিঙিত লক্ষ্য কৰি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰে ৷"
এফআইআৰৰ মতে, সেনা জোৱানসকলে কিষ্টৱাৰৰ সহকাৰী আঞ্চলিক পৰিবহণ বিষয়া (আৰটিঅ’) আৰু তেওঁৰ ব্যক্তিগত নিৰাপত্তা বিষয়াসকলকো আক্ৰমণ কৰে, যিসকল সেই সময়ত থানাত উপস্থিত আছিল ।
আক্ৰমণকাৰীয়ে চৰকাৰী আৰু ৰাজহুৱা সম্পত্তিৰ ব্যাপক ক্ষতিসাধন কৰিছিল, এ আৰ টি অ’ আৰু এছ এইচ অ’, এছ ডি পি অ’ৰ চৰকাৰী বাহন ভাঙি পেলোৱাৰ লগতে থানাৰ মূল গেট ভাঙি পেলাইছিল ।
হত্যাৰ চেষ্টা, অবৈধভাৱে একত্ৰিত হোৱা, সংঘাত, স্বেচ্ছাই গুৰুতৰভাৱে আঘাত কৰা, চৰকাৰী সম্পত্তিৰ ক্ষতি কৰাকে ধৰি বিএনএছৰ কেইবাটাও বিধানৰ অধীনত আৰক্ষীয়ে এই গোচৰ ৰুজু কৰে । অভিযুক্তৰ ভিতৰত আছে ১৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাইফলছৰ কমাণ্ডিং অফিচাৰ, এজন মেজৰ, নাইব চুবেদাৰ আৰু ৩০ৰ পৰা ৪০জন সেনা জোৱান ।
ইটিভি ভাৰতে প্ৰতিৰক্ষা মুখপাত্ৰ সুনীল বৰতৱালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি সেনা জোৱানৰ বিৰুদ্ধে এফআইআৰ ৰুজু হোৱা বুলি নিশ্চিত কৰে । তেওঁ কয়, "এই বিষয়টো কিষ্টৱাৰৰ আঠোলীত স্থানীয় আৰক্ষীয়ে পঞ্জীয়ন কৰা এফআইআৰৰ সৈতে জড়িত । বিষয়টো উপযুক্ত প্ৰতিষ্ঠানিক ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে পৰীক্ষা চলি আছে । আইনী প্ৰক্ৰিয়াত ভাৰতীয় সেনাই সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াব । যৌথ তদন্তৰ ফলাফলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব । এই পৰ্যায়ত তদন্ত চলি থকাৰ সময়ত আৰু মন্তব্য কৰাটো অযুগুত হ'ব ।"