পশ্চিম ইম্ফলত বৃহৎ পৰিমাণৰ মাৰণাস্ত্ৰ উদ্ধাৰ, পৃথক পৃথক অভিযানত ৩ জনক গ্ৰেপ্তাৰ
মণিপুৰৰ ইম্ফল পশ্চিম জিলাত চিডিঅ-আইডব্লিউ আৰু অসম ৰাইফলছৰ যুটীয়া অভিযান, জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ মাৰণাস্ত্ৰ ৷
Published : September 20, 2026 at 5:41 PM IST
তেজপুৰ: দেওবাৰে মণিপুৰৰ ইম্ফল পশ্চিম জিলাৰ পাটছৈ থানাৰ অন্তৰ্গত ছাজিৰক অঞ্চলত অভিযান চলাই চিডিঅ-আইডব্লিউ আৰু অসম ৰাইফলছৰ এটা দলে । অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, গোলাবাৰুদ আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হয় ।
জানিব পৰা মতে, দেওবাৰে চিডিঅ-আইডব্লিউ আৰু অসম ৰাইফলছৰ এটা যুটীয়া দলে ইম্ফল পশ্চিম জিলাৰ ছাজিৰক অভিযান চলায় এটা চিএমডি, পাঁচটা ৯ মিমি পিষ্টল, এটা পিএডি আৰু আঠটা ছিংগল বেৰেল গান উদ্ধাৰ কৰে । ইয়াৰ উপৰি অভিযানকাৰী দলটোৱে এটা হেণ্ড গ্ৰেনেড, ৪৬ জাঁই বিভিন্ন ধৰণৰ সজীৱ গুলী, ছটা টিএছএম আৰু এটা ৱায়াৰলেছ হেণ্ডছেট উদ্ধাৰ কৰে ।
On 20.09.2026, during a joint operation by CDO-IW and 33 AR at Sajirok area under Patsoi-PS, Imphal West District, the following were recovered:— Manipur Police (@manipur_police) September 20, 2026
i.01 (one) no. of CMG,
ii.05 (five) nos. of 9mm pistol,
iii.01 (one) no. of PAG,
iv.08 (eight) nos. of Single Barrel Gun,
v.01 (one)… pic.twitter.com/2sUDj2hhy3
ইফালে, ১৯ ছেপ্টেম্বৰত সেনাপতি আৰক্ষী, চিআৰপিএফ আৰু অসম ৰাইফলছৰ এটা যুটীয়া দলে চলোৱা অভিযানত অসমৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ দুজন লোকক নিষিদ্ধ সামগ্ৰীসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা লোক দুজনক দৰিদুৰিৰ ৰহিম আলী (২৩) আৰু বাগুৱানৰ আনোৱাৰ হুছেইন লস্কৰ (৪৮) বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ।
গ্ৰেপ্তাৰ কৰা দুই লোকৰ পৰা অভিযানকাৰী দলটোৱে ২.৩ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ ১০টা পেকেট নিচাজাতীয় সামগ্ৰীসহ AS01DT-7707 নম্বৰৰ এখন ব'লেৰ' বাহন আৰু ৫,০০০ টকা নগদ ধন জব্দ কৰে । আনহাতে শনিবাৰে বিষ্ণুপুৰত আৰপিএফৰ /পিএলএৰ এজন সক্ৰিয় সদস্য ফইজিং মাখা লেইকাইৰ কংগবাম এলবাৰ্ট মেইটেই ওৰফে আমুবা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
On 19/09/2026, a combined team of Senapati Police, CRPF and AR arrested two natives of Goalpara District, Assam along with contraband items:— Manipur Police (@manipur_police) September 20, 2026
1) Rohim Ali (23) of Dariduri, and
2) Anowar Hussiain Laskar (48) of Baguan.
The following were seized from the duo:
1.10 (Ten) packets of… pic.twitter.com/BW7dvV3Znl
ঘটনাক লৈ অধিক তদন্ত অব্যাহত আছে । ইফালে তদন্তকাৰী সংস্থাই উদ্ধাৰ হোৱা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ উৎস আৰু নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত বৃহত্তৰ নেটৱৰ্কৰ সন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে নিৰাপত্তৰক্ষীয়ে ৷
উল্লেখ্য যে, বিগত প্ৰায় তিনিবছৰ ধৰি মণিপুৰত গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ অব্যাহত আছে ৷ সেই সংঘৰ্ষ সমাধানৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু মণিপুৰ চৰকাৰে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ ফলস্বৰূপে ভিন্ন প্ৰান্তত ৰাজ্যখনত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ জব্দ কৰাৰ লগতে ভিন্নলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক:মণিপুৰৰ কাংপোকপিত হিংসাত্মক প্ৰতিবাদ; নিৰাপত্তা বাহিনীৰ দ্বাৰা গাঁৱৰ ৬ জনক আটক