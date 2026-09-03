তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ, আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ প্ৰশ্ন

তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ, আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ প্ৰশ্ন
‘‘বিজেপিৰ ভয়-ভাবুকিৰ ৰাজনীতি নিয়ন্ত্ৰণহীনভাৱে চলি থাকিবলৈ দিলে এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়’’ - বিজেপিলৈ আঙুলি টোৱাই তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৷
Published : September 3, 2026 at 5:00 PM IST
কলকাতা(পশ্চিমবংগ): তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কলকাতাস্থিত কাৰ্যালয়ত অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ ৷ বৃহস্পতিবাৰে পুৱা একাংশ অচিনাক্ত তথা অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তই কাৰ্যালয় চৌহদটোত প্ৰৱেশ কৰি দলীয় কৰ্মীসকলক আক্ৰমণ কৰে ৷
এইখিনিতে ক্ষান্ত নাথাকি দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে সমগ্ৰ কাৰ্যালয়টো লণ্ড-ভণ্ড কৰাৰ লগতে যথেষ্ট ক্ষতিসাধন কৰে ৷ যাৰ বাবে কামাক ষ্ট্ৰীটৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত যথেষ্ট উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয় ।
This is what the BJP has done to my party office in the early hours of this morning.— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) September 3, 2026
Will the Governor of WB act? Will the Union Home Minister act? Will the PMO act? Or will they continue to look the other way?
It is high time the judiciary, particularly the Calcutta High… pic.twitter.com/SLNwNQ6u7k
এই ঘটনাৰ পিছতে দলটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৷ বেনাৰ্জীয়ে কাৰ নেতৃত্বত এনেধৰণৰ আক্ৰমণ সংঘটিত হ’ল আৰু ইয়াৰ আঁৰৰ আচল উদ্দেশ্য কি, সেয়া জনাৰ বাবে উচিত তদন্তৰ দাবী জনায় । আনহাতে, আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈও নেতাগৰাকীয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ৷
সামাজিক মাধ্যমত এটা দীঘলীয়া পোষ্টৰ জৰিয়তে টিএমচি নেতাজনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৷
তেওঁ ‘বিজেপিৰ ভেৰোণীয়া গুণ্ডা’ই এই ধ্বংসকাৰ্য চলোৱা বুলি দাবী কৰি দোষীৰ কঠোৰ শাস্তি বিচাৰে ৷ ডায়মণ্ড হাৰ্বাৰৰ সাংসদগৰাকীয়ে কয়, ‘‘আজি পুৱা কেমেক ষ্ট্ৰীটত যি ঘটিল, সেয়া আইনৰ শাসনৰ ওপৰত হোৱা এক লজ্জাজনক আক্ৰমণ । নিচেই পুৱা প্ৰায় ৪.৩০ বজাত কলকাতাৰ মাজমজিয়াস্থিত আমাৰ দলৰ কাৰ্যালয়ত অস্ত্ৰৰ সৈতে বিজেপিৰ গুণ্ডাবাহিনী প্ৰৱেশ কৰি আক্ৰমণ চলায় । আমাৰ দলীয় কৰ্মীসকলক আক্ৰমণ কৰিছিল, তেওঁলোকৰ ফোনবোৰ কাঢ়ি লোৱা হৈছিল, আচবাবসমূহ ধ্বংস কৰিছিল, কাৰ্যালয়টো ভঙাৰ লগতে ইলেক্ট্ৰনিক সঁজুলিও ধ্বংস কৰিছিল ।’’
What happened at Camac Street this morning is a disgraceful assault on the rule of law.— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) September 3, 2026
At around 4.30 am, BJP hooligans, armed with weapons, stormed our party office in the heart of Kolkata. They attacked our people, snatched their phones, smashed furniture, ransacked the… pic.twitter.com/J3LrSsmKJI
আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনৰ ভূমিকাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে পোষ্টটোত এই কথা উল্লেখ কৰে, ‘‘সেই সময়ত কলকাতা আৰক্ষী ক’ত আছিল ? আমাৰ কৰ্মী আৰু অধিবক্তাই বাৰে বাৰে ফোন কৰাৰ লগতে ই-মেইল প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছতো প্ৰায় দুঘণ্টালৈকে কোনো সঁহাৰি পোৱা নগ'ল । এয়া একেবাৰে ভুল আৰু গ্ৰহণযোগ্য নহয় । আমি এই আক্ৰমণৰ সৈতে জড়িত সকলোকে শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী জনাইছো । লগতে আমি এই আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা আৰু কোনে ইয়াৰ নেতৃত্ব লৈছিল, সেই সকলোকে তদন্তৰ আওতালৈ আনিবলৈ দাবী জনাইছো ৷ এই হিংসাত্মক কাৰ্য পূৰ্বপৰিকল্পিত আৰু বাৰে বাৰে অৱগত কৰাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে ?’’
বেনাৰ্জীয়ে লগতে কয়, ‘‘কোনো ৰাজনৈতিক অথবা অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ দল আইনৰ ঊৰ্ধত হ’ব নোৱাৰে ৷ যদি মানুহে পুৱা ৪.৩০ বজাতে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰে সু-সজ্জিত হৈ ৰাজনৈতিক দলৰ কাৰ্যালয়ত ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰি দলীয় কৰ্মীক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে আৰু আৰক্ষী নথকা অৱস্থাত সা-সামগ্ৰী বিনষ্ট কৰিব পাৰে, তেন্তে পশ্চিমবংগত আইনৰ শাসন ক’ত ? সেয়াই যথেষ্ট ! দোষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক । স্থিতি স্পষ্ট কৰক আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা লওক ।’’
দোষীৰ বিৰুদ্ধে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবীৰে বেনাৰ্জীয়ে আন এটা পোষ্টত লিখিছে, ‘‘পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্যপালে এইক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা ল’বনে ? কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে ব্যৱস্থা ল’বনে ? প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ব্যৱস্থা ল’বনে নে তেওঁলোকে আনফালে চাব ?
ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে কয়, ‘‘তেওঁ কিয় তৃণমূল কংগ্ৰেছক ইমানকৈ ভয় কৰে ?’’
বেনাৰ্জীয়ে লগতে কয় যে, অধিকাৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ চম্ভালাৰ কোনো নৈতিক অধিকাৰ নাই ৷ তেওঁ লগতে কয়, ‘‘যদি পশ্চিমবংগৰ বিৰোধী দলটোক হিংসাৰ প্ৰশ্ৰয় লৈ এনেদৰে ভয় খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা হয়, তেন্তে শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ চম্ভালাৰ কোনো নৈতিক অধিকাৰ নাই । তেওঁ পদত্যাগ কৰা উচিত । এয়া গণতন্ত্ৰ নহয়, এয়া ৰাজনৈতিক গুণ্ডাগিৰি । ইয়াৰ বাবে দায়ীসকলে লাজ পোৱা উচিত আৰু মনে মনে থকাসকলেও লাজ পাব লাগে । প্ৰতিটো আক্ৰমণ, প্ৰতিটো ভীতিমূলক কাৰ্য, প্ৰতিটো ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ, একোৱে নাপাহৰো ৷ এনেধৰণৰ প্ৰতিটো কামেই মনত ৰখা হ’ব ৷’’
আনহাতে, বৃহস্পতিবাৰে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কেমেক ষ্ট্ৰীটৰ কাৰ্যালয়ত সংঘটিত হোৱা ধ্বংসাত্মক কাৰ্যকলাপৰ অভিযোগ তুলি সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছে এই কাম পূৰ্ব পৰিকল্পিত বুলি দাবী কৰে ৷ দলটোৱে কয়, ‘‘আমি জানিছিলো যে অভিষেক বেনাৰ্জী চহৰত নাই আৰু এই ঘটনাৰ পূৰ্বৰ নিশাটোত তেওঁ নতুন দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছিল । ইয়াৰ সুযোগ লৈ বিজেপিৰ ভেৰোণীয় গুণ্ডাবাহিনীয়ে পুৱা ৪.৩০ বজাৰ আশে-পাশে কাৰ্যালয়টোত প্ৰৱেশ কৰি দলীয় কৰ্মচাৰীসকলক আক্ৰমণ কৰাৰ লগে লগে এয়াৰ পিউৰিফায়াৰ, প্ৰিণ্টাৰ, টিভি আদি নিজৰ লগত লৈ ঘটনাস্থলী পৰিত্যাগ কৰিছিল ৷’’
দলটোৱে এই কাৰ্যৰ গৰিহণা দি কয় যে, এনেধৰণৰ কাৰ্যই বংগত আইন-শৃংখলাৰ সম্পূৰ্ণ স্খলন হোৱাটোকে সূচাইছে ৷ আন এক পোষ্টত দলটোৱে উল্লেখ কৰিছে, ‘‘ভয় দেখুৱাবলৈ কৰা প্ৰতিটো কামেই মনত থাকিব ৷ আদালত মৌন হৈ থাকিবনে ? গণতন্ত্ৰ এনেকুৱাই নেকি ? এনেধৰণৰ আক্ৰমণ, হিংসা আৰু গুণ্ডাগিৰিৰে আপোনালোক কিমান দূৰলৈ যাব ? বিজেপি আৰু কিমান তললৈ নামিব ?’’
লগতে পঢ়ক: অতিপাত নিচাত আছে নেকি ? জিডিপিক লৈ প্ৰশ্ন কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছক সমালোচনা ৰিজিজুৰ