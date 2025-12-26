আৰাৱলী পৰ্বতমালাৰ গুৰুত্ব: চলি থকা বিতৰ্কনো কি ?
পৰিৱেশবিদসকলৰ মতে এই নতুন সংজ্ঞাৰ ৰূপায়ণে আৰাৱলী পৰ্বতমালাৰ সুৰক্ষা দুৰ্বল কৰিব পাৰে ।
ডেৰাডুন (উত্তৰাখণ্ড): উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গ্ৰহণ কৰা 'পাহাৰ'ৰ নতুনকৈ প্ৰস্তাৱিত সংজ্ঞাই দেশজুৰি এক নতুন ৰাজনৈতিক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে । বিৰোধীয়ে দাবী কৰিছে যে এই পদক্ষেপে দিল্লীৰ পৰা গুজৰাটলৈকে ৬৫০ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ আৰাৱলী পৰ্বতমালাত নিয়ন্ত্ৰণহীন খনন আৰু পৰিৱেশৰ ক্ষতিৰ সুবিধা লাভ কৰিব ।
আৰাৱলী পৰ্বতমালাৰ নতুন সংজ্ঞাই উত্তৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত কি বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব সেই সন্দৰ্ভত আলোচনা চলি আছে । পৰিৱেশবিদসকলৰ মতে এই নতুন ব্যৱস্থা ৰূপায়ণে আৰাৱলী পৰ্বতৰ সুৰক্ষাক দুৰ্বল কৰি তুলিব পাৰে আৰু ইয়াৰ সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ কেৱল দিল্লী, হাৰিয়ানা, ৰাজস্থান আৰু গুজৰাটতে নহয় সমগ্ৰ হিমালয় অঞ্চলত পৰিব ।
কি এই বিতৰ্ক ?
১৩ অক্টোবৰত আৰাৱলী পৰ্বতমালাক লৈ পুনৰ সংজ্ঞায়িত কৰাৰ প্ৰস্তাৱত ২০ নৱেম্বৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অনুমোদন জনায় । এই সংজ্ঞাৰ অধীনত চাৰিওফালৰ ভূমিৰ পৰা ১০০ মিটাৰ বা তাতকৈ অধিক উচ্চতাৰ ভূমিখণ্ডক হে আৰাৱলী পাহাৰ বুলি গণ্য কৰা হ'ব । তদুপৰি যদি দুখন বা তাতকৈ অধিক পাহাৰ ইখনে সিখনৰ পৰা ৫০০ মিটাৰৰ ভিতৰত অৱস্থিত হয় তেন্তে সেইবোৰকো আৰাৱলী পৰ্বতমালাৰ অংশ বুলি গণ্য কৰা হ'ব । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গঠন কৰা এখন সমিতিৰ পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত এই সংজ্ঞা উপস্থাপন কৰা হৈছিল ।
কিন্তু এই নতুন সংজ্ঞাই সংৰক্ষিত এলেকাৰ পৰা ১০০ মিটাৰতকৈ কম উচ্চতাৰ বেছিভাগ পাহাৰক বাদ দিব বুলি পৰিৱেশবিদসকলে উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে । তেওঁলোকে আশংকা কৰিছে যে এই অঞ্চলসমূহত খনন, নিৰ্মাণ আৰু অন্যান্য বাণিজ্যিক কাৰ্যকলাপৰ পথ মুকলি হ'ব পাৰে । এই উদ্বেগৰ বাবেই সমগ্ৰ দেশৰ পৰিৱেশবিদসকলে '#SaveAravali' অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ।
এই বিতৰ্কৰ মাজতে বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰালয়ে কয় যে আৰাৱলীত কোনো নতুন খননত অনুমতি দিয়াত সম্পূৰ্ণ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ বাবে ৰাজ্যসমূহক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । কিন্তু পৰিৱেশবিদসকলে কয় যে ইয়াৰ পিছতো প্ৰশ্ন আৰু উদ্বেগ আছে ।
উদ্বেগৰ কাৰণ
ই টিভি ভাৰতে ভূতত্ত্ববিদ অধ্যাপক এছ পি সতীক আৰাৱলীক লৈ প্ৰস্তাৱিত পুনৰ সংজ্ঞাৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰিছিল । তেওঁৰ মতে জলবায়ু আৰু পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্যৰ বাবে আৰাৱলী পৰ্বত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । তেওঁ কয়, "আৰাৱলী পৰ্বতমালাই মৰুভূমি অঞ্চলৰ বিস্তাৰ সীমিত কৰি ৰাখে আৰু পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ বতাহৰ গতিত প্ৰাকৃতিক বাধা হিচাপে কাম কৰে । যদি এই পাহাৰবোৰৰ যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হয়, তেন্তে ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ মৰুভূমিৰ সম্প্ৰসাৰণ, উষ্ণতা বৃদ্ধি আৰু বৰষুণৰ ধৰণৰ পৰিৱৰ্তনৰ ৰূপত দেখা পোৱা যাব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আৰাৱলী পৰ্বতমালা দুৰ্বল হোৱাৰ ফলত বালি আৰু ধূলিৰ বতাহৰ দ্বাৰা বাধাহীনভাৱে দূৰৈৰ অঞ্চললৈ বিয়পিব পাৰিব । ইয়াৰ ফলত বায়ুৰ সূচাংকত প্ৰভাৱ পৰাই নহয় পি এম ২.৫ৰ দৰে প্ৰদূষক পদাৰ্থৰ ঘনত্বও বৃদ্ধি পাব । এই পৰিস্থিতিয়ে উত্তৰ ভাৰতৰ বৃহৎ অঞ্চলৰ বাবে এক ভয়াৱহ স্বাস্থ্য আৰু পৰিৱেশ সংকটৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।"
ভূতত্ত্ববিদগৰাকীৰ মতে আৰাৱলী পৰ্বতৰ ধূলি আৰু বালি পূব দিশৰ বতাহৰ সৈতে হিমালয়ত পৰিব পাৰে । ইয়াৰ ফলত হিমালয়ৰ হিমবাহত ধূলিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি পাব, যাৰ ফলত অধিক সূৰ্যৰ পোহৰ শোষণ হ'ব আৰু হিমবাহ গলি যোৱা প্ৰক্ৰিয়া ত্বৰান্বিত হ'ব । ইতিমধ্যে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বাবে সংকটৰ সন্মুখীন হোৱা হিমালয়ৰ হিমবাহৰ বাবে এই পৰিস্থিতি অত্যন্ত বিপজ্জনক বুলি প্ৰমাণিত হ'ব পাৰে ।
তেওঁ বৰ্ণনা কৰিছে যে যোৱা কেইবছৰমানৰ পৰা উত্তৰাখণ্ড আৰু অন্যান্য হিমালয়ৰ ৰাজ্যসমূহে বতৰৰ চক্ৰৰ দ্ৰুত পৰিৱৰ্তনৰ সাক্ষী হৈ আহিছে । বহু অধিক উচ্চতাৰ অঞ্চলত তুষাৰপাত হ্ৰাস পোৱাৰ তথ্য পোৱা গৈছে । বিজ্ঞানীসকলৰ মতে এই সকলোবোৰ লক্ষণে পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্যহীনতাক সূচায় আৰু আৰাৱলী পৰ্বতমালাত মানুহৰ কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধিয়ে এই সংকট আৰু অধিক ভয়াৱহ কৰি তুলিব পাৰে ।
কিন্তু অধ্যাপক সতীয়ে এইটোও স্পষ্ট কৰি দিছে যে উত্তৰাখণ্ডৰ বৰষুণৰ ওপৰত আৰৱলী পৰ্বতমালাৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ সীমিত হ'ব, কিয়নো ইয়াত মৌচুমী বতাহ মূলতঃ বংগোপসাগৰৰ পৰাই উৎপন্ন হয় আৰু উত্তৰাখণ্ড আৰৱলী পৰ্বতমালাৰ পৰা যথেষ্ট দূৰত । তথাপিও বহল পৰিসৰত আৰাৱলী পৰ্বতমালাৰ দুৰ্বল গঠনে উত্তৰ ভাৰতৰ জলবায়ু, উষ্ণতা আৰু পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্যৰ প্ৰতি এক গুৰুতৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।
বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে আৰাৱলী পৰ্বতমালাক সুৰক্ষা দিয়াটো কেৱল কেইখনমান ৰাজ্যৰ বিষয় নহয়, উত্তৰ ভাৰত আৰু সামগ্ৰিকভাৱে হিমালয়ৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ কথা । গতিকে নতুন সংজ্ঞাটোৰ প্ৰভাৱৰ ওপৰত গুৰুত্বসহকাৰে পুনৰ চিন্তা কৰাৰ লগতে শক্তিশালী পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ গুৰুত্ব বাঢ়িছে ।
