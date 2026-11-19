নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই নদীত পৰিল স্কৰ্পিঅ’ : নিহত ৬, আহত এজন
নিহত আটাইকেইজনেই বিহাৰৰ সুপৌল জিলাৰ পিপৰা থানা এলেকাৰ থুম্হা গাঁৱৰ বাসিন্দা । তিলক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি উভতি অহা সময়তে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷
Published : November 19, 2026 at 10:50 AM IST
আৰাৰিয়া (বিহাৰ) : বিহাৰৰ আৰিয়াৰিয়াৰ বৈৰগাছি-শিক্তিৰ মূল পথৰ তাৰাবাৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বীড়ী দলঙৰ সমীপত এখন তীব্ৰবেগী স্কর্পিঅ’ বাহন নিয়ন্ত্রণ হেৰুৱাই নদীত বাগৰি পৰে । এই দুৰ্ঘটনাত স্ক’ৰপিঅ’ চালকজনৰ লগতে ৫জন যাত্ৰী নিহত হয় । নিহতসকলৰ তিনিজন নাবালক ৷
দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত স্থানীয় লোক উপস্থিত হয় আৰু আৰক্ষী-প্ৰশাসনক অৱগত কৰে ৷ লগে লগে ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হয় আৰু স্থানীয় লোকৰ সহায়ত উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷
ताराबाड़ी थाना क्षेत्र में बीड़ी पुल के समीप स्कॉर्पियो के अनियंत्रित होकर नहर में गिरने के संबंध में। #BiharPolice #Araria #ArariaPolice #dial112 #HaiTaiyaarHum #bihar_police #IPRD_Bihar #BiharHomeDept #simanchalnews https://t.co/zEVtBIozn0— Araria police (@ArariaP) November 18, 2026
উদ্ধাৰকাৰী দলে আটাইকেইজনক উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছত আৰাৰিয়াৰ সদৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে আৰু চিকিৎসকে তেওঁলোকৰ ৬ জনক মৃত ঘোষণা কৰে । দুৰ্ঘটনাত আহত এজন ব্যক্তি সদৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে । সদৰ হাস্পতালৰ চিকিৎসক আৰু মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ ডি এছ পিয়ে ৬ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাটো নিশ্চিত কৰিছে ।
"আমি ল'ৰাটোৰ এংগেজমেণ্টত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছিলো । আমি উভতি আহি থাকোঁতে গাড়ীখন কালভাৰ্টৰ ওচৰত ভাৰসাম্য হেৰুৱাই নদীত পৰিল । বাহনখনত আমি সাতজন লোক আছিলো, ইয়াৰে ছয়জনৰ মৃত্যু হয়। মৃত্যু হোৱা বেছিভাগেই যুৱক-যুৱতী আৰু শিশু ৷ চালকজনৰো মৃত্যু হয় ।" - সঞ্জয় কুমাৰ, মৃতকৰ পৰিয়ালৰ সদস্য
বৰ্তমান তেওঁলোকৰ মৃতদেহ সদৰ চিকিৎসালয়ত আছে আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা চলি আছে । পৰিয়ালৰ লোকো চিকিৎসালয়তে আছে ।
নিহত আটাইকেইজনেই সুপৌল জিলাৰ পিপৰা থানা এলেকাৰ থুম্হা গাঁৱৰ বাসিন্দা । শিক্তি ব্লকৰ ধেদুৱা পঞ্চায়তৰ ভাপটীয়া গাঁৱত অনুষ্ঠিত তিলক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মাজনিশা উভতি অহা সময়তে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।
"আমি তিলক অনুষ্ঠানৰ বাবে ভাপটীয়ালৈ গৈছিলোঁ । তাৰপৰা উভতি আহোঁতে বীড়ী দলঙৰ সমীপত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল । স্কৰ্পিঅ'খনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই নদীত পৰি যায় । এই ঘটনাত ৬ জন লোকৰ মৃত্যু হয় ।" - ৰাজনীশ কুমাৰ, ডি এছ পি, মুখ্য কাৰ্যালয়
তিলক অনুষ্ঠানৰ আনন্দ নিমিষতে শোকলৈ পৰিণত হ’ল । একেখন বাহনতে অনুষ্ঠানৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি অহা লোকৰ এই দুৰ্ঘটনাটোৱে বহু পৰিয়ালক গভীৰ স্তম্ভিত কৰি তুলিছে । ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছত মৃতকৰ পৰিয়াল আৰু গাঁৱৰ লোক শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ।